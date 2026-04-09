पोलीस वडिलांनी पेरलेलं खाकीचं स्वप्न मुलीनं केलं पूर्ण, कोल्हापूरच्या सायलीची पोलीस उपअधीक्षक पदाला गवसणी

कोल्हापूरच्या सायली भोसलेनं जिद्द, सातत्य आणि नियोजनाच्या जोरावर राज्यसेवा परीक्षा (MPSC) उत्तीर्ण करत पोलीस उपअधीक्षक पद मिळवत स्वप्न साकार केलंय.

सायली भोसले
Published : April 9, 2026 at 8:53 PM IST

कोल्हापूर : आजोबांपासून घरात खाकीची परंपरा, कुटुंबातील मुलींनीही पोलीस दलात यावं अशी कुटुंबाची इच्छा, लहानपणापासूनच खाकी वर्दीचं स्वप्न उराशी बाळगून ते पूर्ण करण्यासाठी केलेली धडपड अशी कहाणी आहे कोल्हापूरच्या कसबा बावड्यात राहणाऱ्या सायली रुपाली किरण भोसले हिची. नुकताच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा अंतिम निकाल जाहीर झाला, यात सायली भोसलेचं पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचं पद निश्चित झालं आहे, येत्या जून महिन्यापासून प्रशिक्षण सुरू होणार असल्याचं सायलीनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

सुरुवातीला परीक्षेत मिळालं अपयश : कोल्हापुरातील कसबा बावड्यातील नेजदार कॉलनीत किरण भोसले आपल्या कुटुंबीयांसोबत वास्तव्यास आहेत, भोसले सध्या सातारा जिल्ह्यात आर्थिक गुन्हे शाखेत पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांची कन्या सायली 2017 पासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होती. सुरुवातीला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा अभ्यास केला. मात्र या परीक्षेत अपयश मिळालं. अपयशांना न घाबरता, न डगमगता सायलीनं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेचा अभ्यास 2020 पासून सुरू केला.

प्रतिक्रिया देताना सायली भोसले

सायली भोसले दुसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण : अभ्यासाचं योग्य नियोजन, जिद्द आणि सातत्याच्या जोरावर सायली 2022 मध्ये राज्यसेवा परीक्षेची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाली. त्यानंतर तिनं मागे वळून पाहिलंच नाही. मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम काटेकोरपणे केला, या परीक्षेतील बारकावे, वेळेचं नियोजन आणि आव्हानात्मक ठरणारे प्रश्न यांची योग्य सांगड घालत 2025 मध्ये मुख्य परीक्षा, मुलाखत असे सगळे टप्पे पार करत नोव्हेंबरमध्ये लागलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निकालात सायली भोसले मागासवर्गीय मुलींमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली. लहानपणापासून आजोबा, वडील, चुलते यांना वर्दीत पाहत होतो, वर्दीचा धाक, शिस्तबद्धता पाहून आपणही असंच बनायचं हा दृढ निश्चय शालेय जीवनातच निश्चित केला होता. त्याप्रमाणे वाटचाल केली आणि आज हे यश मिळालं असल्याचं सायली भोसलेनं ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.



बावड्यात निघाली विजयी मिरवणूक : कोल्हापूर शहराला लागून असलेल्या कसबा बावड्यात सायलीचा निकाल जाहीर होताच, तिनं भगवा चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलं. त्यानंतर भगवा चौक ते नेजदार कॉलनी अशा मार्गावरून तिची जल्लोषात मिरवणूक काढण्यात आली. हा क्षण आयुष्यातील सर्वात मोठा क्षण असल्याचं सायली भोसले हिनं सांगितलं.



स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींना मोलाचा संदेश : स्पर्धा परीक्षेतून घडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना समाज बदलण्याची मोठी संधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून मिळत असते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील परीक्षार्थींनी या संधीचं सोनं करायला हवं, या क्षेत्रात येण्याआधी देश आणि राज्यासह सर्व क्षेत्राचा विविधाअंगी अभ्यास करणं गरजेचं आहे. याचं आकलन करून सातत्य ठेवल्यास हमखास यश मिळतं, एखादं अपयश आल्यास स्पर्धा परीक्षांचा ट्रॅक न सोडता उदिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून मार्गक्रमण करणं गरजेचं असल्याचा संदेश सायलीनं नव्या पिढीला दिलाय.



हेही वाचा -

  1. अंगणवाडीसेविकेचा मुलगा बनला क्लासवन अधिकारी, इचलकरंजीच्या तन्मय मांडरेकर याचं लख्ख यश
  2. अनाथ दिव्यांग माला बनली महसूल सहायक; कचऱ्याच्या डब्यापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतचा थक्क करणारा प्रवास
  3. 'एमपीएससी'च्या सर्व परीक्षा लवकरच मराठीमध्ये होणार; मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेत घोषणा

