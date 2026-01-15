शाई पुसून मतदान करताना आढळल्यास कठोर कारवाई होणार, राज्य निवडणूक आयोगाचा इशारा
मुंबईत मतदारांच्या बोटावर शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला आहे. यावरून मतदारांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. याबाबत आता राज्य निवडणूक आयोगानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
मुंबई : राज्यभरात आज महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. पण या निवडणुकीत मतदारांच्या बोटावर यंदा शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला आहे. मुंबईतील मतदान प्रक्रियेत पारंपरिक बोटावरची शाई न वापरता मार्कर पेनचा वापर करण्यात आल्यानं काही तक्रारी समोर आल्या आहेत. बोटावर मार्कर लावताना नखावरील शाई पुसली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी मतदारांकडून करण्यात आल्या. यावर आता राज्य निवडणूक आयोगानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं नेमकं काय म्हटलं? : बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणं हे गैरकृत्य आहे. त्याचबरोबर बोटावरची शाई पुसून एखादी व्यक्ती पुन्हा मतदान करण्यासाठी आल्याचं आढळल्यास त्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्य निवडणूक आयोगानं दिलं आहे.
बोटावरची शाई पुसून कोणी गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केला तरी संबंधित मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही, याबाबतची दक्षता यापूर्वीच घेण्यात आली आहे. मतदारानं मतदान केल्यानंतर त्याबाबत नोंद घेण्यात आलेली असते. त्यामुळे केवळ शाई पुसून गैरकृत्य केलेल्या मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही. याबाबत सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व संबंधिताना देण्यात आल्या आहेत.
मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्याकरता मार्कर पेनच्या वापराबाबत राज्य निवडणूक आयोगानं 19 नोव्हेंबर 2011 रोजी आणि 28 नोव्हेंबर 2011 रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्यासाठी मार्कर पेनचा वापर केला जात आहे. या आदेशानुसार मतदाराच्या बोटावर ठळकपणे उमटेल, अशा पद्धतीने मार्कर पेनने शाई लावण्यात यावी.
तसंच, नखावर आणि नखाच्या वरच्या बाजूला त्वचेवर तीन- चार वेळा घासून शाई लावावी, अशा सूचना यापूर्वीदेखील देण्यात आल्या असून आणि त्या मार्कर पेनवरही नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे शाई पुसण्याचा प्रयत्न करण्याचे गैरकृत्य करू नये, असं आवाहन राज्य निवडणूक आयोगानं केलं आहे.
मुंबई मनपा आयुक्तांनीही तक्रार मान्य केली : दरम्यान, जिल्हा मुख्य निवडणूक अधिकारी तसंच, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनीही मतदारांची तक्रार मान्य केली आहे. यंदा पारंपरिक शाईऐवजी मार्कर पेनचं किट राज्य निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. तसंच हा मार्कर सन 2012 पासून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत वापरण्यात येत असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
