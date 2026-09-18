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पुण्यात गणेशोत्सवात 'एआय' आणि 3,500 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा कडक पहारा

पुणे पोलिसांच्या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षात सर्व कॅमेरे 24 तास प्रशिक्षित ऑपरेटर्समार्फत मॉनिटर केले जात आहेत.

'एआय' आणि 3,500 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा कडक पहारा
'एआय' आणि 3,500 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा कडक पहारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 7:30 PM IST

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पुणे - शहरात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होतोय. पुणे शहरातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून पुण्यातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी जगभरातून भाविक दर्शनासाठी येतात. गणेशोत्सवातील गर्दी पाहता गणेशोत्सव शांततेत, सुरक्षित आणि आनंदात पार पडावा यासाठी पुणे पोलीस सज्ज आहेत. शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी एआय तंत्रज्ञान आणि सुमारे 3,500 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेत. यावरून शहरातील गणेशोत्सवावर नजर ठेवण्यात येत आहे. गर्दीच्या मध्यवर्ती पेठ भागात अतिरिक्त 250 कॅमेरे तैनात करण्यात आले आहेत.

यावेळी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस मुख्यालय येथील सहाय्यक पोलीस आयुक्त विवेक पवार म्हणाले की, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या सूचनेनुसार गणेशोत्सव आनंदात साजरा व्हावा यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील गणेशोत्सवावर नजर ठेवण्यात येत आहे. पुणे पोलिसांच्या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षात सर्व कॅमेरे 24 तास प्रशिक्षित ऑपरेटर्समार्फत मॉनिटर केले जात आहेत. हे सर्व कॅमेरे 'एआय' आणि नाईट व्हिजन क्षमतेने सुसज्ज असून याद्वारे फेस रेकग्निशन सिस्टीम, गर्दी नियंत्रण आणि मोजणी, शस्त्र शोधणे, धूर किंवा आग शोधणे, बेवारस वस्तू, संशयास्पद वाहने यावर कडक नजर ठेवली जात आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.


पवार पुढे म्हणाले की सराईत गुन्हेगार, मोबाईल चोर आणि संशयितांचा डेटाबेस या प्रणालीत जोडण्यात आला आहे. गर्दीमध्ये असा कोणताही संशयित अथवा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार कॅमेऱ्यात कैद होताच, नियंत्रण कक्षातील संगणकाच्या स्क्रीनवर तत्काळ 'मॅच अलर्ट' येतो आणि हा अलर्ट मिळताच नियंत्रण कक्षातून फिल्डवर तैनात असलेल्या गुन्हे शाखेच्या किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या पथकांना तत्काळ कळवले जाते, ज्यामुळे गुन्हेगारांना जागेवरच पकडणे शक्य होत आहे, अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त पवार यांनी दिली.

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TAGGED:

GANESHOTSAV
गणेशोत्सव
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा कडक पहारा
पुणे शहरातील गणेशोत्सव
GANESHOTSAV

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