बीडमधील कोरडेवाडी गाव नावाप्रमाणंच कोरडं; 'जल जीवन मिशन' योजना कागदावरच, पाणी नसल्यानं मुलांची लग्न होईनात
केज तालुक्यातील कोरडेवाडी गावातील नागरिकांना 35 वर्षापासून उन्हाळ्यात पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे.
Published : April 10, 2026 at 8:16 PM IST
बीड - जिल्ह्यात 1265 गावांमध्ये जल जीवन मिशनची कामं मंजूर झाली. मात्र, 396 गावात या योजनेची कामं पूर्ण झाली. उर्वरित गावांमध्ये मात्र योजना अपूर्ण असल्याचं प्रशासकीय स्तरावरून सांगितलं जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काही गावात अर्धवट कामं झाली आहेत, तर काही गावात कामच नसल्यानं ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते. त्यामुळं गावकरी आता वैतागले आहेत.
योजना पूर्णच झाली नाही - केज तालुक्यातील कोरडेवाडी गावातील नागरिकांना 35 वर्षापासून उन्हाळ्यात पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. याच गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत 1 कोटी 34 लाख रुपयांची योजना शासनामार्फत कार्यान्वित झाली. मात्र, ही योजना पूर्णच झाली नसल्यानं या गावातील नागरिकांना पाणीच मिळत नसल्याचं नागरिक सांगतात.
पाणी नसल्यानं लग्नाला मुली देत नाहीत - "आमच्या गावाचं नाव कोरडेवाडी आहे. जसं नाव आहे तसंच बाराही महिने पाण्याशिवाय हे गाव कोरडंच आहे. अनेक वेळा आंदोलनं केली. मोर्चा काढला. मात्र, याची दखल कोणीच घेतली नाही. चाळीस वर्षानंतर गावासाठी योजना येते. ती योजना म्हणजे जलजीवन मिशन योजना. ही योजना आमच्या गावात राबवली गेली. ही योजना एक कोटी 34 लाख रुपयांची असून, ही पूर्ण बोगस आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी कामच पूर्ण झालं नाही. या योजनेअंतर्गत एकाही व्यक्तीला गावात पाणी मिळालं नाही. ऊसतोड मजूरांचं आमचं गाव आहे. अनेक लोक ऊस तोडणीसाठी बाहेरगावी जातात. उन्हाळ्याचे तीन महिने तरी आमच्या गावाला पाणी द्या. शासनाने जर उन्हाळ्यात आम्हाला पाणी दिलं तर उपकार होतील. या योजनेमध्ये जो भ्रष्टाचार झाला आहे, तो सर्वांसमोर आणावा, नाहीतर आम्ही त्या ठिकाणी आंदोलन करणार आहोत. अधिकाऱ्यांना निवेदनं दिली. मात्र, याची दखल घेतली नाही," असा आरोप करत ग्रामस्थ स्वप्निल वरपे यांनी प्रशासनाला इशारा दिला.
35 वर्षांपासून वाडी कोरडीच - "गावात पाणी नसल्यामुळं लग्नासाठी मुली देत नाहीत. गावात कुठल्याही प्रकारची सोय नाही. दवाखाना नाही, रस्ता नाही. गावातील मुलांचे लग्न होत नाहीत. गावात पाणीच नाही त्यामुळं अनेक तरुण लग्नाविना आहेत. जसं नाव आहे कोरडेवाडी, तशीच अजूनपर्यंत ही वाडी कोरडीच आहे. रात्र रात्र जागून वाटीभर पाणी आणून जगलो आहोत. हे गाव सोडून द्यावं असं वाटतं," अशी खंत गावातील नागरिक व्यक्त करतायेत.
पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या - "कोरडेवाडी गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या आहे. शासनानं ज्या योजना राबवल्या आहेत, त्या शंभर टक्के बोगस झाल्या आहेत. दीड कोटींची योजना कागदावरच राबवली. एक हंडाभर देखील पाणी मिळालं नाही. पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून आरो प्लांट देखील उभा करण्यात आला. मात्र, पाण्याअभावी तोही धूळखात पडून आहे. प्रशासकीय स्तरावर याची कोणीही दखल घेत नाही," असा आरोप ग्रामस्थ संजय जालिंदर गिरी यांनी केला.
मुलांची लग्न होत नाहीत - "पाणी नसल्यामुळं मुलांची लग्न होत नाहीत. माझ्या घरातील सहा व्यक्ती अजूनही लग्नाविना आहेत. या वस्तीवरील जवळपास 40 मुलं लग्नाविना आहेत. त्यांना मुलगी सुद्धा देत नाही. पाहुणे सांगत आहेत की, तुमच्याकडं पाणी प्यायला नाही तर मुलगी द्यायची कशी? आमच्या गावाचं नावही कोरडेवाडी आणि तशीच परिस्थिती देखील झाली. निसर्गाच्या पावसावर शेती करावी लागते. त्यामुळं आता शासनानं पाण्याची सोय करावी. निवडणुकीच्या वेळेला आम्हाला आश्वासनं देतात. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर आम्हाला विचारत देखील नाहीत," अशी प्रतिक्रिया महिला ग्रामस्थ शितल नाना यादव यांनी दिली.
योजना कागदावरच असते - शासनामार्फत जलजीवनसारखी हर घर जल ही योजना राबवली जाते. प्रत्येकाच्या घरी पाणी मिळावं हा शासनाचा उद्देश सफल ठरावा यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची योजना राबवली जाते. मात्र, ही योजना प्रत्यक्षात राबवली जात नाही. मात्र, त्या ठिकाणी ही योजना कागदावरच राबवली असल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. गावाचं नाव कोरडेवाडी असलं तरी पाण्याविना ही वाडी गेल्या 35 वर्षापासून कोरडीच असल्याचं नागरिक सांगत आहेत.
हेही वाचा -