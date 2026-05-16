पुलगाव येथील केंद्रीय दारूगोळा डेपोत गोळीबार सरावादरम्यान अपघात; सुभेदार मेजर यांचा मृत्यू
पुलगाव येथील केंद्रीय दारुगोळा डेपोमध्ये एका प्रशिक्षण सरावादरम्यान झालेल्या अपघातामुळे एका सुभेदार मेजरला आपला जीव गमवावा लागला.
Published : May 16, 2026 at 1:31 PM IST
नागपूर : वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील केंद्रीय दारुगोळा डेपोमध्ये शुक्रवारी (१५ मे) नियमित फायरिंग सरावादरम्यान दुर्दैवी अपघात घडला. या दुर्घटनेत डिफेन्स सिक्युरिटी कोर (डीएससी) मधील ज्युनिअर कमिशन्ड ऑफिसर सुभेदार मेजर ओम बहादुर खंड यांचा मृत्यू झाला.
संरक्षण जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? : नागपूर संरक्षण जनसंपर्क अधिकारी ग्रुप कॅप्टन आर. कन्नन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फायरिंग रेंजवर नियमित सराव सुरू असताना हा अपघात झाला. घटनेचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून, याप्रकरणी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, सुभेदार मेजर ओम बहादुर खंड यांच्या निधनाबद्दल संबंधित युनिटनं शोक व्यक्त करत त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
प्रकरणाची चौकशी सुरू : या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पुलगाव येथे लष्कराचा सर्वात मोठा केंद्रीय दारुगोळा डेपो आहे. शुक्रवारी सकाळी सरावादरम्यान ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. ज्यांच्या बंदुकीतून सुटलेली गोळी सुभेदार मेजर ओम बहादूर खंड यांना लागली त्या अधिकाऱ्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. वर्धा पोलिसांकडे हे प्रकरण हस्तांतरणा केलं जाण्याची शक्यता आहे.
