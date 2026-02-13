राज ठाकरेंच्या कथित भडकावू भाषणांचा तपशील सादर करा, हायकोर्टाचे याचिकाकर्त्याला निर्देश
राज ठाकरे यांच्याविरोधात प्रक्षोभक भाषण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : February 13, 2026 at 9:40 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह मनसैनिकांनी हिंदी भाषिकांविरुद्ध केलेल्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणांचा तपशील सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिलेत. भडकावू आणि प्रक्षोभक भाषणांप्रकरणी राज ठाकरे यांच्या विरोधात फाैजदारी खटला दाखल करण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गाैतम अंखड यांच्या खंडपीठानं दखल घेतलीय.
काय आहे याचिका - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात अमराठीच्या मुद्यावर प्रक्षोभक भाषण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करणारी याचिका सुनील शुक्ला यांनी हायकोर्टात दाखल केलीय. तसेच मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्या, असेही याचिकेत नमूद केलं आहे. या याचिकेवरील सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना याचिकेतून 'उत्तर भारतीय’ आणि ‘अमराठी भाषिक’ हे शब्द वगळावेत. त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी घेण्याबाबत विचार केला जाईल, असे न्यायालयानं खडेबोल सुनावले होते. गेली काही वर्षे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे हे मराठी भाषेच्या मुद्यावरून आक्रमक असून ते सातत्यानं अमराठी भाषिकांना लक्ष्य करत असल्याचं याचिकेत नमूद केलं आहे. राज्यातील उत्तर भारतीय-हिंदी भाषिकांविरुद्ध तसेच वैयक्तिकरित्या शुक्ला यांच्याविरोधात कथित द्वेषपूर्ण भाषणांत चिथावणी देतात. त्यामुळे त्यांच्या पक्षातील पदाधिकारी आणि मनसैनिकांनी हिंदी भाषिकांना धमक्या आणि त्यांच्याबाबत हिंसाचाराच्या घटनाही दिवसेंदिवस वाढत चालल्यात, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केलीय.
सुनील शुक्लांनी काय केलेत आरोप - महाराष्ट्रात उत्तर भारतीयांच्या समर्थनार्थ सुरू केलेल्या मोहिमेवरून राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनी टार्गेट केल्याचा शुक्ला यांचा आरोप आहे. शुक्ला यांनी त्यांच्या राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कातील मसेच्य गुढीपाडवा मेळाव्यात केलेल्या साल 2024-25 मधील भडकावू भाषणांचा उल्लेख केलाय. मनसेच्या 30 कार्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यालयात घुसून तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच आपल्याला जीवे मारण्याची धमकी देणारे संदेश सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आलाय. तसेच राज ठाकरे यांच्या भाषणांमुळे बँका, मॉल आणि इतर ठिकाणी हिंदी भाषिक कर्मचाऱ्यांना मराठी न बोलल्याबद्दल लक्ष्य करण्यात येतंय, असे शुक्लांनी याचिकेत नमूद केलं आहे. त्यामुळे मुंबईसह आसपासच्या परिसरात मराठी विरूद्ध अमराठी वाद निर्माण झाल्याचा आरोप या याचिकेतून नमूद करण्यात आलाय.
वांद्रे कोर्टाकडून गैरहजर मनसैनिकांना 500 रूपयांचा दंड - 2008 मधील एका प्रकरणात कोर्टातील सुनावणीला गैरहजर राहिलेल्या मनसैनिकांना 500 रूपयांचा दंड ठोठावून त्यांना 2 एप्रिलच्या पुढील सुनावणीत कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत. 2008 मध्ये मध्य मनसेनं रेल्वे भरतीवरून केलेल्या आंदोलन प्रकरणी राज ठाकरेंना अटक झाली होती. त्यावेळी कोर्टाबाहेर मनसैनिकांनी केलेल्या आंदोलनाप्रकरणी शक्रवारी वांद्रे कोर्टात सुनावणी पार पडली. रेल्वे भरती परीक्षेदरम्यान उत्तर भारतीय विद्यार्थ्यांविरोधात झालेल्या या आंदोलनात तब्बल 89 मनसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. गेल्या सुनावणीला सर्व 89 आरोपींना हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. यावेळी सध्या शिवसेनेत (यूबीटी) असलेले आणि त्यावेळी मनसेत असलेले अखिल चित्रे आणि आता मनसेतून भाजपमध्ये गेलेले हाजी अराफत शेख न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र, वारंवार तारखांना दांडी मारणाऱ्या आणि हजर न राहणाऱ्या आरोपींवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोर्टानं गैरहजर आरोपींना 500 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयात हजेरी लावणाऱ्यांना दिलासा देत त्यांच्याविरोधातील वॉरंट रद्द केलं.
