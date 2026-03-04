ETV Bharat / state

कर्जवसुलीवर कठोर कारवाई, चंद्रपूर जिल्ह्यात 15 गुन्हे नोंदविण्यात आले; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

बेकायदेशीर सावकारांवर महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 नुसार कारवाई करण्यात येत असून चंद्रपूर जिल्ह्यात 15 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

chief minister devendra fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 4, 2026 at 8:24 PM IST

मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर सावकारी कर्जासह मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचा वाढता भार, व्याजाच्या चक्रवाढ पद्धतीमुळं होणारी पिळवणूक आणि कर्जफेडीसाठी किडनी विक्रीसारखे टोकाचे निर्णय, या गंभीर मुद्द्यावर विधानपरिषदेत बुधवारी (4 मार्च) प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपींवर मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचं सांगितलं.

किडनी विकल्याचं तपासात उघड : याबाबत अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, संबंधित शेतकऱ्यानं आरोपींकडून एकूण 9.15 लाख सावकारी कर्ज घेतलं होतं. त्यावर 48.53 लाख रुपये व 1 एकर जमीन परतफेड म्हणून दिली होती. तरीही सावकारांकडून त्रास देणं सुरू राहिल्यामुळं मध्यस्थामार्फत शेतकऱ्याची कंबोडियातील प्रेह केट मीलिया हॉस्पिटल (Preah Ket Mealea Hospital) इथं 14 ऑक्टोबर 2014 रोजी 8 लाख रुपयांत किडनी विकल्याचं तपासात उघड झालं. या प्रकरणी ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 आणि मानवी अवयव व ऊती प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.


कर्जाचे 9 लाख झाले 74 लाख; किडनी विक्रीचा आरोप : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मिथुरू गावातील रोशन सदाशिव कुळे या शेतकऱ्यानं सावकाराकडून घेतलेलं 9 लाख रुपयांचे कर्ज अवाजवी व्याजामुळं 74 लाख रुपयांपर्यंत गेल्याचा आरोप करण्यात आला. कर्जफेडीसाठी शेतजमीन, शेतीची साधने, घरातील सामान विक्री करावी लागली. तसंच कंबोडियामध्ये नेऊन स्वतःची एक किडनी विकावी लागल्याची बाब 16 डिसेंबर 2025 रोजी निदर्शनास आल्याचं मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आलं.


513 शेतकरी विविध सहकारी सेवा सोसायट्यांचे कर्जदार : नवेगाव पांडव (ता. नागभीड) येथील 513 शेतकरी विविध सहकारी सेवा सोसायट्यांचे कर्जदार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र रोशन कुळे व्यतिरिक्त इतर कोणी किडनी विकून कर्जफेड केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.


मायक्रो फायनान्सवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण : मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नियंत्रण असून 14 मार्च 2022 रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. शासन अधिसूचनेनुसार, सावकारी कर्जाचे वार्षिक व्याजदर शेतकऱ्यांसाठी तारण 9 टक्के, विनातारण 12 टक्के निश्चित करण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर सावकारांवर महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 नुसार कारवाई करण्यात येत असून चंद्रपूर जिल्ह्यात 15 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


किडनी विक्री रॅकेट; डॉक्टरांवर कारवाई : तपासादरम्यान रामकृष्ण मल्लेशम सचिन (सोलापूर) यानं स्वतःची किडनी कंबोडियात विकल्याचं कबूल केलं असून इतर चार व्यक्तींनाही प्रवृत्त केल्याचं आढळलं. तामिळनाडूतील स्टार किम्स हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी यांना मद्रास उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळाला असून ते फरार आहेत. दिल्ली येथील डॉ. रविंद्रपाल सिंग यांना नागपूर खंडपीठाकडून अंतरिम जामीन मंजूर आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.


जनजागृती मोहीम व विशेष समित्या : चंद्रपूर जिल्हा पोलीस दलाकडून सोशल मीडियाद्वारे सावकारीविरोधी जनजागृती सुरू असून व्हॉट्सअॅप क्रमांक 7887890100 वर तक्रार करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. 19 डिसेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. तसंच 1 मार्च 2017 व 17 जुलै 2025 च्या शासन निर्णयान्वये अवैध सावकारी रोखण्यासाठी समित्या व भरारी पथकं स्थापन करण्यात आली आहेत.


सखोल चौकशी सुरू; मालमत्ता परताव्याची प्रक्रिया : रोशन कुळे यांनी १२ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हा उपनिबंधक, चंद्रपूर यांच्याकडे सावकारीच्या ओघात संपादित मालमत्ता परत मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला असून सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे. विधानपरिषदेत या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा होत सरकारने प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असल्याचे स्पष्ट केले. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना बेकायदेशीर सावकारी व मायक्रो फायनान्सच्या चक्रवाढ व्याजापासून दिलासा देण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी आणि कारवाई सुरू असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

