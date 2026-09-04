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मुंबापुरी 'गोविंदा रे गोपाळा'च्या तालावर रंगण्यास सज्ज

काळानुरूप दहीहंडीचा उत्सव हा एक व्यावसायिक आणि राजकीय इव्हेंट बनला असला तरीही गल्लीबोळात आजही पारंपरिक 'मटकी' फोडण्याची प्रथा जपली जात असून, समाजात एकोपा टिकून राहतोय.

Mumbai are all set for tomorrow mega celebration of Dahihandi
मुंबापुरी 'गोविंदा रे गोपाळा'च्या तालावर रंगण्यास सज्ज (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 7:51 PM IST

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मुंबई : गोकुळाष्टमीच्या सणानिमित्त लहानग्यांकरिता आकर्षक पोशाख आणि इतर पूजा साहित्याची मोठी रेलचेल पाहायला मिळतेय. लाडक्या कान्हासाठी विविध डिझाईन्सचे कपडे, मुकुट, बासरी आणि दागिने यांसह फळे, फुलांचे हार, आसन आणि नैवेद्य ताट त्यात प्रामुख्यानं लोणी, दही, पोहे, तसेच पारंपरिक फराळ घेण्याकडेही लोकांचा कल असतो. मात्र यात सर्वात महत्त्वाची आणि मानाची असते ती कान्हाची 'मटकी'. मातीपासून तयार केलेल्या या मटकीला अगदी पौराणिक काळापासून असलेलं महत्त्व आजही कायम आहे.

Mumbai are all set for tomorrow mega celebration of Dahihandi
मुंबापुरी 'गोविंदा रे गोपाळा'च्या तालावर रंगण्यास सज्ज (Source- ETV Bharat)

गोकुळाष्टमीची मटकी - गोकुळाष्टमीच्या सणात माखन मटकी श्रीकृष्णाच्या पूजेत, सजावटीत आणि दहीहंडीच्या उत्सवात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. गोकुळाष्टमीला मटकीला महत्त्व आहे. कारण भगवान श्रीकृष्णाला लोणी (माखन) खूप आवडत असे, म्हणून त्यांना 'माखन चोर'सुद्धा संबोधत असत. बाळकृष्ण गोकुळात गोपींच्या घरी माखनाच्या मटकी फोडत असत. त्यांच्या या अगाध लीलेच्या आठवणीत गोकुळाष्टमीला लहान मटकी सजवून ती बाळकृष्णाच्या पाळण्यात किंवा मांडणीत ठेवून त्याची पूजा केली जाते.

Mumbai are all set for tomorrow mega celebration of Dahihandi
मुंबापुरी 'गोविंदा रे गोपाळा'च्या तालावर रंगण्यास सज्ज (Source- ETV Bharat)

मटकी सजावट आणि रंगकाम - मातीची छोटी मटकी लाल, पिवळ्या किंवा पांढऱ्या रंगाने रंगवून त्यावर आकर्षक नक्षी काढली जाते. या मटकीला आरसे, मणी, लेस, खडे आणि मोत्यांच्या माळा लावून ती अधिक सजवली जाते. याशिवाय मटकीच्या बाजूला मोराचं पिस आणि छोटी बासरी लावून तिला पारंपरिक स्वरूप दिले जाते. त्यानंतर सजावट केलेल्या मटकीमध्ये पांढरे शुभ्र लोणी किंवा साजूक तुपाचा नैवेद्य (भोग) बाळकृष्णाला दाखवण्यासाठी भरला जातो. त्यानंतर मग श्रीकृष्ण आणि त्याचे सवंगडी माठ फोडून त्यातील दही खायचे, त्याचंच प्रतीक म्हणून गोपाळकाला थरावर थर रचून दहीहंडी फोडली जाते.

