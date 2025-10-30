ETV Bharat / state

अटल सेतू प्रकल्पबाधित मच्छीमारांचा अहवाल महिनाभरात सादर करा: अण्णा बनसोडेंचे एमएमआरडीएला निर्देश

अटल सेतू आणि न्हावा प्रकल्पामुळे अनेक मच्छीमार बाधित झाले. या बाधित मच्छीमारांना नुकसान भरपाईसाठी सर्वे करत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

Anna Bansode On Atal Setu
विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 10:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : न्हावा आणि शिवडी अटल सेतू सी लिंकमुळे अनेक मच्छीमारांना फटका बसला आहे. या न्हावा आणि शिवडी अटल सेतू सी लिंक प्रकल्पबाधित मच्छीमारांना नुकसान भरपाईसाठी 1 महिन्यात सर्वे करत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले. शासनानं 2019 पर्यंतची डेड लाईन दिली होती. मात्र त्यानंतर ही पाणजे, घारापुरी ही गावं नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिली. अश्यात प्रकल्पबाधित मच्छिमारांना न्याय देण्यासाठी एमएमआरडीएनं पुढाकार घेत वंचित राहिलेल्या गावांसहित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.

न्हावा आणि शिवडी अटल सेतू सी लिंक प्रकल्पबाधित मच्छीमारांच्या नुकसान भरपाईबाबत विधानभवन इथं उपाध्यक्षांच्या दालनात बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत मत्सव्यवसाय, पदुम आणि एमएमआरडीए विभागाचे अधिकारी तसेच वाल्मिक सहकारी मच्छीव्यावसायिक संस्था, कोपर, जय मल्हारसह मच्छी खरेदी विक्री संस्था, मर्या, नवीन पनवेल, ग्रामपंचायत पाणजे, ग्रामपंचायत घारापुरी आदी उपस्थित होते.

नुकसान भरपाई मिळून देण्यासाठी नियमावली : यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले की, "न्हावा ते शिवडी अटल सेतू सी लिंक प्रकल्पामुळे मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊन त्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावं लागलं आहे. शासनाच्या निकषात पाणजे आणि घारापुरी गावं बसत आहेत. शासनानं प्रकल्पबाधितांना नुकसान भरपाई मिळून देण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीत बसून वंचित गावांतील मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळणं गरजेचं आहे. यासाठी एमएमआरडीए पुन्हा सर्वे करत वंचित गावांचा समावेश करावा," असे निर्देश अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

नुकसानीची भरपाई द्या : या बैठकीत वंचित माछीमार तसेच बाधित लोंकाना लवकर मदत मिळावी, यासाठी एमएमआरडीएनं प्रयत्न करावेत. तसेच शासन निकषात बसणाऱ्या पाणजे, घारापुरी माछीमारांना नुकसानीची भरपाई द्या. याबाबत अहवाल सादर करा. या बैठकीत बाधित नागरिकांनी सरकारनं अनेक वर्ष आपल्यावर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त केली.

हेही वाचा :

  1. अटल सेतूसह प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी
  2. अटल सेतूवरुन महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; पोलीस आणि कॅब ड्रायव्हरच्या सतर्कतेमुळं वाचले प्राण, पाहा सीसीटीव्ही - Woman Suicide Attempt Atal Setu
  3. "नरेंद्र मोदी हेच देशातील भ्रष्टाचाराचे सरदार"; अटल सेतू कामाच्या दर्जावरुन नाना पटोलेंची टीका, सेतूची केली पाहणी - Nana Patole on Atal Setu

TAGGED:

DEPUTY SPEAKER ANNA BANSODE
ATAL SETU PROJECT
अटल सेतू प्रकल्पबाधित
अण्णा बनसोडेंचे एमएमआरडीएला निर्देश
ANNA BANSODE DIRECTS MMRDA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.