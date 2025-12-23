ETV Bharat / state

कारंजा घाडगे जंगलातील ड्रग्स प्रकरण भोवलं, वर्ध्याचे पोलीस अधीक्षक अनुराग जैन यांची तडका-फडकी बदली

वर्धा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक अनुराग जैन यांची तडका-फडकी बदली करण्यात आली आहे. आता सौरभ कुमार अग्रवाल वर्ध्याचे नवे पोलीस अधीक्षक असतील.

Transfer of Wardha SP Anurag Jain
वर्धा एसपी अनुराग जैन यांची बदली (ETV Bharat)
Published : December 23, 2025 at 12:00 PM IST

नागपूर : 192 कोटी रुपयांच्या ड्रग्स प्रकरणात वर्धा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक अनुराग जैन यांची तडका-फडकी बदली करण्यात आली आहे. त्यांची बदली नगरी हक्क संरक्षण विभागाचे अधीक्षक म्हणून करण्यात आली आहे. यानंतर आता वर्ध्याचे नवे पोलीस अधीक्षक म्हणून सौरभ कुमार अग्रवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौरभ कुमार अग्रवाल पुणे येथील गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अधीक्षक होते.

गृहमंत्र्यांनी घेतली होती दखल : 192 कोटी रुपयांच्या ड्रग्स प्रकरणात सर्व दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असं वर्ध्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केलं होतं. विशेष म्हणजे, या संदर्भातील बातमी सर्वप्रथम 'ईटीव्ही भारत'नं प्रकाशित केली होती.

'ऑपरेशन हिंटरलँड ब्रू' अंतर्गत कारवाई : वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे) या जंगलात सुरू असलेला ड्रग्स कारखाना महसूल गुप्तचर संचालनालयानं उद्धवस्त केला. 'ऑपरेशन हिंटरलँड ब्रू' अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. बेकायदेशीर पद्धतीनं ड्रग्स फॅक्टरी सुरू होती.

या कारवाई दरम्यान, 192 कोटी रुपयांचं 128 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स (MD) जप्त करण्यात आलं. तसेच, तिघांना अटक करण्यात आली होती. कारवाई दरम्यान अधिकाऱ्यांनी मेफेड्रोन ड्रग्सच्या उत्पादनासाठी वापरली जाणारी उपकरणं देखील जप्त केली होती.

वर्धा पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून जंगलात सुरू होता ड्रग्सचा कारखाना : कारंजा (घाडगे) वर्धापासून सुमारे 75 किलोमीटर दूर आहे. या भागातील जंगलामध्ये बेकायदेशीररित्या ड्रग्सचा कारखाना चालविला जातोय, अशी अत्यंत गोपनीय माहिती महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय, नागपूर येथील युनिटला मिळाली होती. त्याच्या आधारेच, DRI च्या पथकानं धाड टाकून हा कारखाना उद्धवस्त केला. कारवाईच्या वेळी, कारखान्यात मेफेड्रोन ड्रग्स तयार करण्याचं काम सुरू होतं. कारवाईत तब्बल 128 किलो मेफेड्रोन जप्त करण्यात आलं, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत सुमारे 192 कोटी रुपये आहे. आश्चर्याचं म्हणजे, एवढा मोठा ड्रग्स कारखाना सुरू असल्याची साधी माहिती देखील वर्धा पोलिसांना नव्हती.

हिवाळी अधिवेशनात गाजला होता मुद्दा : विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू असताना महसूल गुप्तचर संचालनालय (DRI) पथकानं ही कारवाई केली होती. त्यामुळे दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा सरकारवरील दबाव वाढला होता. विरोधकांनीही हा मुद्दा लावून धरला होता. राज्याचं सरकार नागपुरात असताना अवघ्या 100 किलोमीटर अंतरावर ड्रग्सचा भलामोठा कारखाना सुरू होता आणि त्याची साधी कल्पनासुद्धा स्थानिक पोलिसांना नव्हती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचे गंभीर्य वाढलं होतं.

आधी खात्री पटवली, अन् मग धाड टाकली : महसूल गुप्तचर संचालनालयाकडून 'ऑपरेशन हिंटरलँड ब्रू' राबवण्यात येत होतं. त्या अंतर्गत विदर्भातील सर्वांत मोठी कारवाई ठरली होती. वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे) तालुक्यातील एका निर्जन जंगल भागात मेफेड्रोनची निर्मिती होत असल्याची गुप्त माहिती महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांना समजली होती. त्या आधारे अधिकाऱ्यांनी या भागावर पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली होती. हा संपूर्ण परिसर पूर्णतः अत्यंत घनदाट जंगलानं व्यापलेला आहे. ज्यावेळी कारखान्यात एमडी ड्रग्सची निर्मिती सुरू असल्याची खात्री पटली, तेव्हा पथकानं तिथं छापा टाकला आणि तब्बल 128 किलो मेफेड्रोन (एमडी) जप्त केलं. या शिवाय 245 किलो इतका कच्चा मालदेखील जप्त करण्यात आला होता.

