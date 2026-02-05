कुणबी प्रमाणपत्रानंतर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी संघर्ष; कागदपत्रांची पूर्तता करताना नागरिकांची दमछाक
मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर सर्वात जास्त कुणबी प्रमाणपत्रं बीड जिल्ह्यात मिळाली आहेत.
Published : February 5, 2026 at 2:51 PM IST
बीड : मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर कुणबीचे पुरावे शोधमोहीम राबवली. यात बीड जिल्ह्यामध्ये 5 पेक्षा जास्त गावात 21 हजार पुरावे आढळून आले. याच पुराव्याच्या आधारे जिल्ह्यात 1 लाख 87 हजार कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप झालं आहे. तर अर्ज केलेल्या 10 हजार पैकी 9 हजार अर्जदाराचा व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र दिलं आहे. मात्र कागदपत्रांची जमवाजमव करताना अर्जदारांची दमछाक होत असून कुणबी मराठा वैधता प्रमाणपत्रासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.
व्हॅलिडीटी प्रक्रिया सुरळीत करा : जात पडताळणी समितीकडं ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीनं अर्ज केल्यानंतर अनेकवेळा वंशावळ, पुरावे, कागदपत्रांची पूर्तता करताना अनेक अडचणी येत असल्याचं अर्जदारांचं म्हणणं आहे. बीडच्या सफेपूर गावातील रणवीर नवनाथ मोरे नावाच्या अर्जदारानं जुलै महिन्यामध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. यासह त्रुटीची पूर्तताही केली. तरी देखील त्यांना प्रमाणपत्र मिळालं नाही. यानंतर त्यांनी आठ महिन्यांनी अर्ज रद्द केला. आता नव्यानं अर्ज करा असं अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळं पडताळणी कार्यालयात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या दप्तर दिरंगाईमुळं मर्यादित वेळेत मोरे यांना प्रमाणपत्र मिळालं नाही. आता नव्यानं अर्ज करा असं अधिकारी सांगत आहेत .पुन्हा नव्यानं कागदपत्र गोळा करणं शक्य नाही, असं पालक नवनाथ मोरे यांनी सांगितलं. असाच अनुभव अनेक अर्जदारांना आला आहे. त्यामुळं व्हॅलिडीटी प्रक्रिया सुरळीत करावी, अशी मागणी अर्जदार करत आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा आणि वेळकाढूपणामुळं सहन करावा लागतोय मनस्ताप : "आम्ही ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज केल्यानंतर ही सर्व कागदपत्रं समाज कल्याण विभागात जात पडताळणी विभागात जातात. तिथं कागदपत्रं गेल्यावर प्रक्रियेचे पूर्ण अधिकार त्यांच्याकडं असतात. अनेकवेळा त्रुटीची पूर्तता केली तरीही ते आम्हाला सांगतात की, अजूनही यामध्ये त्रुटी आहेत. त्यामुळं अनेकवेळा अडचणीचा सामना करावा लागतो. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन त्रुटीची पूर्तता केल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा आणि वेळकाढूपणामुळं अर्जदार आणि सेतू केंद्राला मनस्ताप सहन करावा लागतो," असं सेतू केंद्र चालक शरद पोकळे यांनी सांगितलं.
आमच्याकडं विहित नमुन्यात आलेल्या अर्जांची, कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रमाणपत्र देत आहोत. पण यात त्रुटी आढळल्यास अर्जदारांना समजून सांगणं आणि त्रुटीची पूर्तता वेळेत करणं आमचं काम आहे. पण असं न झाल्यास अडचणी निर्माण होतात - यू. डी. सोनवणे, जिल्हा जात पडताळणी अधिकारी
जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या अडचणी संदर्भात अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. तसंच अर्जदारांनी विहित नमुन्यात परिपूर्ण अर्ज केल्यास अशा अडचणी येणार नाहीत. त्यासाठी मराठा सेवकांची मदत घ्यावी. - गंगाधर काळकुटे, मनोज जरांगे पाटील यांचे सहकारी
प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांची संख्या अधिक असली तरी ज्याला गरज आहे असेच अर्जदार जात पडताळणीसाठी अर्ज करतात. मात्र पडताळणी करता विहित नमुन्यात अर्ज, वंशावळ जुळवणी कागदपत्राची पूर्तता या पातळीवर अनेकवेळा अडचण निर्माण होत आहे. यातच अधिकाऱ्यांचा वेळकाढूपणा आणि दप्तर दिरंगाईमुळं प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नाहीत. याकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा :
- हरिद्वारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून अजित पवार यांच्या अस्थींचे गंगा नदीत विसर्जन
- धक्कादायक...! क्रिकेट खेळताना वाद झाला अन् मैदानातच केली तरुणाची हत्या
- "मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीची फक्त चौकशी," राज ठाकरे म्हणाले, "रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का?"