दहावीच्या परीक्षेत विद्यार्थिनीला मासिक पाळीत बाथरूमला जाण्यास मज्जाव; राज्य शिक्षण मंडळ करणार चौकशी
नाशिकमध्ये दहावीच्या परीक्षेत विद्यार्थिनीला मासिक पाळीत बाथरूमला जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. आता राज्य शिक्षण मंडळ या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे.
Published : March 25, 2026 at 6:40 PM IST
नाशिक - 13 मार्च रोजी दहावी पेपर सुरू असताना मासिक पाळी आलेल्या विद्यार्थिनीला परीक्षागृहाबाहेर जाण्याची परवानगी नाकारणाऱ्या परीक्षा केंद्राला नाशिक विभागीय राज्य शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयामार्फत नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकाराबद्दल आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस संबंधितांना पाठवण्यात आली असून याबाबत विद्यार्थिनी आणि शाळा व्यवस्थापनाचा जबाब घेतला जाणार असल्याचं नाशिक राज्य शिक्षण मंडळाच्या सचिवांनी सांगितलं आहे.
नाशिकरोड परिसरातील अभिनव आदर्श हायस्कूल या परीक्षा केंद्रावर 13 मार्च रोजी दहावीचा शेवटचा विज्ञान 2 विषयाचा पेपर होता. पेपर सुटण्यास एक तास बाकी असताना एका विद्यार्थिनीची मासिक पाळी सुरू झाली. तिनं स्वच्छतागृहात जाण्यासाठी परवानगी मागितली. तिनं तशी विनंती केली. मात्र महिला पर्यवेक्षिकेनं नियमाचा दाखला देत पेपर संपल्याशिवाय परीक्षागृहातून बाहेर जाता येणार नाही, असं सांगितलं. या असंवेदनशील निर्णयामुळे त्या विद्यार्थीनीला उर्वरित पेपर तशाच अवस्थेत बसून पूर्ण करावा लागला. सॅनिटरी पॅड उपलब्ध नसल्याने डाग पडण्याची भीती, मानसिक ताणतणाव, यामुळे त्या विद्यार्थीनीला पेपर लिहिण्यास अडथळा निर्माण झाला होता. अशात पेपर संपल्यानंतर या विद्यार्थिनीने परीक्षा केंद्रावरील सहाय्यक महिला कर्मचाऱ्याकडे सॅनिटरी नॅपकिनची मागणी केली. परंतु सॅनिटरी पॅड नसल्याचं तिला सांगण्यात येऊन विद्यार्थिनीकडे पुन्हा दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं.
न्यायालयाचे आदेश काय सांगतात - सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी व्यवस्थापन हा मुलींचा मूलभूत अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसंच शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याबाबतही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारदेखील मासिक पाळी रजेबाबत सकारात्मक विचार करत आहे. अशात ऐन परीक्षेच्यावेळी विद्यार्थिनीला मासिक पाळी आली असताना शाळेनं दाखवलेल्या असंवेदनशील घटनेचा सर्व थरातून निषेध व्यक्त केला जात आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाने घेतली गंभीर दखल - ही अतिशय असंवेदनशील घटना आहे. याबाबत आम्ही चौकशी करत असून अभिनव आदर्श हायस्कूल व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसंच ज्या शिक्षिकेनं विद्यार्थिनीला पेपर सुरू असताना मासिक पाळी दरम्यान बाथरूमला जाण्यास नकार दिला, तिला सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून दिले नाही, नक्कीच कारवाई केली जाईल. पुढील दोन दिवसात आम्ही विद्यार्थिनी आणि शाळा व्यवस्थापनाचे जबाब नोंदवणार आहे. त्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल असं नाशिक विभागीय राज्य शिक्षण मंडळाचे सचिव मोहन देसले यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा...