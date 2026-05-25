नीट पेपरफुटीच्या तणावातून विद्यार्थिनीची आत्महत्या? लातूर जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

प्रतिकात्मक छायाचित्र (IANS)
Published : May 25, 2026 at 9:45 PM IST

लातूर - देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे गंभीर पडसाद आता विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर उमटताना दिसत आहेत. लातूर जिल्ह्यातील गोंदेगांव येथील नीटची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परीक्षा रद्द होणे आणि पेपरफुटी प्रकरणानंतर निर्माण झालेल्या मानसिक तणावामुळं ती नैराश्यात गेली होती. दरम्यान, आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊन न उचलण्याचे आवाहन 'ईटीव्ही भारत'च्या वतीनं विद्यार्थ्यांना केले जात आहे.

विद्यार्थिनीची आत्महत्या - लातूर जिल्ह्यातील गोंदेगांव गावातील एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. संबंधित विद्यार्थिनी नीट परीक्षेची तयारी करत होती आणि डॉक्टर होण्याचे तिचे स्वप्न होते. कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, ती अभ्यासात अत्यंत हुशार होती. तिने नीटसह सीईटीसारख्या इतर प्रवेश परीक्षाही दिल्या होत्या.

संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह - नीट पेपरफुटी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यानंतर परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थिनी मानसिक तणावाखाली गेल्याचे कुटुंबीयांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबात नमूद केले आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम - दरम्यान, या प्रकरणात लातूरमधील आरसीसी कोचिंग क्लासेसचे प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकर यांचे नाव समोर आल्यानंतर राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली होती. सीबीआय चौकशी, धाडी आणि अटक कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना - स्पर्धा परीक्षांमधील वाढता ताण, पालकांच्या अपेक्षा आणि पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रामाणिकपणे मेहनत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना वाढत असल्याचेही शिक्षण क्षेत्रातून बोलले जात आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरणाता तपास सध्या सीबीआय करत आहे. अनेकांना सीबीआयनं अटक केली असून, छापासत्र सुरू आहे. येत्या काळात अनेक मोठ्या कारवाया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं अनेक मोठे मासे गळाला लागू शकतात.

संपादकांची शिफारस