Mumbai are all set for tomorrow mega celebration of Dahihandi
मुंबापुरी 'गोविंदा रे गोपाळा'च्या तालावर रंगण्यास सज्ज (Source- ETV Bharat)

धारावीतील कुंभारवाड्यात मटकी खरेदीची लगबग - सध्या मुंबईत दहीहंडीची जोरदार तयारी सुरू आहे. गेल्या महिनाभर मुंबईतील विविध भागांमध्ये दहीहंडी फोडण्याचा सराव बालगोपाळ करताना दिसतायत. तर दुसरीकडे धारावीतील प्रसिद्ध अशा गुजराती कुंभारवाड्यात बनवण्यात आलेल्या मातीच्या हंड्या मुंबईतील सर्व बाजारपेठांत विक्रीसाठी आल्या आहेत. या सणाच्या निमित्तानं विविध रंगांनी रंगलेल्या आकर्षक हंड्या धारावी येथील कुंभारवाड्यात विक्रीसाठी आल्या असून, त्या खरेदीसाठी गर्दी होऊ लागलीय.

Mumbai are all set for tomorrow mega celebration of Dahihandi
मुंबापुरी 'गोविंदा रे गोपाळा'च्या तालावर रंगण्यास सज्ज (Source- ETV Bharat)

नेमकी कशी तयार होते हंडी? - साधारण तीन महिने आधीपासूनच धारावीत हंडी बनवण्याची लगबग सुरू होते. इथल्या सुमारे 150 कुटुंबांकडून या हंड्या बनवून त्याची विक्री केली जाते. या व्यवसायासाठी कुटुंबातील जळपास सर्वच सदस्य मदत करतात. या माध्यमातून येथील कारागिरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळतो. मुंबई बाहेरून माती आणून हंडी बनवली जाते. त्यानंतर ती भट्टीत भाजली जाते. त्यानंतर या हंडीला रंगरंगोटी, सुंदर नक्षीकाम तसेच लेस, टिकली, आरसे, गोटे लावून आकर्षक सजावट केली जाते. विविध रंग आणि सजावट केलेल्या अशा विविध प्रकारच्या आणि आकाराच्या हंड्यांची सध्या इथं विक्री उपलब्ध आहेत. आकार आणि सजावटीनुसार इथ साधारणत: 150 ते 500 रुपयांपर्यंतच्या हंड्या उपलब्ध आहेत. लहान-मोठ्या सोसायट्यांमध्ये दहीहंडी फोडण्यासाठी साधी लाल रंगाच्या हंडी, तर मोठ्या मंडळांच्या सदस्यांकडून सजावट केलेल्या मोठ्या आकाराच्या हंड्यां खरेदीकडे कल असतो.

सहा दशकांपासून चौथी पिढी व्यवसायात - कुंभारवाड्यातील रहिवासी दिव्या राठोड यांचा विविध सणांसाठी लागणाऱ्या मातीच्या वस्तू बनवण्याचा व्यवसाय आहे. त्यांचे कुटुंब हे काम गेल्या 60 वर्षांपासून करतंय, या कामात घरातील लहानमोठ्यांपासून सर्वजण आपल्यापरीनं मदत करत असतात. चाकावर हंडी बनवण्यासाठी घरातील पुरुष मदत करतात, तर हंडी सजावटीसाठी स्त्रियांकडून विशेष लक्ष दिले जाते. दहीहंडीच्या दिवसांत दरवर्षी जवळपास एक हजार ते बाराशे हंड्या विकल्या जात असल्याचं दिव्या राठोड यांनी सांगितलं.

