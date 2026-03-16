भटक्या कुत्र्यांचा कहर! चाकणमध्ये 32 वर्षीय महिलेचा मृत्यू, जनतेचा प्रशासनावर संताप
कुत्र्याच्या हल्ल्यात चाकणमध्ये महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. ही घटना सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली आहे.
Published : March 16, 2026 at 6:15 PM IST
पुणे (चाकण): पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात एका 32 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आंबेठाण चौक परिसरात सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. शोभा विजय वाघमारे असे मृत महिलेचं नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महिला चाकण परिसरात वास्तव्याला होत्या. सोमवारी मध्यरात्री सुमारे दोनच्या सुमारास त्या आंबेठाण चौकाजवळील उड्डाणपुलाखालून सर्व्हिस रोडनं जात होत्या. याचवेळी सहा ते सात भटक्या कुत्र्यांच्या झुंडीनं त्यांना घेरले. त्यांच्यावर अचानक हल्ला चढवला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये या संपूर्ण घटनेचा थरार कैद झाला आहे. फुटेजमध्ये दिसतं की, शोभा वाघमारे यांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी दगड उचलून कुत्र्यांना पळवून लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुत्र्यांची संख्या जास्त असल्यानं त्यांना स्वतःचा बचाव करता आला नाही. कुत्र्यांनी त्यांच्या हात, पाय, चेहरा आणि मानेवर हल्ला करत शरीराचे अक्षरशः लचके तोडले. या भीषण हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्यामुळे अवघ्या पंधरा मिनिटांतच त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
ठोस उपाययोजनेचा अभाव- सकाळी परिसरातील नागरिकांना रस्त्याच्या कडेला विवस्त्र अवस्थेत महिलेचा मृतदेह आढळून आला. सुरुवातीला या घटनेमागे खून किंवा अत्याचाराचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळेच महिलेचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं. या घटनेनंतर चाकण परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. चाकण औद्योगिक वसाहत आणि शहर परिसरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याची तक्रार नागरिकांनी अनेकदा प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
नागरिकांमध्ये नाराजी- चाकण नगरपरिषदेकडून भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी नसबंदी आणि लसीकरण मोहीम राबवली जात असल्याचा दावा केला जात आहे. शहरातील सुमारे सहाशे कुत्र्यांपैकी चारशे कुत्र्यांचे लसीकरण केल्याचंही सांगितलं जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कुत्र्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. या घटनेनंतर प्रशासनाविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. भटक्या कुत्र्यांचा तातडीनं बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनानं तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण परिसरात भीती आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत प्रशासनावर नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.