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शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये; राज्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध, कृषी विभागाची माहिती

अवकाळी पाऊस आणि मान्सूनच्या दिरंगाईचा फटका यंदाच्या खरीप हंगामाला बसला आहे. साधारणपणे जून महिन्याच्या अखेरीस खरीप हंगामाची पीक पेरणी पूर्ण होते.

शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये
शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 6:40 PM IST

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पुणे - राज्यात जून महिन्यात सरासरी पेक्षा 47 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राज्यात अजूनही शेतकऱ्यांनी पेरणी केली नसून चांगल्या पावसाच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहे. शेतकऱ्यांनी जमिनीमध्ये 75 ते 100 मिलीमीटर पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, असं आवाहन कृषी विभागाचे खते गुण नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख यांनी केलं आहे. तसंच सद्यस्थितीत राज्यात 44 लाख मेट्रिक टन खत उपलब्ध असून राज्यात खतांचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती त्यांनी दिली.



शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी घाई करू नये - यावेळी प्रवीण देशमुख म्हणाले की, राज्यात पाऊस कमी प्रमाणात झाला असून आत्ता पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी घाई करू नये, शेतकऱ्यांनी जमिनीमध्ये 75 ते 100 मिलीमीटर पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये. शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते, बियाणे, कीटकनाशके वाजवी दरात मिळावीत यासाठी कृषी विभागाने गेल्या दोन महिन्यांत राज्यात विशेष तपासणी मोहीम राबवून मोठी कारवाई केली आहे.

माहिती देताना प्रवीण देशमुख (ETV Bharat Reporter)

राज्यभरात विक्रेत्यांची तपासणी - फसवणूक आणि काळाबाजार प्रकरणी राज्यात एकूण 107 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्यभरात एकूण 81,582 विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आणि तपासणीदरम्यान संशयास्पद वाटणारे 23,460 नमुने प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवण्यात आले. या अहवालानुसार 460 नमुने निकृष्ट किंवा अप्रमाणित आढळले आहेत. या कारवाईमध्ये 1,119 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, तर 241 परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत, असं यावेळी प्रवीण देशमुख यांनी सांगितलं.



राज्यात खताची कोणतीही टंचाई नाही - देशमुख पुढे म्हणाले की, आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींमुळं खतांच्या पुरवठ्यावर काहीसा विपरीत परिणाम झाला होता. चालू खरीप हंगामासाठी महाराष्ट्राला 48 लाख 80 हजार मेट्रिक टन खताचं वाटप मंजूर झालं आहे असून सद्यस्थितीत राज्यात 44 लाख मेट्रिक टन खत उपलब्ध आहे. याशिवाय मागील वर्षीचा मोठा साठाही शिल्लक उपलब्ध होता. त्यामुळं राज्यात खताची कोणतीही टंचाई नसून शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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