आयआयटी बॉम्बेमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे नवनवे प्रश्न समोर; नेमकं प्रकरण काय?
आतापर्यंत आयआयटी बॉम्बेमध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा ईटीव्ही भारतच्या टीमनं आढावा घेतलाय.
Published : September 22, 2026 at 5:18 PM IST
मुंबई- गेल्या काही दिवसांपूर्वीच आयआयटी बॉम्बेमधील बी. टेक.चा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याने आत्महत्या केली. या घटनेमुळे देशातील प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमधील अंतर्गत वातावरणाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत आयआयटी बॉम्बेमध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा ईटीव्ही भारतच्या टीमनं आढावा घेतलाय.
अलीकडील प्रकरणांचा घटनाक्रम:
- 18 सप्टेंबर 2026 : मिड सेमिस्टर परीक्षेदरम्यान साहिलकडे मोबाईल वापरताना आणि 'चॅट जीपीटी'च्या माध्यमातून प्रश्नांची उत्तरे शोधताना आढळल्याचा आरोप आयआयटीने केला होता. त्यानंतर काही तासांतच तो वसतिगृहातील खोलीत मृतावस्थेत आढळला होता.
- 28 जुलै 2026: सोहिल राजकुमार सांगवान जो आयआयटी बॉम्बेचा 20 वर्षीय विद्यार्थी होता, तो त्याच्या वसतिगृहाच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला. तो आयआयटी बॉम्बेच्या वसतिगृह क्रमांक 4 च्या चौथ्या मजल्यावर राहत होता आणि बेडशीटच्या साहाय्याने छताच्या पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत सापडला.
- 4 फेब्रुवारी 2026 : आयआयटी बॉम्बेचा सिव्हिल इंजिनीअरिंगचा विद्यार्थी नमन अग्रवाल (वय 21) याने 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतील पवई येथे आत्महत्या केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हा विद्यार्थी नैराश्यावर उपचार घेत होता.
- 12 फेब्रुवारी 2023: दर्शन सोलंकी (वय 18) हा आयआयटी बॉम्बेमध्ये बी.टेक. (केमिकल इंजिनिअरिंग) प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी होता. त्याने 12 फेब्रुवारी रोजी आत्महत्या केली.
- मार्च 2020 मध्ये आयआयटी बॉम्बेच्या एका विद्यार्थ्याचा कॅम्पसवरील निवासस्थानी मृत्यू झाला; त्याने मागे ठेवलेल्या चिठ्ठ्यांमध्ये अभ्यासाचा प्रचंड ताण आणि मानसिक थकवा (बर्नआउट) यांचा उल्लेख होता.
- 2 मे 2015 : 2 मे 2015 रोजी आयआयटी बॉम्बेचा 21 वर्षीय विद्यार्थी वसतिगृहाच्या गच्चीवर मृत अवस्थेत आढळला. जितेश शर्मा हा केमिकल इंजिनीअरिंगचा तृतीय वर्षाचा विद्यार्थी होता आणि शैक्षणिक तणावामुळे तो नैराश्यात असल्याचे मानले जात होते.
- 4 सप्टेंबर 2014: अनिकेत आंबोरे हा आयआयटी बॉम्बेमध्ये बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग) चौथ्या वर्षाचा 22 वर्षीय विद्यार्थी होता. 4 सप्टेंबर 2014 रोजी आयआयटी कॅम्पसवरील वसतिगृह क्रमांक 12 च्या सहाव्या मजल्यावरून पडून त्याचा मृत्यू झाला.
भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या ही एक गंभीर सामाजिक समस्या बनली आहे. या समस्येकडे शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), विविध राज्यांची उच्च न्यायालये आणि भारताचे सर्वोच्च न्यायालय यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले आहे.
धोक्याची प्रमुख कारणे:
- शैक्षणिक ताण: चांगले गुण मिळवण्याचा दबाव, पालकांच्या किंवा कुटुंबाच्या अवास्तव अपेक्षा, अपयशाची भीती आणि अत्यंत कठीण असे कोचिंगचे वेळापत्रक (उदा. राजस्थानमधील कोटासारखी परीक्षा तयारीची केंद्रे) यामुळे सततची चिंता, झोपेचा अभाव आणि स्वतःबद्दल न्यूनगंड (अक्षमतेची भावना) निर्माण होतो.
- रोजगारक्षमता आणि सामाजिक प्रगती: मध्यमवर्गीयांकडून उच्च शिक्षणाकडे सामाजिक प्रगतीचा (वरच्या स्तरावर जाण्याचा) एक मुख्य मार्ग म्हणून पाहिले जाते; यामुळे 'यश मिळवा अन्यथा अपयशी ठरून उद्ध्वस्त व्हा' (perform or perish) अशी मानसिकता तयार होते.
