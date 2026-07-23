नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्याला धमकीचा आरोप; व्हायरल व्हिडीओची मुंबई पोलिसांकडून चौकशी, संबंधित चालकाला हटवले
चौकशीनंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतरच संबंधितांवर आवश्यक ती प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
Published : July 23, 2026 at 1:38 PM IST
मुंबई : नीट पेपरफुटी प्रकरणात न्यायाची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्याला पोलिसांच्या वाहनात बसवून धमकावल्याचा आरोप करणारा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओची मुंबई पोलिसांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिलेत. व्हिडीओतील तथ्यांची पडताळणी करण्यात येणार असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित चालकाला त्याच्या सध्याच्या नेमणुकीच्या ठिकाणावरून हटविण्यात आलेत. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हायरल व्हिडीओतील प्रत्येक बाबीची निष्पक्ष चौकशी केली जाणार आहे. व्हिडीओतील संभाषण, त्यातील दावे, तसेच संबंधित व्यक्तींची भूमिका याची पडताळणी केली जाईल. चौकशीनंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतरच संबंधितांवर आवश्यक ती प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणावरून राजकीय वातावरणही तापले : मुंबई पोलिसांच्या ऑपरेशन्स विभागाचे उपायुक्त अकबर पठाण यांनी सांगितले की, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित चालकाला त्याच्या सध्याच्या नेमणुकीच्या ठिकाणावरून हटविण्यात आले आहे." ही कारवाई चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पडावी, या उद्देशाने करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणावरून राजकीय वातावरणही तापले आहे. काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी समाजमाध्यम 'एक्स'वर पोस्ट करत या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी आरोप केला की, नीट पेपरफुटीविरोधात न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्याला पोलिसांच्या गाडीत बसवून धमकावण्यात आले. पुन्हा दिसलास तर खिशात पावडर ठेवून तुझ्यावर गुन्हा दाखल करेन, माझ्यापेक्षा वाईट कुणी नाही, अशा शब्दांत विद्यार्थ्याला धमकी देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
अशा वृत्तीचा हा पोलीस खरं तर संपूर्ण पोलीस दलावरचा कलंक : वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, ही भाषा कायद्याची नसून गुंडांची आहे. ज्या देशाचा गृहमंत्रीच तडीपार राहिलेला असेल, त्या व्यवस्थेत काही पोलीस कायद्यापेक्षा दहशतीवर विश्वास ठेवतात, यात आश्चर्य नाही. मात्र अशा वृत्तीचा हा पोलीस खरं तर संपूर्ण पोलीस दलावरचा कलंक आहे. तसेच संबंधित पोलिसाने आपल्या सेवाकाळात अशाच प्रकारे किती निष्पाप तरुणांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवले, याची सखोल चौकशी करून त्याला तात्काळ निलंबित करावे आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही : दरम्यान, व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर समाजमाध्यमांवर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, अधिकृत चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असे मुंबई पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. व्हिडीओतील सर्व तथ्ये, उपलब्ध पुरावे, तसेच संबंधित व्यक्तींचे म्हणणे तपासल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
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