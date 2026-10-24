शाळेतील मुलींच्या डान्सचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर टाकण्यावरुन वाद, विद्यार्थ्याचा विद्यार्थिनीवर चाकू हल्ला
सहलीदरम्यान मुलींच्या नृत्याचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर पाठवल्याच्या वादातून नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने त्याच शाळेतील एका विद्यार्थिनीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Published : October 24, 2026 at 6:20 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : शाळेच्या सहलीदरम्यान मुलींच्या नृत्याचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर पाठवल्याच्या वादातून नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने त्याच शाळेतील एका विद्यार्थिनीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना महाळुंगे गावातील एका नामांकित शाळेत घडली होती. या घटनेमुळे शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपी विद्यार्थ्याला बाल न्यायालयाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत बाल न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
व्हिडिओ पोस्ट करण्यावरुन वाद - पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील बावधन पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या महाळुंगे गावात ही घटना घडली. संबंधित शाळेत शिकणाऱ्या नववीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सहलीच्या वेळी चित्रित करण्यात आलेल्या मुलींच्या नृत्याच्या व्हिडिओवरून वाद निर्माण झाला होता. हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर पाठवण्यात आल्याच्या कारणावरून संबंधित विद्यार्थ्यांमध्ये वाद वाढल्याची माहिती समोर आली आहे. याच वादातून एका विद्यार्थ्याने विद्यार्थिनीवर चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप आहे.
मुलीवर रुग्णालयात उपचार सुरू - या हल्ल्यात विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता तिला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ती या जीवघेण्या हल्ल्यातून बचावली असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. सध्या तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. शाळेच्या परिसरात घडलेल्या या प्रकारामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शाळा प्रशासनामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले.
"23 तारखेला संबंधित घटना घडली असून, पीडित मुलीचे जबाब घेतला आहे. संबंधित शाळेची सहल 17, 18 ऑक्टोबरला गेली होती. तेथील डान्सचा व्हिडिओ एका मुलाने सोशल मीडियावर टाकला. तो व्हिडिओ डिलीट करण्यावरुन वाद झाला. सहलीवरुन परत आल्यानंतर मुलाने 23 तारखेला मुलीवर शाळे चाकूने हल्ला केला. मुलगी जखमी असून, तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. चाकू हल्ला करणाऱया विद्यार्थ्याला अटक केली असून, बाल न्यायालयात त्याला हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला 31 ऑक्टोबरपर्यंत बाल न्यायालयीन कोठडी दिली आहे." - अरविंद पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, बावधन
पोलिसांनी केला गुन्हा दाखल - घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी विद्यार्थिनीचा जबाब नोंदवून या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेला चाकूदेखील पोलिसांनी जप्त केला. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला. अल्पवयीन विद्यार्थ्याचा या घटनेतील सहभाग लक्षात घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया बाल न्याय व्यवस्थेनुसार राबवण्यात आली.
31 ऑक्टोबरपर्यंत बाल न्यायालयीन कोठडी - दरम्यान, या प्रकरणात बाल न्यायालयाने आरोपी विद्यार्थ्याला 31 ऑक्टोबरपर्यंत बाल न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. शालेय वयातील विद्यार्थ्यांमध्ये किरकोळ कारणांवरून निर्माण होणारे वाद गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात, हे या घटनेतून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ पाठवणे, त्यावरून गैरसमज निर्माण होणे आणि त्यातून वाद वाढणे, या बाबी विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाबाबत चिंतेची बाब ठरत आहेत.
शाळेने घेतले कठोर निर्णय - या गंभीर घटनेची शाळा प्रशासनानेही दखल घेतली आहे. संबंधित आरोपी विद्यार्थ्याला शाळेतून निष्कासित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय शाळेत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी दप्तरांची तपासणी आणि इतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळेच्या परिसरात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी सुरक्षाव्यवस्था अधिक कडक करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे शाळा प्रशासनाने सांगितले.
या घटनेमुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसोबतच मुलांमध्ये वाढणारी आक्रमकता, समाजमाध्यमांचा वापर आणि वाद हाताळण्याच्या पद्धती यांबाबत पालक व शिक्षकांनी अधिक सजग राहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
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