- जातीभेद: अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर उपेक्षित पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक बहिष्काराचा, वसतिगृहे आणि भोजनकक्षांमध्ये (डायनिंग हॉल) होणाऱ्या भेदभावाचा आणि प्राध्यापक व विद्यापीठ प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या पक्षपाती किंवा उदासीन वागणुकीचा सामना करावा लागतो. या संदर्भात 2006 मधील 'एम्स' (AIIMS) समितीच्या अहवालाचा उल्लेख करता येईल; या अहवालात उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये कनिष्ठ जातींच्या विद्यार्थ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या पद्धतशीर शत्रुत्वाची, दुर्लक्षाची आणि भेदभावाच्या वागणुकीची नोंद करण्यात आली होती.
- रॅगिंग: वरिष्ठ विद्यार्थ्यांकडून केली जाणारी धमकावणारी, अपमानजनक किंवा शारीरिक छळवणूक करणारी वर्तणूक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास खच्ची करते आणि त्यांना तीव्र भावनिक आघाताला सामोरे जावे लागते.
- बुलिंग (धमकावणे/त्रास देणे) आणि सायबर बुलिंग: यामुळे सततचा न्यूनगंड आणि नैराश्य निर्माण होते; तसेच बदला घेण्याच्या भीतीमुळे अनेकदा पीडित विद्यार्थी अशा घटनांची तक्रार करत नाहीत.
- करिअर निवडीबाबतचा दबाव: पालकांकडून अनेकदा मुलांच्या आवडीनिवडी किंवा क्षमतांचा विचार न करता विशिष्ट क्षेत्रे निवडण्यासाठी सक्ती केली जाते.
- संवादातील अडथळे: मनातील दुःख किंवा अस्वस्थता शांतपणे सहन करण्याच्या संस्कृतीमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समस्या किंवा तक्रारी पालक किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे कठीण जाते.
- भावनिक एकाकीपणा: पालकांची व्यस्तता आणि भावनिक आधाराचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांना आपण दुर्लक्षित आहोत आणि आपले काहीच महत्त्व नाही, असे वाटू लागते.
- लोकसंख्याशास्त्रीय असुरक्षितता: विविध अभ्यासांचा (उदा. गुरुराज आणि आयझॅक, 2001) संदर्भ देत हा संशोधन लेख नमूद करतो की, भारतात 15-29 वयोगटात आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे (दर 1 लाख लोकसंख्येमागे 38); परिणामी, भारतीय तरुणांमधील मृत्यूचे एक प्रमुख कारण म्हणून 'स्वतःला इजा करून घेणे' (self harm) हे समोर आले आहे.
महत्त्वाचे हस्तक्षेप आणि प्रतिबंधात्मक उपाय
रॅगिंगविरोधी निर्देश:
- राघवन समिती (2007): रॅगिंगच्या कोणत्याही तक्रारीसाठी पोलिसांकडे 'प्रथम माहिती अहवाल' (FIR) दाखल करणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य केले, ज्यामुळे अशी प्रकरणे फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत आली.
- यूजीसी (UGC) नियम (2009): प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे, रॅगिंगविरोधी पथकाद्वारे अचानक तपासणी (छापे), आणि वरिष्ठ विद्यार्थी व पालकांच्या स्वाक्षरीसह रॅगिंगविरोधी प्रतिज्ञापत्रे सादर करणे अनिवार्य केले.
- यूजीसी (UGC) मार्गदर्शक तत्त्वे (2016): सर्व विद्यापीठांना विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि पालक यांचा समावेश असलेल्या परस्परसंवादी 'विद्यार्थी समुपदेशन प्रणाली' (Student Counseling Systems) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले; जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या चिंता, तणाव, घरापासून दूर राहिल्यामुळे वाटणारी अस्वस्थता (homesickness) आणि शैक्षणिक अडचणींचे निवारण करता येईल.
- मानसिक आरोग्याबाबतचा सामाजिक कलंक: समुपदेशन सेवा उपलब्ध असूनही ज्या विद्यार्थ्यांना मदतीची सर्वाधिक गरज असते, ते अनेकदा मानसिक आरोग्य समस्या आणि आत्महत्येच्या विचारांशी जोडलेल्या सामाजिक-सांस्कृतिक कलंकामुळे मदत घेण्याचे टाळतात.
- मूल्यमापनपर संशोधनाचा अभाव: आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोणते प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम खरोखर प्रभावी ठरतात, याचे मूल्यमापन करणाऱ्या दीर्घकालीन अभ्यासांची मोठी कमतरता आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागे कोणतेही एकच कारण नसते आणि त्या केवळ शैक्षणिक परिसरापुरत्या मर्यादितही नसतात. त्या रोखण्यासाठी दुहेरी रणनीतीची आवश्यकता आहे.
- स्थूल पातळी (Macro level): व्यापक समस्यांचे निवारण करणे, सामाजिक दबाव, व्यवस्थेतील जाती-आधारित भेदभाव, सामाजिक-आर्थिक घटक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित सामाजिक कलंक. संस्थात्मक समुपदेशन जाळे उभारणे, भक्कम सामाजिक आधार देणे, रॅगिंगविरोधी धोरणांची कठोर अंमलबजावणी करणे, आणि प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांच्या प्रत्यक्ष परिणामांचे मोजमाप करण्यासाठी सातत्याने संशोधन करणे.
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