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गोंदियामध्ये भटक्या कुत्र्यांची दहशत! शाळेत जाण्यासाठी घरासमोर उभ्या असलेल्या 7 वर्षीय मुलीवर कुत्र्यांच्या कळपाचा हल्ला

शाळेत जाण्यासाठी घरासमोर उभ्या असलेल्या 7 वर्षीय मुलीवर कुत्र्यांनी हल्ला केल्याची घटना शहरात घडलीय. यात मुलगी जखमी झाली असून तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 1:40 PM IST

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गोंदिया - गोंदिया शहरात बेवारस मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस दिवसेंदिवस वाढत आहे. सकाळी शाळेत जाण्यासाठी घरासमोर उभ्या असलेल्या एका चिमुकल्या मुलीवर कुत्र्यांच्या कळपाने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना शहरातील प्रभाग क्र. 4 मध्ये घडली आहे. या घटनेमुळं शहरभर भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. गोंदिया शहरातील प्रभाग क्र. 4, रिंग रोडवरील मजारच्या मागे असलेल्या एका घरात 7 वर्षांची एक मुलगी सकाळी शाळेत जाण्याची तयारी करून घरासमोर उभी होती. याचवेळी परिसरातील भटक्या कुत्र्यांच्या एका कळपानं तिच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात मुलगी किरकोळ जखमी झाली. मुलीनं भीतीनं आरडाओरडा केल्यावर शेजारची एक महिला धावून आली आणि तिने कसंतरी कुत्र्यांना पळवून लावलं. त्यामुळे मुलीचा जीव थोडक्यात बचावला. मात्र या धक्कादायक घटनेमुळे मुलीची प्रकृती खालावली. त्यानंतर मुलीला तातडीनं एका खासगी रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार मुलगी आता धोक्याबाहेर आहे.

शहरात मोकाट कुत्र्यांची वाढती दहशत - ही घटना एकटी नसून गोंदिया शहरात मोकाट कुत्र्यांची दहशत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. शहराच्या सर्वच भागांमध्ये असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. वाहनचालक दुचाकीवरून जात असताना कुत्रे अचानक समोर येतात. पादचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना चावण्याच्या घटनाही यापूर्वी घडल्या आहेत.

नागरिकांची मागणी - शाळकरी मुले सकाळी आणि संध्याकाळी घाबरून शाळेत जातात आणि येतात. या सर्व प्रकारांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोकाट कुत्र्यांची मोठी भीती पसरली आहे. स्थानिक नागरिकांनी नगरपालिका प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊनही मोकाट कुत्र्यांना पकडणे, निर्बीजीकरण आणि लसीकरणाची मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचा आरोप केला आहे. "रोज सकाळी मुले शाळेत जाताना भीती वाटते. पालकांना जीव मुठीत घेऊन मुलांना सोडावे लागते. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात" अशी मागणी परिसरातील नागरिक करत आहेत. या घटनेनंतर पालकांमध्ये विशेषतः चिंतेचं वातावरण आहे. प्रशासनाने तातडीने शहरातील मोकाट कुत्र्यांबाबत ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी जोर धरत आहे.

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TAGGED:

STRAY DOGS ATTACKED
मुलीवर कुत्र्यांच्या कळपाचा हल्ला
मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस
मोकाट कुत्र्यांची मोठी भीती
STRAY DOGS ATTACKED

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