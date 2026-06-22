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ऊस वाहतूकदारांच्या कागदपत्रांवर मुद्रा कर्ज? साखर कारखान्यांविरोधात अन्नत्याग आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजगोंडा पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं आहे.

राजगोंडा पाटील यांचे कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन
राजगोंडा पाटील यांचे कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 5:08 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 5:14 PM IST

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कोल्हापूर : राज्यातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस वाहतूकदारांकडून वाहतूक, तोडणी कराराच्यावेळी घेतलेल्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून मुद्रा कर्ज योजनेचा लाभ घेतल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार शेतकरी संघटनेनं केला आहे. या प्रकारामुळे अनेक ऊस वाहतूकदारांचं सिबिल रेकॉर्ड खराब झालं असून त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागत असल्याचा दावा संघटनेनं केला आहे.

या प्रकरणात नामांकित बँकांच्या काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं कारखाना प्रशासनानं ऊस वाहतूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोपही संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजगोंडा पाटील यांनी केला. या मागण्यांकडे शासनानं गांभीर्यानं लक्ष द्यावं, यासाठी महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार शेतकरी संघटनेच्या वतीनं आजपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे. शासनानं आणि संबंधित यंत्रणांनी या प्रश्नावर तातडीनं निर्णय न घेतल्यास यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा राजगोंडा पाटील यांनी दिला.

'संबंधित कारखान्यांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत' : राज्यातील सुमारे 90 हजार ऊस वाहतूकदारांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार शेतकरी संघटनेनं सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. ऊस तोडणी व वाहतूक करारासाठी वाहतूकदारांकडून घेतलेल्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून राज्यातील सुमारे 150 सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी मुद्रा कर्ज योजनेचा लाभ घेतल्याचा गंभीर आरोप संघटनेनं केला आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात काही नामांकित बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं शासन आणि ऊस वाहतूकदारांची फसवणूक करण्यात आली. त्यामुळे संबंधित साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, शेती अधिकारी, ऊस अधिकारी तसंच संबंधित बँक अधिकाऱ्यांविरोधात आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे. या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजगोंडा पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं आहे. शासनानं या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीनं कारवाई करावी. अन्यथा यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा राजगोंडा पाटील यांनी दिला आहे.


ऊस वाहतूकदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या मागण्या : मुकादमाकडून फसवणूक झाल्यास तातडीनं गुन्हे दाखल करा, मुकादमास अटक झाल्यानंतर 70 टक्के रक्कम वसूल करण्यात यावी, राज्यातील ऊस वाहतूकदारांना शासनाने कर्जमाफीत सामील करून घ्यावं, ऊस वाहतूक दरांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशा मागण्या जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

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Last Updated : June 22, 2026 at 5:14 PM IST

TAGGED:

RAJGONDA PATIL PROTEST
MUDRA LOANS
MAHARASHTRA SUGAR FACTORIES FRAUD
मुद्रा कर्ज
PROTEST AGAINST SUGAR FACTORIES

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