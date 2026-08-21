सणासुदीत साखर कडू होणार! तीन महिन्यांत दर 20 रुपयांनी वाढले; तुमच्या जिल्ह्यात साखरेचा भाव काय?
साखर महाग झाली आहे. गेल्या 20 दिवसांत साखरेचे भाव 20 रुपयांनी वाढले आहेत. नवीन दर काय आहेत? ते आपण इथे जाणून घेऊया.
Published : August 21, 2026 at 3:08 PM IST
पुणे : सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर महागाईचा फटका सर्वसामान्यांना बसत असतानाच साखरेच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत साखरेच्या दरात तब्बल 20 रुपयांची वाढ झाली असून, किरकोळ बाजारात साखरेचा दर प्रतिकिलो 65 ते 80 रुपयांवर पोहोचला आहे. सणांच्या काळात साखरेचे वाढलेले दर नागरिकांच्या बजेटवर अतिरिक्त भार टाकणारे ठरत आहेत.
पुण्यातील मार्केट यार्डमध्ये राज्यभरातून दररोज सुमारे 300 टन साखरेची आवक होते. गेल्या दोन महिन्यांपासून साखरेच्या दरात सातत्यानं वाढ होत आहे. सुरुवातीला 2 ते 5 रुपयांनी वाढणारे दर आता 20 रुपयांनी वाढले आहेत.
जून महिन्यात साखरेचा दर प्रतिकिलो 41 रुपये प्रति किलो होता. त्यानंतर जुलैमध्ये तो 45 रुपयांवर पोहोचला. जुलैच्या अखेरीस साखरेचा दर 58 रुपयांवर गेला, तर ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात तो 65 रुपयांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे सण-उत्सवांच्या काळात साखरेच्या वाढत्या दराचा परिणाम घरगुती खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, साखरेचे दर याच पातळीवर कायम राहिल्यास आगामी गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना साखरेला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सणासुदीत किलोमागे 70 ते 75 रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज : पुण्यातील मार्केट यार्ड येथील साखरेचे व्यापारी ईश्वर नहार यांनी सांगितलं की, गेल्या तीन महिन्यांत साखरेच्या दरात प्रतिकिलो 20 रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे. सध्या किरकोळ बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलो 65 ते 66 रुपयांवर पोहोचले आहेत. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्यास हे दर 70 ते 75 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
जून महिन्यापर्यंत बाजारात साखरेचे दर साधारण 50 रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास होते. मात्र, गेल्या आठवडाभरातच साखरेच्या दरात क्विंटलमागे 700 ते 800 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात साखरेचा दर 65 ते 66 रुपये, तर किरकोळ बाजारात सुमारे 70 रुपयांवर पोहोचला आहे.
राज्यातील सोलापूर तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे 20 ते 25 साखर कारखाने बंद असल्यानं बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर कन्फेक्शनरी, फार्मास्युटिकल आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांकडून साखरेच्या वापरात मोठी वाढ झाली आहे. मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाल्याने साखरेच्या दरात ही वाढ झाल्याचं नहार यांनी सांगितलं.
किमतीत किती वाढ झाली आहे? : अवघ्या 20 दिवसांत साखरेच्या किमतीनं 20 रुपयांची वाढ नोंदवली आहे. म्हणजेच, जी साखर पूर्वी केवळ 45 रुपये प्रति किलो दरानं विकली जात होती, तिचा भाव आता 65 रुपयांवर पोहोचला आहे. आज, 20 ऑगस्ट रोजी साखरेचा दर 65 रुपये प्रति किलो इतका आहे.
तुमच्या जिल्ह्यात साखरेचे दर किती?
- मुंबई - 65 रुपये किलो
- सांगली- 80 रुपये किलो
- बुलढाणा- 80 रुपये किलो
- वाशिम- 80 रुपये किलो
- कोल्हापूर-75 रुपये किलो
- नाशिक- 75 रुपये किलो
- पुणे - 72 रूपये किलो
- परभणी- 70 रुपये किलो
- सातारा- 70 रुपये किलो
- पालघर- 70 रुपये किलो
- भंडारा - 70 रुपये किलो
- जळगाव - 68 रुपये किलो
- अकोला- 65 रूपये किलो
- रत्नागिरी - 62 रुपये किलो
- चंद्रपुर - 60 रुपये किलो
- नांदेड - 65 रुपये किलो
- पालघर - 65 ते 70 रुपये प्रति किलो
- लातूर - 70 रुपये किलो
- हिंगोली - 70 रुपये किलो
- वाशिम प्रति 78 ते 80 रु प्रति किलो
- नागपूर 68 ते 70 रु प्रति किलो
- बुलढाणा 78 रु ते 80 रु प्रति किलो
- गोंदिया 70 रु प्रति किलो
- भंडारा 68 रु प्रति किलो
- वर्धा 62 ते 64 रुपये प्रति किलो
- अकोला 65 रुपये प्रति किलो
- चंद्रपूर 60 प्रति किलो
- अमरावती 75 रु प्रति किलो
- यवतमाळ 75 ते 78 रु प्रति किलो
- गडचिरोली 60 रुपये प्रति किलो
दरवाढीचा फटका ग्राहकांबरोबर दुकानदारांनाही बसणार - गेल्या आठवड्यापासून साखरेच्या दरात प्रचंड वाढ झालेली आहे, अशी माहिती सातारा जिल्ह्यातील उद्योजक दुकानदार संजय रणजीत शाह यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली. आजच्या तारखेला म्हणजे 21 ऑगस्टला साखरेचं टेंडर 73.75 रुपयांनी भरल्यांची माहितीही त्यांनी दिली. गेल्या आठवड्यात गुरुवारी साखरेचा दर 43 रुपयांवर होता तो आता 73 रुपयांच्या पलिकडे गेला आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्री किंमत 80 रुपयांवर जाण्याला पर्याय राहिला नसल्याचंही त्यांनी खेदानं सांगितलं. मात्र अशा प्रकारे अत्यंत वेगानं साखरेची किंमत वाढल्यानं सरकार यावर लवकरच उपाययोजना करेल असं ते म्हणाले. याचबरोबर श्रावण महिना उपवासाचे दिवस असल्यानं त्यासंदर्भातील किराणा मालांच्या दरातही मोठी वाढ झाल्याची माहिती संजय रणजीत शाह यांनी दिली. ते म्हणाले की, उपवासाला लागणारा शाबूदाणा आणि भगरच्या भावातही मोठी वाढ झाली आहे. 43 ते 50 रुपये किलो भावानं मिळणारा साबुदाणा 75 ते 80 रुपये किलोवर गेला आहे. तर भगरचा दर 80 ते 90 रुपये होता, तीच भगर आता सुमारे 200 रुपये किलोवर गेलेली आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला या मोठ्या दरवाढीमुळे झळ बसणारच आहे, त्याचवेळी आमच्यासारख्या दुकानदारांनाही मोठी गुंतवणूक करावी लागत आहे, असं शाह यांनी स्पष्ट केलं. त्याचवेळी दर वाढल्यानं ग्राहकही कमी प्रमाणात खरेदी करतील त्याचाही फटका दुकानदारांना बसणार असल्याचं शाह यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
सणासुदीत गोड पदार्थ महागणार? : आगामी काळात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई, पेढे, लाडू तसेच इतर गोड पदार्थांना मोठी मागणी असते. साखरेच्या दरात अशीच वाढ सुरू राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम मिठाईच्या किमतींवर होणार आहे. त्यामुळे सणासुदीत गोड पदार्थ खरेदी करताना ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे.
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