मंचरमध्ये प्रांत अधिकाऱ्यासह लिपिकाला लाच घेताना रंगेहात अटक; पुणे जिल्ह्यात खळबळ
प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (एसीबी) 2 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडलं आहे.
Published : March 28, 2026 at 2:29 PM IST
पुणे : आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथील प्रांत कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (ACB) मोठी कारवाई करत प्रांतअधिकारी आणि त्यांच्या लिपिकाला लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडलं. या घटनेमुळं संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यांचे प्रांतअधिकारी गोविंद शिंदे आणि त्यांचे लिपिक खैरनार यांनी नारायणगाव येथील एका बिल्डर व्यावसायिकाकडून जागेच्या व्यवहाराशी संबंधित काम करून देण्यासाठी तब्बल पाच लाख रुपयांची मागणी केली होती. संबंधित व्यावसायिकाने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडं तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर ACB ने सापळा रचण्याचा निर्णय घेतला.
शिंदे आणि लिपिक खैरनार यांना रंगेहात पकडलं : या प्रकरणात ठरल्याप्रमाणे पहिल्या हप्त्याच्या स्वरूपात दोन लाख रुपये देण्याचं ठरलं होतं. त्यानुसार मंचर येथील प्रांत कार्यालयात ही रक्कम स्वीकारताना ACB च्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून प्रांतअधिकारी शिंदे आणि लिपिक खैरनार यांना रंगेहात पकडलं. या कारवाईदरम्यान संपूर्ण प्रक्रिया पंचांसमक्ष पार पडली असून संबंधितांकडून रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. या घटनेमुळं महसूल विभागातील कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. नागरिकांच्या कामासाठी लाच मागितली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असताना, थेट प्रांत अधिकाऱ्यालाच अटक झाल्यानं प्रशासनातील पारदर्शकतेवर शंका निर्माण झाली आहे. विशेषतः जमीन व्यवहार, परवानग्या आणि शासकीय कागदपत्रांशी संबंधित कामांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचं चित्र यामुळं पुन्हा अधोरेखित झालं आहे.
दोघांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी : अटक करण्यात आलेल्या दोघांना खेड येथील न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयानं दोघांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून पुढील तपास सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी काही अधिकारी किंवा मध्यस्थांचा सहभाग आहे का? याचाही तपास ACB कडून करण्यात येत आहे. घटनेनंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसंच या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी केलेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करावी, संबंधित व्यवहारांची तपासणी करावी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. ही कारवाई भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात महत्त्वाची मानली जात असून, अशा प्रकारच्या कारवाया सातत्यानं होणं गरजेचं असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे.
हेही वाचा -