पारंपरिक सणाचं बदललेलं स्वरूप - दहीहंडी हा महाराष्ट्रातील एक अत्यंत लोकप्रिय आणि उत्साहाचा सण. गोकुळाष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी हा सण खासकरून साजरा केला जातो. मात्र सध्याच्या घडीला हा सण आता केवळ एक धार्मिक विधी न राहता त्याला एका मोठ्या महोत्सवाचे आणि जागतिक क्रीडा प्रकाराचं स्वरूप आलेलं आहे. काळानुरूप या महोत्सवाच्या स्वरूपात खूप मोठे बदल होत गेले. पूर्वी सोसायटीतील किंवा गल्लीतील तरुण एकत्र येऊन साध्या पद्धतीने हंडी फोडत असत. परंतु आज या उत्सवाला प्रचंड व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झालंय. राजकीय नेते, व्यावसायिक आणि मोठ्या कंपन्यांद्वारे कोट्यवधी रुपयांची बक्षिसे ठेवून भव्य दहीहंडी स्पर्धा आयोजित करून तरुण मतदारांना आकर्षित करतात. थरांचे राजकारण आणि स्पर्धा हे आजकल गल्लीबोळातील समीकरण बनलंय. पूर्वी 4 ते 5 थरांचे मानवी मनोरे रचले जायचे आणि या सणाचा आनंद घेतला जायचा. आता मात्र जास्तीत जास्त थर रचण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झालीय. काही वर्षांपर्वी 9 थर विक्रमी मानले जायचे, मग 10 थरांपर्यंत मनोरे रचून विक्रम केले जाऊ लागले. यंदा उत्सुकता 11 थरांची आहे. यामुळे उत्सवातील थरार वाढला असला, तरी अपघातांचा धोकाही तितकाच वाढलाय. गेल्या काही वर्षांत दहीहंडीला 'साहसी खेळ' म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आलीय. त्यामुळे बदलत्या स्वरूपातील सर्वात महत्त्वाचा आणि सकारात्मक बदल झाले. आता गोविंदा पथके वर्षभर जिममध्ये आणि मैदानावर याचा सराव करतात. खेळाडूंप्रमाणेच गोविंदांचाही विमा उतरवला जातो, त्यांना टी-शर्ट, हेल्मेट, हार्नेस आणि सेफ्टी बेल्ट्स पुरवले जातात. सुरक्षेच्या दृष्टीने हा एक चांगला बदल असल्याचं उंच थरांविरोधात न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सामाजिक कर्यकर्ता स्वाती पाटील सांगतात.

महिलांचा सहभाग, मैदानात आणि आयोजकांच्या स्टेजवरही - पूर्वी दहीहंडी हा प्रामुख्यानं पुरुषांचाच खेळ मानला जायचा. परंतु बदलत्या काळात महिला आणि लहान मुलींच्या गोविंदा पथकांनीही यात मोलाची कामगिरी बजावलीय. पुरुषांच्या बरोबरीनं हल्ली महिला गोविंदाही 5 ते 6 थरांची हंडी फोडून या उत्सवात आपलं वेगळं स्थान निर्माण करतायत. जसा दहीहंडीच्या मैदानात महिलांचा सहभाग वाढतोय तसा दहीहंडी महोत्सवांमध्ये बॉलीवूड आणि मराठी सिनेकलाकारांची उपस्थिती हेदेखील एक मुख्य आकर्षण बनलंय. भव्य मंचांचं आयोजन, डीजेचा दणदणाट, लेझर लाईट्स आणि लाखो लोकांची गर्दी यामुळे हा उत्सव आज एक वार्षिक 'इव्हेंट' बनलाय. सुरक्षेसाठी आयोजक मॅट, ड्रोन कॅमेरे आणि रुग्णवाहिकांची चोख व्यवस्था करतात. मात्र तरीही दरवर्षी या उत्साहात जखमी होणाऱ्या गोविंदांची संख्याही तितकीच मोठी आहे. त्यामुळे बदलत्या स्वरूपात या खेळाला जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली असली तरी या सणाचं मूळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व, तसेच गोविंदांची सुरक्षा जपली जाणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. व्यावसायिकतेच्या गराड्यातही मानवी नातेसंबंध, एकोपा आणि 'गोविंदा रे गोपाळा'चा मूळ आनंद टिकून राहणं हीच खरी काळाची गरज आहे हे विसरता कामा नये, असंही त्या म्हणाल्यात.

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MUMBAI DAHI HANDI 2026
दहीहंडी
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