आधी डोसा बंद होईल, मग येत्या दोन दिवसात 85 टक्के रेस्टॉरंट बंद होतील, हॉटेल असोसिएशननं व्यक्त केली भीती

पुण्यात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत शहरातील हॉटेल व्यवसाय संकटात आला आहे.

Pune Hotel Industry in Crisis
पुण्यातील हॉटेल उद्योग संकटात (ETV Bharat)
पुणे : इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता इंधन पुरवठ्यावर दिसू लागला आहे. जगातील खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीचा महत्त्वाचा मार्ग असलेली होमूर्झ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं एलपीजी आणि नैसर्गिक गॅसच्या वाटपाबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा तात्पुरता बंद करण्यात आला असून घरगुती गॅसचा पुरवठा मात्र सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल व्यवसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. पुण्यातील हॉटेल व्यावसायिकांकडे फक्त दोन ते तीन दिवस पुरेल इतकाच गॅस साठा शिल्लक असल्याचे सांगितलं जात आहे.

'काही पदार्थ बनवणं थांबवावं लागेल' : पुणे हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी सांगितलं की, 'गॅसचा साठा मर्यादित असल्यामुळे लवकरच हॉटेलमधील काही पदार्थ बनवणं थांबवावं लागेल. परिस्थिती अशीच राहिली तर सर्वप्रथम डोसा बंद करावा लागेल.' व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर अचानक मर्यादा आल्यानं हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आला असल्याचंही गणेश शेट्टी यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले की, '5 तारखेला केंद्र सरकारनं घेतलेल्या अचानक निर्णयामुळे हॉटेल व्यवसायिकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा थांबवण्यात आला असून याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आलेली नव्हती. हॉटेल व्यावसायिकांकडे असलेला तीन दिवसांचा गॅस साठा आता संपला आहे'.

'डोसा बनवणं बंद करावं लागू शकतं' : शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, 'अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीच निर्माण झाली नव्हती. सध्या देशभरातील हॉटेल व्यवसायिकांना याचा फटका बसत आहे. विशेषतः लहान हॉटेल आणि उपाहारगृहांना मोठं नुकसान सहन करावं लागत असून काही ठिकाणी व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे'.

परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर पुढील दोन दिवसांत शहरातील सुमारे 85 टक्के हॉटेल बंद होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. गॅसची बचत करण्यासाठी सर्वप्रथम डोसा बनवणं बंद करावं लागू शकतं, कारण डोसा तयार करण्यासाठी तुलनेनं जास्त गॅस लागतो, असंही त्यांनी सांगितलं. सरकारनं या प्रश्नावर तातडीने मार्ग काढून व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.



