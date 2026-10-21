पाणीटंचाई रोखण्यासाठी सरकारची तयारी; गावनिहाय कृती आराखडे सादर करण्याचे निर्देश
योजनांची देखभाल, वीजबिले आणि नियमित परिचालनाची जबाबदारी स्थानिक संस्थांनी योग्य प्रकारे पार पाडावी, असंही गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
Published : October 21, 2026 at 8:27 PM IST
मुंबई : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील गावनिहाय कृती आराखडे 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करा, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. बुधवारी (21 ऑक्टोबर) संभाव्य पाणीटंचाई, भूजल पातळी आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी जलजीवन मिशनअंतर्गत 75 ते 99 टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करून सुरू केले जाईल, त्यांनी स्पष्ट केलं. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या आढावा बैठकीला नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासनानं आतापासूनच तयारी करावी : सध्या या विभागांत गंभीर पाणीटंचाई नसली, तरी आगामी परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनानं आतापासूनच तयारी करावी.गावनिहाय आराखडे तयार करताना अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि ग्रामपंचायतींशी चर्चा करावी. प्रत्यक्ष गावांची पाहणी करून पाणीटंचाईची तीव्रता आणि आवश्यक उपाययोजनांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा, अशा सूचनाही गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या. तसंच जलजीवन मिशनमधील अंतिम टप्प्यात असलेल्या योजनांची पाइपलाइन, पंप, वीजजोडणी आणि रोहित्रांची प्रलंबित कामं तातडीनं पूर्ण करावीत. 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करून निधी वितरणातील अडथळे दूर करावेत, असे निर्देश गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
जलस्रोत बळकटीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करावा : दरम्यान, संभाव्य टँकरग्रस्त गावांसाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. विहीर पुनर्भरण, शेततळी, सिमेंट बंधारे, सलग समतल चर आणि जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती यांसारखी कामं प्राधान्यानं हाती घ्यावीत. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीसह खनिज आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचाही उपयोग करण्याचे नियोजन करावं, असं गुलाबराव पाटील यांनी सांगितलं.
टँकर हा शेवटचा पर्याय : पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहण्याऐवजी उपलब्ध जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, विहिरींची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठीही प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात. पाणीटंचाईबाबत तक्रार आल्यास किंवा बातमी प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने गावाला भेट देऊन कार्यवाही करावी, असे आदेश मंत्र्यांनी दिले. पूर्ण झालेल्या आणि यशस्वी चाचणी झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. योजनांची देखभाल, वीजबिले आणि नियमित परिचालनाची जबाबदारी स्थानिक संस्थांनी योग्य प्रकारे पार पाडावी, असंही गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
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