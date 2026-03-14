ETV Bharat / state

युद्धजन्य संकटात साखर निर्यातीचे थांबले चक्र, वाढलेले प्रश्नचिन्ह; साखर उद्योगावर आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचा काय प्रभाव?

साखर निर्यात केल्यानंतर साखर कारखान्यांकडील अर्थकारण सुरळीत सुरु राहते. आता निर्यात थांबल्यामुळे साखरेच्या दरावर आणि साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पैशांवर देखील परिणाम होणार आहे.

ऊस शेती, इन्सेटमध्ये साखर
ऊस शेती, इन्सेटमध्ये साखर (ETV Bharat/Getty images)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 14, 2026 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर - भारत हा जगातील दुसरा सर्वाधिक साखर उत्पादक देश असून, अतिरिक्त उत्पादन निर्यातीवर अवलंबून आहे. मात्र, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तीव्र झालेल्या युद्धामुळे आखातातील होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानं साखर निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. केंद्र सरकारनं 2025-26 हंगामासाठी एकूण 20 लाख मेट्रिक टन निर्यात कोटा जाहीर केला असला, तरी साधारण 3 ते 4 लाख टन निर्यात झाल्यानंतर उर्वरित 10 ते 12 लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती शेतकरी, साखर कारखाने तसंच घरगुती बाजारपेठेला प्रभावित करु शकते. साखर निर्यात केल्यानंतर साखर कारखान्यांकडील अर्थकारण सुरळीत सुरु राहते. मात्र आता ही निर्यात थांबल्यामुळे साखरेच्या दरावर आणि साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पैशांवर देखील परिणाम होणार असल्याचं मत साखर अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.

साखर निर्यात कोटा आणि यंदाची पार्श्वभूमी - 2025-2026 साखर हंगामासाठी अन्न आणि वितरण मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये एकूण 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात कोटा जाहीर केला. हा कोटा गेल्या तीन हंगामातील सरासरी उत्पादनाच्या 5.286% आधारावर कारखान्यांना वाटप करण्यात आला. सुरुवातीला 15 लाख मेट्रिक टन फेब्रुवारी 2026 मध्ये अतिरिक्त 5 लाख टनाची परवानगी मिळाली, एकूण 20 लाख टन कोटा होत असला तरी युद्धामुळे शिपिंग खंडित झालं आहे.

देशातील अपेक्षित साखर उत्पादन 29.3 दशलक्ष मेट्रिक टन असून, घरगुती खप 285 लाख मेट्रिक टन आहे. महाराष्ट्रात 210 कारखान्यांनी 1010.99 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून 956.91 लाख क्विंटल साखर तयार केली आहे. कोल्हापूर विभागातील 39 पैकी सर्व कारखाने यंदाच्या हंगामानंतर आता बंद झाले आहेत. मात्र आता अतिरिक्त साखर निर्यातीवर अवलंबून असलेले साखर कारखान्यांमध्ये कोटा अडकल्याने स्टॉक वाढेल, अशी शक्यता कोल्हापुरातील तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.


कोल्हापुरातील साखर तज्ज्ञ विजय अवताडे यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं, "निर्यात थांबल्यानं सायकॉलॉजिकल प्रभावाने देशांतर्गत साखरेचे दर घसरतील. निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांकडील स्टॉक कमी होण्याऐवजी वाढेल, ज्यामुळे भाव स्थिर राहण्याऐवजी खाली येऊ शकतो. शेतकऱ्यांना या गोष्टीचा थेट तोटा नाही, पण कारखान्यांकडेच जर पैसे नसतील तर त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना पैसे वेळेवर देण्यात टाळाटाळ होऊ शकते. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना याचा अप्रत्यक्ष फटका बसणार असून, निर्यातीतील उत्पन्न गमावून कारखान्यांची आर्थिक कोंडी होईल."

युद्धाचा लॉजिस्टिक्सवर होणारा थेट परिणाम - 2 मार्च 2026 रोजी इराणच्या IRGC ने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचे जाहीर केले, ज्यामुळे या मार्गे जाणाऱ्या जहाजांचे 70% ट्रॅफिक थांबले. सुएझ कालवा देखील प्रभावित असून, शिपिंग कंपन्या उच्च विमा खर्च आणि जोखमीमुळे बुकिंग रद्द करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर 3600-3700 रुपये/क्विंटल असून, वाहतूक खर्च वाढल्याने निर्यात अशक्य बनली आहे. परराष्ट्र व्यापार महा संचलनालय (DGFT) ने युरोपियन युनियनसाठी 5841 मेट्रिक टन टेरीफ रेट कोटा जाहीर केला असला तरी युद्धाने सर्व निर्यात प्रभावित झाली आहे.



शेतकरी आणि कारखान्यांवर अप्रत्यक्ष परिणाम - उसासाठी कारखान्यांकडून ठरलेली एफआरपी कायद्याने बंधनकारक असल्याने शेतकऱ्यांना थेट तोटा होऊ शकत नाही, पण कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे पेमेंट्समध्ये विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निर्यात नीट झाली तरच कारखान्यांना जास्त उत्पन्न मिळून एफआरपी प्रमाणे पैसे देणे सोपे झाले असते, आता मात्र साखरेचे दर घसरून कारखान्यांचेही नुकसान होईल. ही गोष्ट शेतकऱ्यांसाठीही घातक ठरु शकते.



शेतकरी नेते अखिल भारतीय किसान सभेचे उमेश देशमुख यांनी सांगितलं की, "युद्धामुळे शेतीमाल निर्यात थांबली आहे. महाराष्ट्रात साखर शिल्लक राहिल्यास भविष्यात नक्कीच साखरेचे दर स्थिर किंवा चढे राहणार नाहीत. साखरेचे दर कोसळतील आणि शेतकऱ्यांना एफआरपीचा हफ्ता कमी मिळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्राने ताबडतोब संरक्षण देत निर्यातीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी देखील किसान सभेकडून करण्यात आली आहे."


साखर निर्यातीबाबत धोरणात्मक उपाय आवश्यक - एकंदरीत ही परिस्थिती इतर व्यवसाय आणि क्षेत्रांसह साखर उद्योगासाठी संकट असली तरी घरगुती पुरवठा वाढेल, असेही मत साखर अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. तसेच जागतिक संघर्षाच्या काळात शेती निर्यात धोरण लवचिक व्हावे, अन्यथा शेतकरी पुन्हा बळी पडतील असे सांगत केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी पर्यायी मार्ग अवलंबवावेत, विमा योजना राबवाव्यात, महाराष्ट्र सरकारने कारखान्यांना तात्पुरती मदत जाहीर करावी, असे पर्याय सरकारच्या समोर सांगितले जात आहेत.

हेही वाचा...

  1. फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांवर आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम
  2. सामरिकदृष्या महत्त्वाच्या खार्ग बेटावर अमेरिकेचा हल्ला, इराणचे सर्व लष्करी तळ उद्ध्वस्त झाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा
  3. इराण संघर्षात ट्रम्प यांना आणखी एक धक्का; अमेरिकेचे शक्तिशाली विमान नष्ट, KC-135 चे नक्की काय झाले?

TAGGED:

युद्धजन्य संकटात साखर
साखर
निर्यातीचे थांबले चक्र
SUGAR EXPORTS HALT
SUGAR EXPORTS HALT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.