लंडनमध्ये मराठी संस्कृतीचा डंका! बर्मिंगहॅम गणेशोत्सवात साकारला काशीच्या गंगा आरतीचा भव्य देखावा
बर्मिंगहॅममध्ये गणेशोत्सवात सांगलीतील सागर कटकर यांनी साकारलेला वाराणसीच्या गंगा आरतीचा भव्य देखावा भाविकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे. याची माहिती घेतलीय ईटीव्ही भारतचे अमित फुटाणे यांनी..
Published : September 24, 2026 at 4:09 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्रापासून हजारो मैल दूर असलेल्या युनायटेड किंगडममध्ये यंदाचा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावानं साजरा होत आहे. यूकेमधील विविध शहरांमध्ये 40 हून अधिक महाराष्ट्र मंडळांच्या माध्यमातून गणरायाची आराधना आणि विविध सांस्कृतिक उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या उत्सवामध्ये बर्मिंगहॅम येथे साकारण्यात आलेली वाराणसीच्या गंगा आरतीची आकर्षक सजावट विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. यंदा सांगली जिल्ह्यातील विटा येथील सागर कटकर यांनी ही सुंदर सजावट साकारली आहे. वाराणसीच्या गंगा घाटांवर होणाऱ्या भव्य आणि आध्यात्मिक गंगा आरतीचा अनुभव या सजावटीच्या माध्यमातून बर्मिंगहॅममध्ये उभा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, अशी माहिती येथील स्थानिक भारतीय डॉ. अनिल खेडकर यांनी दिली.
देखाव्याचे वैशिष्ट्य ठरतेय आकर्षण
गंगेचे घाट, मंदिरांची रचना, दीपमाळा आणि आरतीचं वातावरण यांची सुंदर मांडणी करून काशीच्या गंगा आरतीची अनुभूती यूकेमधील भाविकांना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रकाशयोजना आणि सजावटीतील बारकावे यामुळे संपूर्ण देखावा भक्तिमय वातावरण निर्माण करतो, असा अनुभव बर्मिंगहॅम येथे पाहायला मिळत आहे. परदेशात राहूनही भारतीय संस्कृती, धार्मिक परंपरा आणि सण-उत्सव पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा उपक्रमांचं महत्त्व मोठं आहे. विशेषतः यूकेमध्ये वाढणाऱ्या मराठी आणि भारतीय वंशाच्या मुलांना भारतातील विविध धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांची ओळख करून देण्यासाठी हे गणेशोत्सवातील देखावे एक प्रभावी माध्यम ठरत आहेत, अशी माहिती येथील स्थानिक भारतीय डॉ. अनिल खेडकर यांनी दिली.
सांगलीहून सजावट करण्यासाठी आमंत्रण
गणपती बाप्पाच्या उत्सवाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातील परंपरांसोबतच भारताच्या विविध भागांतील आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचं दर्शन घडविण्याचा हा उपक्रम कौतुकास्पद ठरत आहे. विटा (सांगली) पासून बर्मिंगहॅमपर्यंतचा हा सांस्कृतिक प्रवास म्हणजे भारताशी जोडलेली नाळ आणि परदेशातही आपल्या संस्कृतीचा अभिमान जपण्याचा सुंदर प्रयत्न आहे. सागर कटकर यांनी ही नयनरम्य सजावट साकारली आहे. वाराणसीच्या गंगा घाटांवर होणाऱ्या भव्य आणि आध्यात्मिक गंगा आरतीचा देखावा गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून येथे उभा करण्यात आला आहे. यामुळे बर्मिंगहॅममधील भाविकांना जणू ‘काशीची गंगा आरती’ आणि ‘गणरायाची भक्ती’ यांचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळत आहे, अशी माहिती डॉ. अनिल खेडकर यांनी दिली.
दरवर्षी अनोख्या पद्धतीनं साजरा होतोय सोहळा
सध्या गणेशोत्सवाचा सोहळा सर्वत्र अनुभवायला मिळत आहे. जगातील विविध देशांमध्ये भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. इंग्लंडमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक राहत असून तिथे भारतीय सण उत्साहात साजरे केले जातात. त्यामध्ये गणेशोत्सव हा सर्वाधिक लोकप्रिय सण मानला जातो. परदेशात राहूनही या सणांच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीचं दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तिथंही मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं असून या निमित्तानं अनोखा उत्सव साजरा केला जातो, अशी माहिती डॉ. अनिल खेडकर यांनी दिली. तसंच, युकेमध्ये लवकरच पांडुरंगाचं भव्य मंदिर उभारण्याचा मानस असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
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