कोकणातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चार किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी मालवणात अध्यासन केंद्र- मंत्री ॲड. आशिष शेलार
सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी दिलेल्या आश्वासनाला आता शासकीय मान्यता लाभली असून, या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गातील किल्ल्यांच्या अभ्यास, संशोधन आणि दस्तावेजीकरणाला नवी दिशा मिळणार आहे.
Published : February 18, 2026 at 2:44 PM IST
मुंबई- सिंधुदुर्गातील सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, राजकोट आणि सर्जेकोट या चार किल्ल्यांच्या सखोल अभ्यासासाठी मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत स्वतंत्र अध्यासन केंद्र उभारण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून 50 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आलीय. सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी दिलेल्या आश्वासनाला आता शासकीय मान्यता लाभली असून, या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गातील किल्ल्यांच्या अभ्यास, संशोधन आणि दस्तावेजीकरणाला नवी दिशा मिळणार आहे. हे अध्यासन मालवणात स्थापन होणार आहे.
अध्यासन केंद्र ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या अध्यासनाला हातभार लावणार : या निधीमधून सिद्ध होणारे अध्यासन केंद्र ऐतिहासिक कागदपत्रांचे संकलन, संशोधन प्रबंध, व्याख्यानमाला, युवा संशोधकांना मार्गदर्शन आणि सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, राजकोट, सर्जेकोट या चारही किल्ल्यांच्या वारशाचे शास्त्रशुद्ध नोंदणीकरण अशा बहुआयामी उपक्रमांसाठी कार्य करणार आहे. शिवकालीन व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या भागातील ऐतिहासिक दाखल्यांचा सखोल अभ्यास होऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा आणि दूरदृष्टीचा व्यापक प्रसार करण्यास हे अध्यासन हातभार लावेल, असा विश्वास अॅड. शेलार यांनी व्यक्त केला आहे.
अभ्यासाद्वारे शासनाकडून अध्यासनाची रचना : सिंधुदुर्ग किल्ल्याला 358 वर्षे 12 एप्रिल 2025 ला पूर्ण झाली, त्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या गडावरील सांस्कृतिक कार्यक्रमात अॅड शेलार यांनी या अध्यासनाची घोषणा केली होती. पालकमंत्री नितेश राणे, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भाजपा प्रदेश सचिव प्रमोद जठार, भाजपा सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रा. प्रभाकर सावंत यांनी याबाबत मालवणमधील या विषयाच्या तज्ज्ञांना घेऊन सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्याचा अभ्यास करून शासनाने या अध्यासनाची रचना केलीय.
चार किल्ल्यांबद्दलचा अभ्यास होणं आवश्यक : सिंधुदुर्ग किल्ला, पद्मदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला आणि सर्जेकोट किल्ला या चार किल्ल्यांबद्दल खूप मोठ्या प्रमाणात अजूनही माहिती जनतेसमोर येणं आवश्यक आहे, अजूनही या किल्ल्याबद्दलचा अभ्यास होणं आवश्यक आहे. या विषयासंदर्भात सर्व कागदपत्र जमा करावे लागतील आणि त्यावर अभ्यास करावा लागेल. व्यापाराचं बेट या ठिकाणी होतं, त्याबाबातचे ऐतिहासिक दस्तावेज आहेत. म्हणून संस्कृतिक विभागाकडून मुंबई विद्यापिठाला सिंधुदुर्ग किल्ला, पद्मदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला आणि सर्जेकोट किल्ला या चारही किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी एक अध्ययन केंद्राची आवश्यकता होती, त्याला मूर्त स्वरूप देत त्यासाठी आवश्यक असणारा 50 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलाय. जास्तीत जास्त युवकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातून प्रेरणा घ्यावी, देश घडवावा, राज्य घडवावं आणि त्याचा अभ्यास करावा. हा अभ्यास करण्यासाठी त्यांच्या खिशातून कुठलाही निधी न जाता ही प्राथमिक सुविधा आपण घोषित करतो आहोत, असे सांस्कृतिक मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.