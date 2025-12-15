ETV Bharat / state

किरकोळ भांडणाचा राग विकोपाला, क्लासमध्ये केलेल्या चाकू हल्ल्यात विद्यार्थ्याचा गेला जीव

क्लासमध्ये विद्यार्थ्यानं केलेल्या चाकू हल्ल्यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झालाय. पुणे जिल्ह्यातील खेडमध्ये ही घटना घडलीय.

Student dies in knife attack khed
खेडमधील क्लासमध्ये चाकू हल्ला (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे (खेड) : राजगुरुनगर (ता. खेड, जि. पुणे) येथे सोमवारी सकाळी खासगी शिकवणी वर्गात घडलेल्या धक्कादायक घटनेनं संपूर्ण तालुका हादरून गेलाय. शिक्षक वर्गात अध्यापन करत असतानाच एका विद्यार्थ्यानं आपल्या क्लासमेटवर चाकूनं हल्ला केल्याची गंभीर घटना घडली. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय.

कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला - पुष्कराज दिलीप शिंगाडे असं मृत विद्यार्थ्याचं नाव असून, तो दहावीच्या वर्गात शिक्षण घेत होता. मृत विद्यार्थी हा आपल्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. या घटनेनं संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

माहिती देताना खेडचे डीवायएसपी अमोल मांडवे (ETV Bharat Reporter)

चाकू काढून गळ्यावर केला वार - मिळालेल्या माहितीनुसार, राजगुरुनगर येथील एका खासगी क्लासमध्ये नेहमीप्रमाणं शिकवणी सुरू होती. याच दरम्यान एका विद्यार्थ्यानं अचानक चाकू काढून गळ्यावर वार केला. हल्ला इतका तीव्र होता की, विद्यार्थी रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळला. वर्गातील इतर विद्यार्थी घाबरून गेले, तर शिक्षकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली.

“या दोन्ही मुलांमध्ये सुमारे तीन महिन्यापूर्वी भांडण झालं होतं. त्यावेळी ही बाब पोलिसांपर्यंत पोहोचली असती, तर कदाचित आजची दुर्दैवी घटना टाळता आली असती. हल्ला करणाऱ्या मुलानं गळ्यावर आणि पोटात चाकूनं वार केले असून, शिकवणीमध्ये एका बेंचवर बसलेले असतानाच ही घटना घडली. आरोपीचा शोध घेण्याचे काम सुरू असून, पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास केला जात आहे. आरोपी अल्पवयीन असल्याने बालन्याय कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.” - खेडचे डीवायएसपी अमोल मांडवे

हल्ला करुन विद्यार्थी गेला पळून - हल्ल्यानंतर आरोपी विद्यार्थी घटनास्थळावरून दुचाकीवरून फरार झाला. गंभीर जखमी अवस्थेत विद्यार्थ्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाल्याचं घोषित केलं. चाकू हल्ला करणारा विद्यार्थी हा अल्पवयीन आहे.

प्रतिक्रिया देताना मृत मुलाचे वडील आणि प्रत्यक्षदर्शी (ETV Bharat Reporter)

किरकोळ भांडणातून झाला वाद - दोन्ही मुलं दहावीच्या वर्गात शिक्षण घेत होती. मृत विद्यार्थ्यांच्या वडिलांनी माध्यमांशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, "तीन दिवसांपूर्वी हल्ला करणारा विद्यार्थी आणि मृत विद्यार्थ्यामध्ये किरकोळ कारणावरून भांडण झालं होतं." त्याच वादाचा राग मनात धरून ही हत्या केल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केलाय.

पोलीस तपास सुरू - घटनेची माहिती मिळताच राजगुरुनगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून, पंचनामा करण्यात आलाय. आरोपी अल्पवयीन असल्यानं प्रकरणात बालन्याय कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. या घटनेमुळं खासगी क्लासेसमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. पालकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

पोलिसांनी केलं पालकांना आवाहन - यावेळी पोलिसांनी पालकांनाही महत्त्वाचं आवाहन केलंय. “पालकांनी या घटनेतून बोध घ्यायला हवा. आपल्या मुलांशी नियमित आणि योग्य संवाद ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपल्या मुलांचे मित्र कोण आहेत? ते फावल्या वेळेत काय करतात? कुठे बसतात? याची माहिती पालकांनी ठेवली पाहिजे,” असं आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आलंय.

हेही वाचा -

  1. नवरा, मुलाला सोडून 'लिव्ह इन'मध्ये राहिली, लग्न ठरताच प्रियकरानं प्रेयसीचा काढला काटा, लग्नमंडपातून आरोपी अटकेत
  2. लग्नास नकार देणाऱ्या प्रेयसीवर प्रियकरानं केला चाकू हल्ला; आरोपी अटकेत
  3. धावत्या लोकलमध्ये चाकू हल्ला; माथेफिरुनं केलेल्या हल्ल्यात तीन प्रवासी जखमी, हल्लेखोराला अटक

TAGGED:

KHED STUDENT KNIFE ATTACK
STUDENT KNIFE ATTACK
विद्यार्थी चाकू हल्ला खेड
चाकू हल्ला विद्यार्थी ठार
STUDENT DIES IN KNIFE ATTACK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.