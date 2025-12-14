नायलॉन मांजा विक्रेत्यांविरोधात होणार मोक्का अंतर्गत कारवाई, पोलिसांची आक्रमक भूमिका
नायलॉन मांजाच्या धोकादायक व वाढत्या वापरामुळं होणारे अपघात आणि दुचाकीस्वारांचे जीव धोक्यात येण्याच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत नाशिक पोलिसांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
नाशिक : 2025 च्या मकर संक्रांतीपूर्वी आणि मकर संक्रांतीनंतरच्या नायलॉन मांजा कारवाई तब्बल 114 जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात तब्बल 74 नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर थेट तडीपारीची कारवाई करण्यात आली. 14 पालकांवर ही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र अजूनही अनेक ठिकाणी नायलॉन मांजा मिळत असल्यानं विक्रेत्यांवर धाक बसवण्यासाठी संघटित गुन्हेगारी विरुद्ध वापरला जाणारा मोक्का अंतर्गत कारवाई केली होणार आहे.
नायलॉन मांजा विक्रेत्यांविरोधाक धडक कारवाई : नाशिक जिल्ह्यात मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पतंगबाजी केली जाते. मात्र त्यासाठी ठीक ठिकाणी प्रतिबंधित नायलॉन मांजाचा वापर सर्रास होताना दिसून येतो. मागील वर्षभरात घडलेल्या अनेक घटनांमध्ये नायलॉन मांजामुळं काहींना आपले प्राण गमवावे लागले. तर अनेक गंभीर जखमी झाले. परिणामी या प्रतिबंधित नायलॉन मांजाच्या विरोधात पोलिसांनी कठोर कारवाई करायल सुरुवात केली आहे. छुप्या पद्धतीनं नायलॉन मांजाचा सर्रास वापर होत असल्याचं पोलीस तपासात दिसून आलं आहे. त्यामुळं नाशिक पोलिसांनी नायलॉन मांजा विक्री विरोधात धडक कारवाई करायला सुरुवात केली आहे.
मोक्का अंतर्गत कारवाई करणार : "नायलॉन मांजा निर्मिती, विक्री, वापर, साठवणुकीवर शहरात बंदी आहे. याबाबत कारवाईच्या सूचना सर्व पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखांना दिल्या आहेत. या कारवाईला सुरुवातही झाली आहे. नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्यांसह त्याचा वापर करणाऱ्या अल्पवयींनांच्या पालकांवर सुद्धा गुन्हे दाखल करणार आहे. तसंच साखळी पद्धतीनं व संघटितपणे नायलॉन मांजाचा व्यापार करताना आढळून आल्यास टोळीवर मोक्कानुसार कारवाई केली जाईल," अशी माहिती पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिली.
कायद्याचा बालेकिल्ला दाखवा : "नाशिक शहरात नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर कायद्याचा धाक उरलेला नाही. त्यामुळं त्यांना इतर सराईत गुन्हेगारांप्रमाणं कायद्याचा बालेकिल्ला दाखवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसंच तडीपरीच्या कालावधीत वाढ करणाऱ्यासह यापेक्षाही कठोर कारवाईची तरतूद करावी," अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी देवांग जानी यांनी केली.
डिसेंबर 2024 ते जानेवारी 2025 मधील कारवाया :
- मागील वर्षी नायलॉन मांजा विक्री आणि त्याचा वापर करणाऱ्यांवर 118 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
- गेल्या वर्षी संक्रांतीपूर्वी 1,456 नायलॉन मांजाचे गट्टू जप्त केले.
- डिसेंबर 2024 ते जानेवारी 2025 या कालावधीत 15 लाखांहून अधिक किंमतीचा नायलॉन मांजा नष्ट केला.
- मागील वर्षी नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या 74 विक्रेत्यांवर थेड तडीपारची कारवाई करण्यात आली.
- नायलॉन मांज्याचा वापर करणाऱ्या अल्पवयीन 14 मुलांच्या पालकांवरही गुन्हे दाखल केले होते.
मागील वर्षी 3 जणांचा मृत्यू तर 22 गंभीर जखमी : नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागात नायलॉन मांजामुळं मागील वर्षी तिघांचा मृत्यू झाला होता. तर 22 जण गंभीर जखमी झाले होते.
