पुण्यात दहावी परीक्षा केंद्रात थरार! कोयत्याने विद्यार्थ्यावर हल्ला
ओतूरमध्ये एसएससी परीक्षा केंद्रात एका अल्पवयीन मुलानं थेट वर्गात घुसून दहावीच्या विद्यार्थ्यावर कोयत्यानं हल्ला केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे.
Published : March 17, 2026 at 7:53 PM IST
पुणे (ओतूर) - पुणे जिल्ह्यातील ओतूर येथे सोमवारी सकाळी घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेनं शैक्षणिक वातावरण हादरून गेलं आहे. श्री संत गाडगे महाराज विद्यालयातील एसएससी परीक्षा केंद्रात एका अल्पवयीन मुलानं थेट वर्गात घुसून दहावीच्या विद्यार्थ्यावर कोयत्यानं हल्ला केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी परीक्षा सुरू असतानाच आरोपी अचानक वर्गात शिरला आणि त्याने संबंधित विद्यार्थ्यावर कोयत्याने वार करण्याचा प्रयत्न केला. हा वार विद्यार्थ्याच्या मानेवर होणार होता; मात्र प्रसंगावधान राखत विद्यार्थ्याने तो वार हातावर झेलला. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली असली, तरी विद्यार्थ्याच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली आहे. तत्काळ त्याला उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे.
या घटनेनंतर परीक्षा केंद्रात एकच खळबळ उडाली. इतर विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. काही काळासाठी परीक्षा प्रक्रियाही विस्कळीत झाली होती. शाळा प्रशासनानं तत्काळ परिस्थिती नियंत्रणात आणत विद्यार्थ्यांना धीर दिला आणि परीक्षा पुन्हा सुरळीतपणे सुरू करण्यात आली.
प्राथमिक तपासात हा हल्ला जुन्या वादातून झाल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपी आणि जखमी विद्यार्थी यांच्यात यापूर्वी काही वाद झाले होते. त्यातूनच हा प्रकार घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. घटनेची माहिती मिळताच ओतूर पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली आणि आरोपीसह आणखी चार जणांना ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांनी हल्ल्यात वापरलेला कोयता जप्त केला असून या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच, या हल्ल्यामागील नेमकं कारण आणि इतर कोणाचा सहभाग आहे का, याचा सखोल तपास केला जात आहे.
दरम्यान, शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी या घटनेचा निषेध करत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असं स्पष्ट केलं. परीक्षा केंद्रात अशा प्रकारची घटना घडणे अत्यंत गंभीर असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असं त्यांनी सांगितलं. या घटनेमुळं शाळा परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून पालकांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
