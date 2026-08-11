भटक्या श्वानांनी कल्याणमध्ये धुडगूस घातल्यानंतर महापालिकेला जाग; रोज 50 श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्याचे महापौरांचे आदेश
भटक्या श्वानानं अनेकांना चावा घेतल्यानंतर केडीएमसीच्या महापौरांनी डॉग सेंटरला सोमवारी दुपारी भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी निर्बिजीकरण करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश दिले.
Published : August 11, 2026 at 11:44 AM IST
ठाणे - कल्याण पश्चिमेतील बिर्ला महाविद्यालय परिसरातील संदीप हाॅटेल भागात एका भटक्या श्वानानं 130 जणांना चावा घेतल्याची घटना घडली असतानाच, सोमवारी सकाळच्या सुमारास कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळ कामावर निघालेल्या 10 ते 12 नोकरदारांना एका भटक्या श्वानानं हल्ला करून जखमी केलं. एका औषध विक्री कंपनीच्या प्रतिनिधीवर तर पिसाळलेल्या भटक्या श्वानानं तर पालिकेच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयाच्या प्रवेशाद्वारा समोरील भागात हल्ला करून त्यांना जखमी केलं.
संदीप हाॅटेल भागातील श्वानाची दहशत लोकांच्या कायम असताना सोमवारी सकाळी कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानक भागात एका पिसाळलेल्या श्वानाने धुडगुस घातल्यानं नागरिकांनी पालिकेच्या नियोजन शून्य कामाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकेने वेळीच भटक्या श्वानांना पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण, लसीकरण केले असते तर ही वेळ आली नसती, अशा संतप्त प्रतिक्रिया विविध नागरिकांनी दिल्या.
केवळ कंत्राटाकडं लक्ष-महापालिका वैद्यकीय आरोग्य विभागातील अधिकारी, काही नगरसेवक, पदाधिकारी हे श्वान निर्बिजीकरण केंद्रातील कंत्राट आपल्याच माणसाला मिळेल यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पालिकेनं तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राट एकाला सहा महिन्यांसाठी दिला असल्याची माहिती पालिकेतून समजली. गेल्या दीड महिन्यापू्र्वी श्वान निर्बिजीकरण केंद्र चालविण्यासाठीची निविदा प्रक्रियेची तयारी प्रशासनानं केली होती. हा विषय पालिका स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणण्यात आला होता. पण यापुर्वीच्या काळ्या यादीतील जुन्याच ठेकेदारानं आपल्या एजन्सीचं नाव बदलून नव्यानं पालिकेत निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानं स्थायी समितीनं हे कंत्राट रोखून धरल्याचे समजतं.
निर्बिजीकरण केंद्रातही गैरव्यवहार- वैद्यकीय आरोग्य विभागातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मागील अनेक वर्ष महापालिकेचे श्वान निर्बिजीकरण केंद्र म्हणजे दौलतजादा करण्याचे ठिकाण म्हणून पाहिले. त्यामुळे या केंद्रात श्वान निर्बिजीकरणापेक्षा खोटी देयके काढण्याला कर्मचाऱ्यांनी महत्व दिले. त्यामुळे भटक्या श्वानांचा शहरात सुळसुळाट आणि निर्बिजीकरण केंद्रातील अधिकारी मालमाल झाल्याची चर्चा आहे. याच प्रकरणात गेल्या वर्षी या केंद्रातील एक कर्मचारी आयुक्तांनी निलंबित केला होता. एक मोठी साखळी या गैरव्यवहारात सहभागी असल्याची चर्चा आहे.
रेल्वे स्थानक भागात धुडगुस-सोमवारी सकाळी कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानक भागात रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या दहा ते बारा पादचाऱ्यांना पिसाळलेल्या भटक्या श्वानानं चावा घेतल्याच्या तक्रारी आहेत. आपण रेल्वे स्थानकाकडे जात असताना पाठीमागून आलेल्या श्वानानं आपल्याला चावा घेतला, असे खडकपाडा येथील रहिवासी नितीन अंबराते यांनी माध्यमांना सांगितले. महमद या पादचाऱ्यावर श्वानानं हल्ला केला. सन फार्मा कंपनीचे औषध वितरक अतुल सिंग सोमवारी दुपारी खासगी रुग्णालयांमध्ये फिरून पालिकेच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयात डाॅक्टर भेटीसाठी पायी चालले होते. त्यावेळी रुक्मिणीबाई रुग्णालयाच्या प्रवेशव्दारासमोरील मासळी बाजारात सिंग यांना पाठीमागून येऊन श्वानानं चावा घेतला. या सर्व रुग्णांनी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात येऊन तातडीनं उपचार घेतलं.
शहाड भागात उपद्रव- शहाड पुलाजवळील गुरुदर्शन टाॅवर्स परिसरात भटक्या श्वानांच्या झुंडी बसलेल्या असतात. दिवस, रात्र ही भटकी कुत्री दुचाकी, रिक्षा आणि मोटारींच्या मागे धावतात. त्यामुळे या रस्त्यावरून पायी चालणं अनेक नागरिक टाळतात. शाळकरी मुलांची या रस्त्यावर वर्दळ असते. पालकांना काळजीपू्र्वक आपल्या मुलांना शाळेत न्यावे-आणावे लागते. या भागातील भटकी कुत्री पालिकेनं निर्बिजीकरणासाठी पकडून न्यावीत, अशी मागणी या भागातील रहिवासी ॲड. ज्ञानेश्वर देशमुख यांनी केली आहे. आधारवाडी भागातही भटक्या श्वानांचा उपद्रव असल्याच्या तक्रारी आहेत. दरम्यान, संदीप हाॅटेल भागात 17 जणांना श्वानानं चावा घेतला. रविवारी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात श्वान चावाचे 58 नागरिक उपचारासाठी दाखल होते, असे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डाॅ. दीपा शुक्ला यांनी स्पष्ट केलं.
डॉग सेंटरला महापौरांनी दिली भेट- रहिवाश्यांच्या सततच्या तक्रारींनंतर, तसेच पिसाळलेला कुत्रा जेरबंद केल्याची खबर मिळताच केडीएमसी प्रशासनानं तातडीनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल आणि महापौर ॲड. हर्षाली चौधरी यांनी कल्याणातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेजारी असलेल्या डॉग सेंटरला सोमवारी दुपारच्या सुमारास भेट देऊन पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी निर्बीजीकरण केंद्रातील सुविधा, लसीकरणाची प्रक्रिया आणि पकड मोहिमेची माहिती घेतली.
17 ते 18 हजार कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्याच्या सूचना- यावेळी बोलताना केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल म्हणाले की, नागरिकांच्या सुरक्षेला आमचे प्रथम प्राधान्य आहे. परिसरात वाढलेल्या घटनांची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे. निर्बीजीकरण केंद्राची क्षमता वाढविण्याचे काम सुरू आहे. दररोज किमान 50 कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात येईल, अशी क्षमता असलेले ऑपरेशन थिएटर सुरू करण्यात येणार आहे. दररोज 40 ते 50 म्हणजे वर्षाला 17 ते 18 हजार कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्याच्या सूचना एजन्सीला दिल्या आहेत. शहरातील सर्व संवेदनशील भागात विशेष पथके तैनात करून भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याची मोहीम राबविण्यात येईल. सर्व कुत्र्यांचे शंभर टक्के निर्बीजीकरण आणि अँटी रेबीज लसीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि वाहनांची व्यवस्था केली जाणार आहे. सोमवारी घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अभिनव गोयल यांनी स्पष्टीकरण दिले.
चावणाऱ्या त्या कुत्र्याला रात्रीच पकडले आहे. आणखी एका कुत्र्याला पकडण्यासाठी पथक रवाना करण्यात आले आहे. त्याही कुत्र्यावर निर्बीजीकेंद्रात आणून उपचार करण्यात येतील-केडीएमसीचे आयुक्त अभिनव गोयल
महापौर ॲड. हर्षाली चौधरी म्हणाल्या की, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा सर्वात जास्त त्रास होत आहे. त्यामुळे प्रशासन कोणतीही ढिलाई सहन करणार नाही. डॉग सेंटरमध्ये आवश्यक त्या सर्व सुविधा वाढवण्यात येतील. तसेच नागरिकांनीही कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावावी. तसेच कुत्र्यांसाठी रस्त्यावर अन्न टाकू नये, असे आवाहन त्यांनी केलं.
- दरम्यान केडीएमसीनं नागरिकांना सूचना दिली आहे की, कुत्रा चावल्यास तातडीनं जवळच्या आरोग्य केंद्रात जाऊन उपचार घ्यावेत. घटनेची माहिती वॉर्ड कार्यालयाला द्यावी. या कारवाईनंतर आता कल्याण-डोंबिवलीतील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न किती प्रमाणात सुटतो ? याकडे कल्याण-डोंबिवलीकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.
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