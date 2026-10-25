एक एकरात कमाल! केळीमध्ये टरबुजाचं आंतरपीक; लातूरच्या शेतकऱ्याने 97 हजार खर्चून काही महिन्यांत कमावले 4 लाख
आधुनिक तंत्रज्ञान, पाणी अन् पीक नियोजनाच्या आधारे चांगलं उत्पन्न मिळवता येतं हे एका शेतकऱ्यानं दाखवून दिलंय. याबाबतचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर त्रिशरण मोहगावकर यांनी.
Published : October 25, 2026 at 1:48 PM IST
लातूर : शेतीचं क्षेत्र कमी असलं, तरी आधुनिक तंत्रज्ञान, पीक नियोजन आणि पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन यांच्या आधारे चांगलं उत्पन्न मिळवता येतं, हे अहमदपूर तालुक्यातील वळसंगी गावातील प्रगतिशील शेतकरी विष्णू पुंडलीकराव कलमे यांनी दाखवून दिलं आहे. त्यांनी एक एकर क्षेत्रात केळीची जोडओळ पद्धतीनं लागवड करून सुरुवातीच्या काळात टरबुजाचं आंतरपीक घेतलं. या प्रयोगातून त्यांना 25 टन टरबुजाचं उत्पादन मिळालं असून, सुमारे 4 लाख रुपयांची उलाढाल झाली आहे.
कलमे यांनी केळी लागवडीसाठी 12X5X3 ही जोडओळ पद्धत अवलंबली आहे. या पद्धतीत योग्य अंतर राखल्यामुळे पिकाच्या आधारासाठी काठ्या लावण्याची गरज भासत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. केळीच्या सुरुवातीच्या वाढीच्या काळात उपलब्ध असलेल्या जागेचा उपयोग करून त्यांनी टरबुजाचं आंतरपीक घेतलं.
एक एकर क्षेत्रातील टरबुजाचे 25 टन उत्पादन सरासरी 16 रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री करण्यात आले. यातून सुमारे 4 लाख रुपयांची उलाढाल झाली. या पिकासाठी फवारणी, खतं, बियाणं आणि मजुरी यांवर सुमारे 97 हजार रुपये खर्च आला. कमी क्षेत्रात मुख्य पिकासोबत आंतरपीक घेऊन उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण करण्याचा हा प्रयोग शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे.
टरबूज आणि केळीच्या पिकातून 10 लाखांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा :
या प्रयोगाबाबत बोलताना कलमे यांनी सांगितलं की, नोव्हेंबरमध्ये केळीची काढणी अपेक्षित असून, टरबूज आणि केळी या दोन्ही पिकांतून एकत्रित सुमारे 10 लाख रुपयांची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे.
केळीच्या घडाचं वजन 35 ते 40 किलोपर्यंत होण्याचा अंदाज आहे. सुमारे 500 क्विंटल उत्पादन आणि प्रतिक्विंटल सरासरी 1,200 रुपये दर मिळाल्यास केळीच्या विक्रीतून 6 लाख रुपयांची उलाढाल होऊ शकते. केळी पिकासाठी आतापर्यंत खतं, फवारणी आणि मजुरीवर सुमारे दीड लाख रुपये खर्च झाला आहे. तोडणीचा खर्च अद्याप झालेला नसल्यानं प्रत्यक्ष उत्पन्न उत्पादन आणि बाजारभावावर अवलंबून राहणार आहे.
दुष्काळातही पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन :
परिसरात दुष्काळसदृश परिस्थिती असून पाण्याची उपलब्धता कमी आहे. अशा परिस्थितीत कलमे यांनी ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून पाण्याचं काटेकोर नियोजन केलं आहे. पिकांच्या गरजेनुसार मोजकं पाणी वेळेवर दिलं जात आहे.
केळीबरोबरच त्यांच्या शेतात ऊस, आले, शेवगा आणि हळद ही पिकेही आहेत. मात्र, पाण्याची उपलब्धता आणखी कमी झाल्यास काही पिकं मोडण्याची वेळ येऊ शकते, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. कमी क्षेत्रात आधुनिक लागवड पद्धती, आंतरपीक पद्धती आणि पाण्याचं योग्य नियोजन यांचा वापर करून शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न कलमे यांनी केला आहे.