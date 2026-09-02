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बँकेची नोकरी सोडून उभारला उद्योग; 15 कुटुंबांना दिला रोजगार, छत्रपती संभाजीनगरच्या पल्लवी दलाल यांची वर्षाला 1 कोटींची उलाढाल

‘स्वादम’ प्रकल्पात सोनपापडी, दालबाटी पीठ यासह विविध खाद्यपदार्थ तयार केले जातात. सध्या उत्पादनांचा चार जिल्ह्यांमध्ये पुरवठा केला जात असून, ऑनलाइन माध्यमातूनही उत्पादनांना चांगली मागणी आहे.

Success Story Woman Entrepreneur Pallavi Dalal
बँकेची नोकरी सोडून उभारला उद्योग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 6:11 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : मोठं स्वप्न आणि त्यासाठी घेतलेली मेहनत यामुळे यशाचा मार्ग खुला होतो, हे पल्लवी दलाल यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे. खासगी बँकेतील नोकरी सोडून त्यांनी अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू केला. पंतप्रधान सूक्ष्म प्रक्रिया योजनेतून कर्ज घेत छोट्या व्यवसायाला बळ दिलं. आज त्यांच्या ‘स्वादम’ या खाद्यपदार्थ प्रक्रिया प्रकल्पाची वार्षिक उलाढाल सुमारे एक कोटी रुपये असून, या उद्योगामुळे 15 कुटुंबांना रोजगाराचा आधार मिळाला आहे.

बँकेची नोकरी सोडून उभारला उद्योग (ETV Bharat)

घरगुती व्यवसायातून उद्योगाची उभारणी : सुमारे 5 वर्षांपूर्वी पल्लवी दलाल यांनी घरच्या घरी दालबाटीचं पीठ तयार करण्यापासून व्यवसायाला सुरुवात केली. तयार करण्याची सोपी पद्धत आणि चांगली चव यामुळे त्यांच्या उत्पादनाला ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळू लागला. सुरुवातीला दररोज 10 ते 15 किलो उत्पादन करणाऱ्या पल्लवी यांनी आज दररोज सुमारे एक हजार किलो उत्पादनापर्यंत मजल मारली आहे.

चार जिल्ह्यांत उत्पादनांचा पुरवठा : ‘स्वादम’ प्रकल्पात सोनपापडी, दालबाटी पीठ यासह विविध खाद्यपदार्थ तयार केले जातात. सध्या या उत्पादनांचा चार जिल्ह्यांमध्ये पुरवठा केला जात असून, ऑनलाइन माध्यमातूनही त्यांच्या उत्पादनांना चांगली मागणी आहे.

'Swadam' employees at work
काम करताना 'स्वादम'चे कर्मचारी (ETV Bharat)

नोकरी सोडून बनल्या रोजगारदाता : नोकरी आणि व्यवसायाची सांगड घालताना सुरुवातीला पल्लवी दलाल यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, पतीच्या साथीनं त्यांनी व्यवसायाचा विस्तार केला. अखेर त्यांनी बँकेतील नोकरीचा राजीनामा देत पूर्णवेळ उद्योगाकडे लक्ष दिलं. पगार घेणाऱ्या पल्लवी आज अनेकांना रोजगार देणाऱ्या उद्योजिका बनल्या आहेत. मागे वळून पाहताना या प्रवासाचा आनंद होत असल्याची भावना पल्लवी दलाल यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.

विविध उत्पादनांची निर्मिती सुरू : 5 वर्षांपूर्वी व्यवसाय सुरू केल्यानंतर गुणवत्तेच्या जोरावर उत्पादनांना मागणी वाढत गेली. व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी पल्लवी दलाल यांना PMFME (प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना) अंतर्गत साडेसहा लाख रुपयांचं कर्ज मिळालं. त्यातून त्यांनी दालबाटीच्या तयार पिठाचं पॅकिंग करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी केली. त्यामुळे उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ झाली. सुरुवातीला दररोज 150 किलो पीठ तयार होत होतं, आता दररोज 1,500 किलो उत्पादन होत असून वार्षिक उलाढाल सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

दालबाटी पिठाच्या वाढत्या विक्रीमुळे व्यवसायाचा आत्मविश्वास वाढल्यानंतर त्यांनी सोनपापडी आणि चिक्कीचं उत्पादनही सुरू केलं. सध्या चार जिल्ह्यांमध्ये उत्पादनांची विक्री होत असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये विक्री केंद्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, अशी माहिती पल्लवी दलाल यांनी दिली.

'Swadam' employees at work
काम करताना 'स्वादम'चे कर्मचारी (ETV Bharat)

दोन प्रकल्पांच्या माध्यमातून व्यवसायाचा विस्तार : 5 वर्षांत व्यवसायाचा विस्तार करत पल्लवी दलाल यांनी शहरात दोन प्रकल्प उभारलं आहेत. सुरुवातीला एका सहकाऱ्याच्या माध्यमातून सुरू केलेला व्यवसाय आता 15 ते 20 जणांना रोजगार देणारा उद्योग बनला आहे. एकेकाळी पगार घेणाऱ्या पल्लवी आज रोजगार देणाऱ्या उद्योजिका झाल्या आहेत.

दरम्यान, त्यांच्या पतीचं मागील वर्षी निधन झालं. मात्र, कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत त्यांनी व्यवसायातील प्रगती कायम ठेवली. मुलांचं शिक्षण आणि घरचा खर्च सांभाळत त्यांनी उद्योगाचा विस्तार केला. भविष्यात उद्योग आणखी मोठ्या स्वरूपात वाढवण्याचं त्यांचं नियोजन आहे. सध्याची वार्षिक उलाढाल महिन्याला करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले असून, आणखी दर्जेदार उत्पादनं बाजारात आणण्याचा मानस आहे. घेतलेल्या कर्जापैकी निम्मे कर्ज फेडलं असून उर्वरित कर्जही लवकरच फेडलं जाईल, असा विश्वास पल्लवी दलाल यांनी व्यक्त केला.

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