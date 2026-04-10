गिग आणि डिलिव्हरी कामगारांची सक्त पडताळणी; ग्राहक सुरक्षिततेसाठी सरकार नवे धोरण आणणार
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि डिलिव्हरी सेवांमध्ये कार्यरत कामगारांसाठी कडक पडताळणी नियम लागू करण्याचे निर्देश दिलेत.
Published : April 10, 2026 at 5:16 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्रातील स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकीटसारख्या असंख्य ऑनलाईन डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्या आणि त्याचबरोबर गिग वर्कर्सची संख्या वेगाने विस्तारत आहे. पण गिग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या कामगारांच्या पडताळणी प्रक्रियेत त्रुटी असल्याची चिंता व्यक्त केली जातेय. यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली गेलीय. त्यासाठी गिग वर्कर्स कडक तपासणी आणि पडताळणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिलेत. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि डिलिव्हरी सेवांमध्ये कार्यरत कामगारांसाठी कडक पडताळणी नियम लागू करण्याचे निर्देश दिलेत. कथित बेकायदा घुसखोरीच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलाय.
गिग वर्कर्सबाबत नवे धोरण : या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीत गिग कामगारांच्या सध्याच्या भरती आणि पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आलीय. घरपोच सेवांवरील वाढत्या अवलंबित्वाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना केवळ कार्यक्षमच नव्हे तर सुरक्षित आणि कायदेशीर चौकटीत सेवा मिळणे आवश्यक आहे. झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिटसारख्या कंपन्या ‘लास्ट माईल’ डिलिव्हरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गिग कामगारांवर अवलंबून आहेत. सध्या या कंपन्यांकडून ऑनलाइन प्रामुख्याने ‘फेसलेस’ पद्धतीने नोंदणी केली जाते आणि त्यानंतर पडताळणी’ थर्ड पार्टी’ संस्थांकडे सोपवली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत जबाबदारी निश्चित कोणाची, तसेच या संस्थांना पडताळणीचे अधिकार कोणत्या कायदेशीर चौकटीत देण्यात आले आहेत, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केलंय.
रोजगाराच्या अटींची काटेकोर पडताळणी आवश्यक : फुंडकर यांनी बैठकीत म्हटलंय की, ‘पार्टनर’ म्हणून गिग कामगारांची नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या पार्श्वभूमी तपासाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. यामध्ये चालकांकडे वैध परवाना आहे का, वाहनांची नोंदणी, देयकांची पद्धत तसेच रोजगाराच्या अटी यांची काटेकोर पडताळणी आवश्यक आहे. या संदर्भात कोणतीही अस्पष्टता राहू नये, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
तर बांगलादेशी कामगारांना महाराष्ट्रातून जावं लागेल…! : मुंबईतील मंत्रालयात कामगार आणि गृह विभागाच्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला माजी खासदार किरीट सोमय्याही उपस्थित होते. किरीट सोमय्या यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, “या गिग वर्कर्सच्या ओळखपत्राची पडताळणी थेट कंपन्यांकडून केली जात नसल्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून आलंय. हे ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. या गिग वर्कर्स पासपोर्ट पडताळणीप्रमाणे तपासणी करण्यात आली पाहिजे. कामगार मंत्र्यांनी यात स्वतः लक्ष घालून या गिग वर्कर्सच्या पडताळणीचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे पासपोर्ट पडताळणीप्रमाणे तपासणी झाली तर सर्व बांगलादेशी घुसखोर कामगारांना महाराष्ट्रातून जावं लागेल.” या बैठकीत चर्चेत आलेल्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे अनिवार्य नोंदणी आहे. तसेच कामगारांकडे क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र बाळगणे सक्तीचे करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत असून, ग्राहकांच्या मागणीनुसार ते सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे गिग सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि मागोवा घेणे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
ट्रॅफिकचे नियम पाळले नाहीत कडक शिक्षा केली पाहिजे…! : गिग वर्कर्सकडून ग्राहकांना असुरक्षित वागणूक दिली जाते का? याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीमध्ये विचारणा केली असता याबाबत कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या या धोरणाबाबत बोलताना मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्यध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे सांगतात, “ग्राहकांना नाहक त्रास देणे किंवा असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे अशा कोणत्याही लेखी तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या नाहीत. पण ठराविक वेळेत ऑर्डर पोहोचवणे यासाठी या कामगारांकडून ट्रॅफिकचे नियम पाळले जात नाहीत, असं वारंवार दिसून आलं आहे. सिग्नल तोडले जातात, भरगाव वेगाने गाडी चालवली जाते, यासाठी त्यांना नियम पाळणे बंधनकारक करण्याबरोबरच ते न पाळल्यामुळे कडक शिक्षाही झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.” त्याचबरोबर सरकार गिग वर्कर्स धोरणावर जो विचार करतेय ते योग्य असल्याचे ग्राहक पंचायतीने म्हटलंय.
ग्राहकांची सुरक्षितता हीच बदलाच्या केंद्रस्थानी राहील : याशिवाय सरकारकडून ऑनलाइन डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या कामगारांचे नियमित ऑडिट करणे आणि संशयास्पद बाबी आढळल्यास तिमाही अहवाल कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांकडे सादर करणे बंधनकारक केले जाऊ शकते. महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने ओला, उबरसारख्या प्लॅटफॉर्मवर महिला प्रवाशांना महिला चालक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली. राज्यातील डिजिटल सेवा वेगाने विस्तारत असताना ग्राहकांची सुरक्षितता हीच या बदलाच्या केंद्रस्थानी राहील, असा सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे.
