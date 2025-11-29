शैक्षणिक दाखल्यांवर ख्रिश्चनऐवजी हिंदू नाव टाकण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा वनवास 14 वर्षांनी संपुष्टात
वयाच्या 18 व्या वर्षी दिलेले अर्ज शाळा, महाविद्यालय आणि बोर्डानंही मान्य केले नाहीत. त्यामुळे वर्ष 2011मध्ये विद्यार्थ्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती.
मुंबई : केवळ आपलं नाव आवडत नाही म्हणून ते योग्य कारणाशिवाय बदलण्याची परवानगी कुणालाही देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकताच एका निकालात दिलाय. मात्र याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थ्याला ही परवानगी विशेष बाब म्हणून देण्यात आलीय. कारण दुर्दैवानं विद्यार्थीदशेत दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल हा तब्बल 14 वर्षांनी त्याच्या हाती पडलाय.
काय आहे प्रकरण? - एका विद्यार्थ्यानं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका केली होती. या मुलाचे वडील हिंदू तर आई ख्रिश्चन होती. जन्मदाखल्यावर त्याचं नाव हिंदू पद्धतीनंच टाकण्यात आलंय. मात्र शाळेच्या दाखल्यावर ख्रिश्चन नाव टाकण्यात आलंय. ज्यामुळे पुढे त्याच्या दहावीच्या आणि बारावीच्या बोर्डाच्या रिझल्टवर ख्रिश्चन नावाची नोंद करण्यात आलीय. कालांतरानं करिअरच्या दृष्टीनं अडचणी येऊ लागल्यानं निकालपत्रावरील नावात बदल करण्याचे आदेश न्यायालयानं शिक्षण मंडळाला द्यावेत, अशी मागणी करत विद्यार्थ्यानं हायकोर्टात धाव घेतली होती.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या मुलाची मागणी मान्य करू नये, जर या मुलाचे नाव बदलण्यास परवानगी दिली तर या निकालाचा पायंडा पडेल आणि शेकडो विद्यार्थी पुढे येतील, अशी भीती व्यक्त करत बोर्डानं या याचिकेला विरोध केला होता. त्यावर आपल्या आवडीनुसार आणि सवडीनुसार कुणालाही नाव बदलण्यास परवानगी देता येणार नाही. मात्र या विद्यार्थ्याचं प्रकरण वेगळं आहे. आपलं नाव काय असावं हे आता त्यानं ठरवलेलं आहे. पण लहानपणी त्याच्या बाबतीत जे झालं, त्यात त्याची चूक नव्हती. त्यामुळे या मुलाची मागणी मान्य केली जात आहे. मुलाच्या जन्मदाखल्यावर हिंदू पद्धतीचं नाव आणि आडनाव आहे. मात्र शाळेत ख्रिश्चन पद्धतीचं नाव आणि आडनाव नोंदवलं गेलंय. शाळेत त्याची जातही हिंदूच नमूद आहे. परिणामी जन्मदाखल्यावरील नावाप्रमाणेच त्याच्या शालेय प्रमाणपत्रावर नाव असायला हवं, असे निरीक्षण हायकोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवत दहावी आणि बारावी बोर्डानं त्याच्या शिक्षण प्रमाणपत्रात हिंदू नाव टाकून त्याला ते नव्यानं जारी करावं, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत.
काय होती याचिका? - या मुलाच्या वडिलांचं एका ख्रिश्चन मुलीवर प्रेम होतं. तिच्याशी विवाह करण्यासाठी त्यांनी आपला धर्म बदलून ख्रिश्चन पद्धतीचं नाव ठेवलं. मात्र कालांतरानं त्यांचा घटस्फोट झाला. या दरम्यान मुलाला शाळेत दाखल करताना ख्रिश्चन पद्धतीच्या नावाची नोंद करण्यात आली. त्यामुळे शालेय आणि महाविद्यालयीन प्रमाणपत्रावर ख्रिश्चन नावाचीच नोंद कायम राहिली. नंतर या मुलानं आपलं नाव गॅझेटवर जन्मदाखल्याप्रमाणे बदलून घेतलं. तशी सरकारी नोंद गॅझेटमध्ये जाहीर झाली. या गॅझेटच्या आधारे त्यानं शैक्षणिक प्रमाणपत्रांवर नाव बदलण्याची विनंती करत वयाच्या 18 व्या वर्षी अर्ज दिले होते. मात्र शाळा, महाविद्यालय आणि बोर्डानंही हे अर्ज मान्य केले नाहीत. अखेर या मुलानं साल 2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. तेव्हा हा मुलगा केवळ 18 वर्षांचा होता. अखेर 14 वर्षांनी या याचिकेवर निकाल देताना हायकोर्टानं त्याच्या बाजूनं हा निकाल दिलाय.
