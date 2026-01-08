ETV Bharat / state

भटके श्वान मोजण्याचं काम दिल्याचा शिक्षकांचा आरोप; तर चुकीचा अर्थ काढल्याचं शिक्षण विभागाचं स्पष्टीकरण

भटक्या श्वानांच्या उपद्रवामुळं राज्यातील अनेक शहरांमधील लोक त्रस्त आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भटक्या श्वानांच्या मोजणी-निर्बीजीकरणासाठी शिक्षकांना काम लावल्यानं वाद निर्माण झाला आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar News
जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 8, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कामं नकोत अशी मागणी होत असताना, चक्क भटक्या श्वानांची मोजणी करून निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि जंतनिर्मुलन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागानं आदेश काढल्यावर शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त करत काम करण्यास विरोध दर्शवला आहे. आधीच जवळपास 151 अतिरिक्त कामं त्यांना करावी लागत असल्यानं गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यात अशी कामं शिक्षकांनी का करावी? अशी कामं करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यांच्या यंत्रणा राबवून करता येणारी कामं शिक्षकांना करावी लागणार असतील तर आम्ही आंदोलन करू असा इशारा, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांनी दिला आहे.



न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढला : भटक्या श्वानांमुळं होणाऱ्या अपघातात अनेकांना इजा होते, काहीवेळा तर प्राण देखील जातात या आशयाच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेत श्वानांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि जंतनिर्मुलन अशी कामं करण्याचे निर्देश दिले. मात्र त्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून शिक्षकांना या कामाला लावल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांनी केला. कुत्र्यांचं सर्वेक्षण करणं, मोजणी करून त्यांना लस देण्यासारखी कामं करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्यसंस्था आणि त्यांच्या यंत्रणा आहेत. असं असताना न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेऊन शिक्षकांना कामाला लावणं चुकीचं असल्याची तक्रार जिल्हापरिषद आणि शिक्षण विभागाकडं केल्याची माहिती विजय साळकर यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर (ETV Bharat Reporter)



शिक्षण विभागानं काढलं पत्र : जिल्हापरिषद माध्यमिक विभागातर्फे 30 डिसेंबर 2025 रोजी आदेश काढण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण नियम 2023 शासन निर्णयानुसार कारवाईच्या संबंधित जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसायटी सभा आयोजित करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. त्यामध्ये सुधारित प्राणी जन्म नियंत्रण नियम 2001 च्या सुधारित मॉडेलची अंमलबजावणी करणे, भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण, जंतनिर्मूलन करणे, भटक्या श्वानांना आश्रय आणि निवाऱ्याची सोय करणे, भटक्या श्वानांना खाण्यासाठी जागा निश्चित करणे, हेल्पलाइन विकसित करणे, अँटी रॅबिज लस आणि इम्युनोग्लोबुलीनचा अनिवार्य साठा उपलब्धता करून सर्व मुद्द्यांबाबत आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे, असे आदेश या पत्रात सर्व शाळातील मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत.



आधीच 151 अतिरिक्त कामाचा त्रास : शिक्षक म्हटलं की, विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणं त्यांची गुणवत्ता वाढवणं अशी कामं करणं अपेक्षित आहे. मात्र त्या व्यतिरिक्त अनेक कामं शिक्षकांकडून विशेषतः जिल्हापरिषद शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतली जातात. ज्यामध्ये जनगणना करणे, निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग नोंदवणे, अनेक प्रकारचे सर्वेक्षण करणे अशी जवळपास 151 प्रकारची अतिरिक्त कामं त्यांच्याकडून करवून घेतली जातात. त्यामुळं शैक्षणिक गुणवत्तेकडं दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हापरिषद शाळेत गोरगरिबांची मुलं शिक्षण घेतात, त्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. मात्र शिक्षकांना इतर कामात गुंतवलं जात असल्यानं त्याबाबत विरोध दर्शवल्याची माहिती, जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांनी दिली.


आदेशाचे चुकीचे अर्थ काढले जात आहेत : सदरील आदेश सरकारकडून प्राप्त झाले आहेत, त्याबाबत स्थानिक पातळीवर कुठलेही आदेश नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जनजागृती शाळांमध्ये व्हावी याकरता ते आदेश काढण्यात आले आहेत, मात्र शिक्षकांनी त्याचा चुकीचा अर्थ लावल्याची शक्यता आहे अशी माहिती, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी अश्विनी लाटकर यांनी 'ईटीव्ही भारता'ला दिली.

"शिक्षकांना अध्यापनाचं काम सोडून आता श्वान मोजत फिरावं लागणार आहे, तशा आशयाचे आदेश बऱ्याच जिल्ह्यात निघाले देखील आहेत. परीक्षा काळात अध्यापनाचं काम सोडून आता शिक्षक श्वानांची संख्या मोजत फिरताना दिसू लागतील. मुळात शिक्षकांना अध्यापनाचं काम सोडून तब्बल 151 प्रकारची अशैक्षणिक कामं दिली जातात. श्वान मोजणं शिक्षकांचं काम नव्हे. मात्र, प्रशासनाकडं व्यवस्था नसल्यानं या कामात शिक्षकांना गुंतवलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं शाळा परिसरातील भटके श्वान मोजले जावेत असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी शिक्षकांना श्वान मोजण्याचं काम सोपवलं जात आहे. त्यामुळं या कामाला शिक्षकांनी तीव्र विरोध केलाय." - योगेश बन, शिक्षक नेते



'या' कामात शिक्षकांचा उल्लेख नाही : या समस्येवर संयुक्तपणे तोडगा काढण्यासाठी मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामपंचायतीला सांगण्यात आलं आहे. शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचे आदेश देण्यात आले नाहीत अशी माहिती, नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. 'सकाळी कुत्र्यांची मनस्थिती कशी असते, हे कोणालाही माहित नसते'- सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
  2. नागपुरात साडेचार वर्षात भटक्या कुत्र्यांनी ३८ हजार ७१० नागरिकांचे तोडले लचके, यंत्रणा ठरलीय निष्प्रभ!
  3. शेल्टरमध्ये आक्रमक कुत्रेच राहणार, नसबंदी हाच उपाय- सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

TAGGED:

TEACHERS ALLEGATIONS
STRAY DOG
शिक्षकांना भटके श्वान मोजण्याचं काम
EDUCATION DEPARTMENT
STRAY DOGS COUNTING CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.