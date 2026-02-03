सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं नोकरी सोडून सुरू केला 'ज्यूस सेंटरचा व्यवसाय'; फ्रेश दर्जेदार उत्पादनामुळं ग्राहकांची पसंती
आयटी कंपनीत नोकरी करण्याचं अनेकांचं स्वप्न असतं. पण, अमरावतीच्या एका तरुणानं नोकरी सोडून थेट ज्यूस सेंटरचा व्यवसाय सुरू केलाय.
अमरावती : अलिकडच्या काळात अनेक तरुण-तरुणी नोकरी सोडून वेगवेगळ्या व्यवसायाकडं वळत आहेत. या व्यवसायाच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा नफा मिळवत आहेत. अशातच अमरावतील एका तरुणानं लाखो रुपयांची नोकरी सोडून एक व्यवसाय सुरू केलाय.
दर्जेदार फळांच्या रसाचा स्टार्टअप : पुण्यात नामांकित कंपनीत संगणक अभियंता म्हणून नोकरी करण्याची संधी असतानाही, पंधरा-वीस तास दुसऱ्यांसाठी काम करण्यापेक्षा स्वतःसाठी आणि आपल्या शहरासाठी काहीतरी वेगळं करण्याचा ध्यास घेत 'निषाद नितीन अंबूलकर' या तरुणानं अमरावतीत अरेपस नावाचा दर्जेदार फळांच्या रसाचा स्टार्टअप उभारला आहे. चार वर्षात त्याच्या व्यवसायनंं अमरावतीकरांचा विश्वास जिंकला आहे, आता शहरात तीन यशस्वी आउटलेट्स उभारण्यात आली आहेत.
अरेपस नावामागची शुद्ध भावना : 'अरेपस' हा शब्द संस्कृत भाषेतील असून त्याचा अर्थ शुद्धता असा होतो. आपल्या विचारात, कर्मात, व्यवसायात शुद्धता असावी या भावनेतूनच या स्टार्टअपचं नाव ठेवण्यात आलं आहे. आरोग्यदायी, रसायनमुक्त आणि नैसर्गिक फळांचा रस देण्याचा प्राथमिक प्रयत्न अरेपसचा आहे, असं निषाद अंबुलकरनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
दुबईत सुचली कल्पना : "अभियांत्रिकीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मी काही काळ मुंबई, पुण्यात सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून काम केलं. याच दरम्यान एमबीए करत असताना दुबई दौऱ्यावर फळांच्या रसाचं छोटसं आउटलेट पाहिलं. अशा फळांच्या रसाच्या आउटलेटची संकल्पना अमरावतीत राबवण्याचा निर्णय मी घेतला. सुरुवातीला उसाच्या रसापासून व्यवसायाला सुरुवात झाली आणि ग्राहकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला त्यानंतर अरेपस ज्यूस सेंटरचा विस्तार होत गेला," असं निषादनं सांगितलं.
वीस रुपयात उसाचा दर्जेदार रस : अरेपसमधील उसाचा रस छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून आणलेल्या दर्जेदार उसापासून तयार केला जातो. छ. संभाजीनगर परिसरातील ऊस हा अतिशय दर्जेदार आहे. केवळ वीस रुपयाला एक ग्लास रस दिला जातो. आमच्याकडं रस पिण्यासाठी अमरावतीच्या विविध टोकावर राहणारे अनेकजण नियमित येतात. अतिशय चवदार आणि भरपूर मोठ्या प्रमाणात रस असणाऱ्या या उसाच्या ग्लासची किंमत वाढवा असा गमतीदार सल्ला देखील अनेक ग्राहक देतात. जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित उसाच्या रसाची खास मशीन चार लाख रुपये खर्चून आणली. लग्न समारंभ, वाढदिवस यासाठी विशेष पॅकिंगमधून उसाच्या रसासह विविध फळांच्या ज्यूसची ऑर्डरही घेतल्या जात असल्याची माहिती, निषादनं दिली.
साखर बर्फाविना नैसर्गिक ज्यूस : डाळिंब, अननस, सफरचंद, जांभूळ, स्ट्रॉबेरी अशा विविध फळांचे ज्यूस अरेपसमध्ये मिळतात. नवी मुंबईतील वाशी बाजारातून निवडक फळं आणली जातात, तर केरळमधून अननस आणले जातात. अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून उत्कृष्ट दर्जाचे डाळिंब घेतले जाते. काही फळं फ्रोजन स्वरूपात कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवली जात असली तरी कोणतीही रासायनिक भर न घालता ताजी आणि आरोग्यदायी उत्पादनं आम्ही ग्राहकांना देतो, असं निषादनं सांगितलं.
तीन आउटलेट्स आणि समाधान : "सध्या अमरावती शहरात प्रशांत नगरसह कमर नगर आणि भुतेश्वर चौक येथे अरेपसची तीन आउटलेट्स कार्यरत आहेत. मोठ्या कंपनीत मिळणाऱ्या पगाराइतकं किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न मिळतं. आपल्या शहरासाठी काही चांगलं करत असल्याचं समाधान आणि आई-वडिलांच्या सानिध्यात राहण्याचं सुख येथे मिळतं. मोठ्या शहरात न जाता आपल्या शहरात राहूनही यश मिळवता येतं आणि शहरासाठी काहीतरी करता येतं हाच माझा तरुणांसाठी संदेश आहे," असं निषाद अंबुलकर आत्मविश्वासानं सांगतो.
