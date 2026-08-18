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अमरावतीच्या आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना विषबाधा, एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू

अमरावतीमधील आदिवासी आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना उलटी आणि जुलाबचा त्रास झाल्याने खळबळ उडाली. यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झालाय.

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अमरावतीमधील आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना विषबाधा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 10:23 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 10:58 AM IST

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अमरावती - शहरातील महर्षी पब्लिक स्कूल येथील आदिवासी आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना उलटी आणि जुलाबचा त्रास झाल्याने खळबळ उडाली. या आजारामुळं सात विद्यार्थी गंभीर आजारी असून, इयत्ता अकरावीचा विद्यार्थी राजेश बेठेकर याचा यात मृत्यू झालाय.

प्रकृती खालवताच विद्यार्थ्याला पाठवलं गावी - महर्षी पब्लिक स्कूल या ठिकाणी असणाऱ्या आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्यामुळं अनेकांना उलटी आणि जुलाबचा त्रास सुरू झाला. 14 ऑगस्ट रोजी आजारी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यानं शाळा प्रशासनानं या विद्यार्थ्यांना उपचार देण्याकरिता रुग्णालयात दाखल करण्याऐवजी थेट त्यांना घरी पाठवण्याची व्यवस्था केली. राजेश बेठेकर याला देखील त्याच्या चिखलदरा तालुक्यातील करंजखेडा या गावात पाठवण्यात आलं. त्याची प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर 16 ऑगस्टच्या पहाटे त्याचा मृत्यू झाला.

दोघांवर चुरणी रुग्णालयात उपचार - मृत राजेश याचा चुलत भाऊ रामप्रसाद हा देखील गंभीर आजारी असून, त्याला उपचारासाठी चूरणी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. अमरावती शहरात असणाऱ्या महर्षी पब्लिक स्कूलमध्ये हे विद्यार्थी आजारी पडल्यावर त्यांना इतक्या लांब मेळघाटातील दुर्गम भागात पाठवून शाळेनं हात वर केल्यामुळं रोष व्यक्त केला जातोय. विद्यार्थ्यांना त्वरित रुग्णालयात न नेता आपली जबाबदारी झटकणाऱ्या महर्षी शाळा प्रशासनाविरोधात कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

"हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. आदिवासी विद्यार्थी हे अमरावतीच्या महर्षी शाळेत आजारी पडतात आणि त्यांच्यावर उपचार करण्याऐवजी थेट त्यांच्या गावी पाठवलं जाणं ही गंभीर बाब आहे. या प्रकरणात जे कोणी दोषी आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी. मी स्वतः या प्रकरणात लक्ष देत असून, हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे." - बळवंत वानखडे, खासदार

आदिवासी विभागाचे अधिकारी राजेशच्या गावाला देणार भेट - "नामांकित योजनेअंतर्गत महर्षी पब्लिक शाळेतील आदिवासी आश्रम शाळेत प्रवेशित असणाऱ्या राजेश बेठेकर या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. चिखलदरा तालुक्यातील काजळखेड येथील तो रहिवासी असून, एकात्मिक आदिवासी विभाग प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी त्याच्या गावात जाऊन त्याच्या कुटुंबाची भेट घ्यावी. शासन निर्देशानुसार, तत्काळ आवश्यक कारवाई पूर्ण करावी," असे आदेश आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त ममता विधळे यांनी दिले आहेत.

दोषींवर कारवाईची मागणी - या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत शाळा प्रशासनानं अधिक संवेदनशीलता आणि तत्परता दाखवणे आवश्यक असल्याचे मत पालकांकडून व्यक्त होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदिवासी निवासी शाळांची नियमित तपासणी करणे अपेक्षित आहे. या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.

पाच जणांवर उपचार सुरू - विषबाधेमुळं आजारी असणाऱ्या एकूण पाच विद्यार्थ्यांना राजापेठ परिसरातील एका खासगी रुग्णालयात शाळा प्रशासनाच्या वतीनं उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. नियमानुसार या विद्यार्थ्यांना शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करणं गरजेचं होतं. मात्र, त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यामुळे शाळेच्या भूमिकेसंदर्भात पालकांकडून संशय व्यक्त होत आहे.

आदिवासी विभागाकडून चौकशीचे आदेश - या प्रकरणाची दखल घेत आदिवासी विकास विभागानं संबंधित अधिकाऱ्यांना राजेश बेठेकरच्या मृत्यूबाबत महर्षी पब्लिक स्कूल प्रशासनाकडून माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं चौकशीत नेमकी काय वस्तुस्थिती समोर येते याकडं पालकांसह विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

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Last Updated : August 18, 2026 at 10:58 AM IST

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AMRAVATI ASHRAM SCHOOL POISONING
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AMRAVATI SCHOOL FOOD POISONING

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