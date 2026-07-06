'युद्ध थांबवता, मग पेपरफुटी का नाही?', ऑफलाइन परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन; रोहित पवार, अभिजीत दिपके एकाच मंचावर
ऑफलाइन परीक्षा घेण्यात यावी, या मागणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी रोहित पवार आणि कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके एकत्र दिसले.
Published : July 6, 2026 at 6:40 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - विविध स्पर्धा परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात 'विद्यार्थी कृती समिती'च्या वतीनं आज सोमवारी (6 जुलै) छत्रपती संभाजीनगरातील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं. भर पावसात मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात सहभागी होत 'ऑनलाइन नको, ऑफलाइन परीक्षा' घेण्याची मागणी केली. या आंदोलनात प्रथमच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार, कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजित दिपके यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि विद्यार्थी एकाच व्यासपीठावर दिसून आले.
'विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात' - यावेळी बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी, पेपरफुटीच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात सापडलं असून अनेक युवक नैराश्यात जात आहेत. काही जण आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलही उचलत आहेत. या गंभीर प्रश्नावर सरकारनं ठोस उपाययोजना करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. तसंच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची सरकारला दखल घ्यावी लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं. कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी सरकारवर टीका करत, "जगातील युद्ध थांबविण्याच्या चर्चा होतात, मग पेपरफुटीच्या घटना का थांबवता येत नाहीत?" असा सवाल उपस्थित केला.
आंदोलनात रोहित पवार, रविकांत तुपकर सहभागी - या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार, कॉक्रोच जनता पक्षाचे प्रमुख अभिजित दिपके, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर, दलित नेते दीपक केदार, शेतकरी नेते रविराज साबळे, क्लासेस संघटनेचे विठ्ठल कांगणे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सर्वांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर मार्गदर्शन करत ऑनलाइन परीक्षा पद्धती बंद करण्याची मागणी केली. आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
'युद्ध थांबवता, मग पेपरफुटी का नाही?' - यावेळी बोलताना कॉक्रोच जनता पक्षाचे प्रमुख अभिजित दिपके यांनी सरकारवर टीका केली. "युक्रेन-रशिया युद्ध थांबविण्याच्या चर्चा होऊ शकतात, मग पेपरफुटीच्या घटना का थांबवता येत नाहीत?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
'अण्णा हजारेंनी विश्रांती घ्यावी' : अण्णा हजारे आंदोलनात सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना दिपके म्हणाले, "आम्हाला आमच्या युवकांचं भविष्य घडवायचं आहे. अण्णा हजारे आले नाहीत तरी काही फरक पडणार नाही. ज्येष्ठांनी आता विश्रांती घ्यावी आणि युवकांना त्यांचे प्रश्न सोडवू द्यावेत." तसंच, "आम्हाला भाजपाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र ते चुकीचं आहे. दिल्लीत सुरू असलेल्या आमच्या आंदोलनस्थळी पिण्याचं पाणीही जाऊ दिलं जात नाही. आंदोलनकर्त्यांना पाणी पुरवणाऱ्यांच्या घरांची तपासणी केली जात आहे. हे कशासाठी केलं जात आहे?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
'सरकारला आंदोलनाची दखल घ्यावीच लागेल' : आमदार रोहित पवारांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची सरकारला दखल घ्यावी लागेल, असं म्हटलय. "युवकांच्या प्रश्नांसाठी आम्ही नेहमीच रस्त्यावर राहू. अभिजित दिपकेंनी दिल्लीत सुरू केलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आम्हाला निमंत्रण दिलं आहे. पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून त्याबाबत भूमिका जाहीर करू. मात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत," असं रोहित पवारांनी स्पष्ट केलं.
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