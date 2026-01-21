ETV Bharat / state

समिती नेमूनही दुर्गंधी 'जैसे थे'; 'कांजूर'च्या नियोजनाकरता लखनौ पॅटर्नचा अभ्यास करा, हायकोर्टाचे प्रशासनाला निर्देश

कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमुळे विक्रोळीतील रहिवाशांना होत असलेल्या त्रासावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी पालिका प्रशासनासह राज्य सरकारला फटकारलंय.

kanjur dumping ground
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 9:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दूषित वातावरण आणि दुर्गंधीचं निराकरण करण्यासाठी समिती नेमण्यात आलीय. मात्र, ही समिती नेमूनही दुर्गंधी 'जैसे थे' असेल तर काय उपयोग? असा सवाल करत हायकोर्टानं कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नावरून प्रशासनावर ताशेरे ओढले. तसेच लखनौ येथील कचराभूमीचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश बुधवारी हाकोर्टानं राज्य सरकारला दिले.

काय आहे प्रकरण - कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी वकील अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या डम्पिंगमुळे रहिवाशांना दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असल्यानं यावर प्रशासनानं तातडीनं उपाययोजना करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.



लखनौ येथील डम्पिंग ग्राऊंडचा अभ्यास दौरा करण्याचे निर्देश - कांजूर डम्पिंगचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत स्थानिक नागरिकांचा सहभाग असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं या समितीत स्थानिक व्यक्तींची नेमणूक करण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत. ही रास्त मागणी पटल्यामुळे हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची ही विनंती मान्य केली. त्यानुसार देवनार डम्पिंग ग्राऊंडसाठी काम करणाऱ्या राज शर्मा यांची निवड या समितीत करण्याचे आदेश बुधवारी हायकोर्टानं जारी केलेत. उत्तर प्रदेशमधील लखनौ येथील कचरा डेपोचं नियोजन शास्त्रोक्त पद्धतीनं करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. हायकोर्टानं याची दखल घेत समितीला उत्तर प्रदेश येथे दौरा करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे मूळ प्रकरण - पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेनं कांजूर डम्पिंग ग्राउंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कांजूर येथील डम्पिंग ग्राऊंडमुळे जवळपासच्या परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होतोय. यातून भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांची दखल घेत हायकोर्टानं यापूर्वीही राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांना डम्पिंगच्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश हायकोर्टानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. महापालिका आयुक्त गंभीर नसून प्रशासनानं जनतेला गृहीत धरू नये. स्वच्छ आणि निरोगी हवेत श्वास घेणं हादेखील लोकांचा मुलभूत अधिकार आहे, हे ध्यानात ठेवा, अशा शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारची कानउघडणी केली होती.

हेही वाचा-

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT NEWS
LUCKHNOW PATTERN DUMPING GROUND
कांजूर डम्पिंग ग्राऊंड
HIGH COURT ON KANJUR DUMPING GROUND
KANJUR DUMPING GROUND ISSUE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.