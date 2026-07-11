साताऱ्यातील बौद्ध लेण्यांच्या परिसरात बीज रोपणावेळी विद्यार्थ्यांची जिवाच्या आकांताने पळापळ, 30 जण जखमी, नेमकं काय घडलं?
कराड तालुक्यातील आगाशिवनगरच्या डोंगरावर बीजरोपणासाठी गेलेले मलकापूरमधील एका शाळेचे विद्यार्थी जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे.
Published : July 11, 2026 at 10:43 PM IST
सातारा - कराड तालुक्यातील मलकापूरच्या नूतन मराठी शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षक शनिवारी आगाशिवनगरच्या डोंगरावर बीजरोपणासाठी गेले असताना त्यांच्यावर मधमाश्यांनी हल्ला केला. मधमाश्यांच्या पाठलागामुळे जिवाच्या आकांताने ओरडत विद्यार्थ्यांनी डोंगरावरून खाली धाव घेतली. मधमाश्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या 30 विद्यार्थ्यांवर वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.
मलकापूरमधील शालेय विद्यार्थी बियांचे रोपण : कराड तालुक्यातील बौद्ध लेण्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या आगाशिव डोंगर परिसरात दरवर्षी पावसाळ्यात मलकापूरमधील शालेय विद्यार्थी बियांचे रोपण करतात. उपक्रमाचा भाग म्हणून नूतन मराठी शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी शनिवारी बियांचे रोपण करण्यासाठी आगाशिवच्या डोंगरावर गेले होते. बीज रोपणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचा गोंगाट सुरू होता. आगाशिव डोंगरावरील झाडांवर मधमाश्यांची पोळी आहेत. त्या ठिकाणी बीज रोपण करताना विद्यार्थ्यांचा गोंगाट सुरू होता. त्याचवेळी अचानक मधमाश्यांनी विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला. मधमाश्यां दंश करू लागतात. विद्यार्थी आणि शिक्षक ओरडत डोंगरावरून खाली पळत सुटले. या घटनेत नूतन मराठी शाळेचे 30 विद्यार्थी जखमी झाले. जखमी विद्यार्थ्यांना तातडीने वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात आणून त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आलेत. सुदैवाने मधमाश्यांच्या हल्ल्यात कोणीही गंभीर जखमी झालेले नाही.
विद्यार्थी डोंगरावरून खाली धावत आले : मधमाश्यांनी विद्यार्थ्यांवर हल्ला केल्यानंतर आगाशिव डोंगरावर एकच गोंधळ उडाला. विद्यार्थी डोंगरावरून खाली धावत आले. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे. त्यावरून विद्यार्थ्यांवर ओढवलेली परिस्थिती लक्षात येते. या घटनेनंतर आता पालक तसेच सामाजिक वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत, असे उपक्रम राबविण्यापूर्वी परिसराची पाहणी करायला पाहिजे. तसेच मुलांच्या सुरक्षेची पूर्ण खबरदारी घ्यायला हवी, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
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