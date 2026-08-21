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साखर दरवाढ साठेबाजीमुळे की उत्पादनात घट? सतेज पाटलांचा केंद्रावर निशाणा; हजारो कोटींच्या घोटाळ्याचा राजू शेट्टींना संशय

साखर दरवाढीवरून मंत्री स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. तर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी केंद्राच्या धोरणावर टीका केली.

Political rates on Sugar rate hike
मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार सतेज पाटील (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2026 at 3:35 PM IST

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Updated : August 21, 2026 at 5:04 PM IST

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कोल्हापूर- राज्यात साखरेच्या दरानं अचानक घेतलेल्या उसळीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडलं आहे. या मुद्द्यावरून आता राजकीय वातावरण तापलंं आहे. साखरेच्या वाढत्या किमतीमागे साठेबाजांचा हात आहे की उत्पादनातील घट यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी या प्रश्नावर केंद्र सरकारला लक्ष्य करत साखरेची किमान विक्री किंमत अर्थात एमएसपी वाढवण्याची मागणी केली आहे. तर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर दरवाढ हा एक नियोजनबद्ध कट असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. साखर दरवाढीच्याआड सुमारे 20 ते 22 हजार कोटी रुपयांचा मोठा काळाबाजार सुरू असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.


सतेज पाटलांचा केंद्रावर निशाणा- साखर दरवाढीवर भाष्य करताना काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. "साखरेचे दर हे केवळ साठेबाजीवर नव्हे, तर उत्पादनावर अवलंबून असतात. मात्र, साखर कारखानदार आणि शेतकरी यांच्या हितासाठी साखरेची एमएसपी वाढवणं गरजेचं होते", असे त्यांनी नमूद केले. "केंद्र सरकारनं 15 दिवसांत एमएसपी वाढवण्याचा शब्द दिला होता. मात्र, तो निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. सरकारच्या या विलंबामुळेच बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्याचे परिणाम आता सर्वसामान्यांना सोसावे लागत आहेत," असा आरोप पाटील यांनी केला.

साखर दरवाढीबाबत प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)



20 हजार कोटींचा घोटाळा; राजू शेट्टींचा संशय- स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या मते ही साखरेतील दरवाढ संशयास्पद आहे. "देशात साखरेचा पुरेसा साठा असताना अचानक झालेली ही दरवाढ नैसर्गिक वाटत नाही," असे शेट्टी यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, साखर कारखानदारांनी आधीच साखर व्यापाऱ्यांना विकली आहे. आता साखरेचा तुटवडा असल्याचा कांगावा केला जात आहे. व्यापाऱ्यांनी कमी दरात साखर विकत घेऊन ती कारखान्यांच्याच गोदामात ठेवून दिली आहे", असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. "ज्या साखरेचा हिशोब रेकॉर्डवर नाही, ती आता चढ्या दरानं बाजारात आणून 20 ते 22 हजार कोटींचा व्यवहार केला जात असल्याचा संशय आहे," असे सांगत त्यांनी तातडीनं साखर कारखान्यांच्या गोदामांवर धाडी टाकण्याची मागणी केली आहे. सामान्य ग्राहक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी अशा दोघांचीही लूट होत असल्याचे चित्र समोर आलं आहे, असे मत शेट्टींनी व्यक्त केलं आहे.

साखरेच्या दरामध्ये कृत्रिम उसळी- यावर्षीचे पीक पाणी पाहता देशात पुढील हंगामापर्यंत पुरेल इतके साखरेचे उत्पादन होणार असल्याचं स्पष्ट आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात दिवाळीपर्यंत पुरेल इतकी साखर शिल्लक आहे. असे असतानाही बाजारपेठेत साखरेच्या दराने अचानक उसळी घेणे, हे अत्यंत संशयास्पद वाटत असल्याचे शेट्टी म्हणाले आहेत. विशेष म्हणजे, सरकारनं साखर आयातीचा निर्णय घेतला तरी ऑक्टोबर महिन्यापूर्वी परदेशातून साखर भारतात येणं तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. याच संधीचा फायदा घेत साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असल्याचं शेट्टी यांनी नमूद केलं आहे.

कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांचे संगनमत- साखर कारखानदारांनी सध्या असा कांगावा सुरू केला आहे की, त्यांनी आपली बहुतांश साखर आधीच कमी दरात विकून टाकली आहे. त्यांच्याकडे आता फारसा साठा शिल्लक नाही. मात्र, यामागील वास्तव वेगळे असल्याचे राजू शेट्टींचं म्हणणे आहे. व्यापाऱ्यांनी कमी दरात साखर खरेदी करून ती प्रत्यक्षात कारखान्यांच्याच गोदामांमध्ये साठवून ठेवली आहे. दरात वाढ झाल्यानंतर हीच साखर चढ्या दराने बाजारात विकून नफा कमावण्याचे नियोजन आधीच करण्यात आले होते, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

रिकव्हरी चोरी आणि जीएसटीचा घोटाळा-या संपूर्ण प्रकरणात रिकव्हरी चोरून तयार केलेली आणि रेकॉर्डवर नसलेली साखर हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. साखर कारखान्यांमध्ये उत्पादित झालेली कागदोपत्री न दाखवलेली ही साखर थेट बाजारात आणली जात आहे. यामुळे मोठा काळा पैसा निर्माण होत आहे. तो पैसा कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या घशात जात आहे. याशिवाय, साखरेची वाहतूक करताना अनेकदा अधिकृत पावत्या नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीएसटीची चोरी होत असल्याचाही संशय असल्याचा आरोपही माजी खासदार शेट्टी यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या 500 रुपयांवर गदा?- साखरेच्या सध्याच्या वाढीव दराचा विचार करता, प्रत्येक साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन 500 रुपयांचा दुसरा हप्ता देणं सहज शक्य आहे. वर्षभराच्या सरासरी दराचा विचार केला, तरी हा हप्ता देण्यास कोणतीही अडचण नसावी. मात्र, साखर आधीच विकल्याचा बनाव करून कारखानदार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांपासून वंचित ठेवत असल्याचं दिसत असल्याचा आरोप माजी खासदार शेट्टी यांनी केला.

धाडी टाकण्याची मागणी- या पार्श्वभूमीवर, सरकारनं तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरत आहे. प्रत्येक साखर कारखान्याकडे प्रत्यक्षात किती साठा शिल्लक आहे, याची अधिकृत माहिती घेऊन अचानक धाडी टाकणं आवश्यक आहे. तसेच, रस्त्यावरून होणारी साखरेची वाहतूक आणि त्यांच्या पावत्यांची सखोल तपासणी करून या 20 ते 22 हजार कोटींच्या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी राजू शेट्टी यांच्याकडून करण्यात आली आहे.


कारखान्यांकडे साखरच शिल्लक नाही : मंत्री हसन मुश्रीफ- दुसरीकडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या संकटाचे मूळ जागतिक घडामोडींमध्ये असल्याचं सांगितलं. मुश्रीफ यांच्या मते, यंदाचा साखरेचा हंगाम जेमतेम 90 दिवस चालल्यानं उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. "ब्राझील हा जगातील मोठा साखर उत्पादक देश आहे. मात्र अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या सावटाखाली ब्राझीलनं साखरेऐवजी इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला," असा त्यांनी दावा केला. जागतिक बाजारपेठेतील टंचाई आणि देशांतर्गत उत्पादनातील कमतरता यामुळे ही दरवाढ झाली आहे. कारखान्यांकडे साखर शिल्लक नसल्यानं त्यांना याचा फारसा फायदा होणार नाही", असा दावा त्यांनी केला.



ही अनैसर्गिक दरवाढ काही दिवसांनी कमी होईल : साखरतज्ञ- कोल्हापुरातील साखरतज्ज्ञ विजय औताडे यांनी ही दरवाढ घाबरून खरेदीचा (पॅनिक बाइंग) प्रकार असल्याचं म्हटले आहे. "साखरेचा दर 38 रुपयांवरून थेट 90 रुपयांपर्यंत पोहोचणं ही अनैसर्गिक वाढ आहे," असे त्यांनी नमूद केलं. हवामानातील बदलांमुळे साखरेचे उत्पादन अंदाजापेक्षा 30 लाख टनानं कमी झालं आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी दिवाळीच्या तुटवड्याच्या भीतीनं व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यानं दरात मोठी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारनं आता 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. ही साखर बाजारात आल्यास दरात घट होईल, असा विजय औताडे यांनी व्यक्त केला आहे.

  • एकूणच, साखरेच्या या राजकारणात शेतकरी आणि ग्राहकांना दिलासा कधी मिळणार, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून आयातीचा निर्णय घेतला असला, तरी स्थानिक बाजारातील साठेबाजीवर कोणाचे नियंत्रण राहणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.

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Last Updated : August 21, 2026 at 5:04 PM IST

TAGGED:

RAJU SHETTY ON SUGAR RATE
HASAN MUSHRIF ON SUGAR RATE
SUGAR EXPERT ON VIJAY AUTADE
साखरेचे दर राजकीय प्रतिक्रिया
SUGAR RATE HIKE

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