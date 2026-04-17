मुंबईतील बड्या सरकारी रुग्णालयात श्वान-मांजरांचा उच्छाद! रुग्ण अन् डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

मुंबईतील केईएम, कूपरसह प्रमुख रुग्णालयांमध्ये मांजर आणि श्वानांच्या मुक्त वावरामुळं रुग्ण त्रस्त आहेत. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळं संताप व्यक्त होत आहे.

मुंबईतील बड्या सरकारी रुग्णालयांत श्वान-मांजरांचा उच्छाद! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 17, 2026 at 4:48 PM IST

मुंबई : कूपर, जे.जे., सेंट जॉर्ज आणि केईएम या महानगपालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांमध्ये मांजर आणि श्वानांचा मुक्त वावर असल्याच्या तक्रारी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक आणि निवासी डॉक्टरांनी अनेकवेळा तक्रार करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. गेल्या आठवड्यात रुग्णालय परिसरातील मांजर आणि श्वानांच्या भांडणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

रुग्ण, नातेवाईक, डॉक्टर त्रस्त : रुग्णालयातील वॉर्डपासून ते अगदी सूचना फलकांपर्यंत मांजर आणि कुत्र्यांचा वावर दिसून येतो. विशेषतः कूपर, जे.जे. आणि केईएमसारख्या मोठ्या रुग्णालयांमध्ये ही परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचं दिसून येतं. मांजरांचा हैदोस अंगावर शिसारी आणणारा असून, श्वानांची वर्दळही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळं रुग्णालयातील स्वच्छता बिघडत असून घाण आणि दुर्गंधीमुळं रुग्ण, नातेवाईक आणि डॉक्टर त्रस्त झाले आहेत.

...तर माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो : "भटकी आणि लसीकरण न केलेली मांजरं, कुत्री रुग्णालयांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी गंभीर आरोग्याचे धोके निर्माण करतात. सर्वात मोठा धोका म्हणजे जीवघेणा रेबीज आजार. संसर्गित प्राण्याच्या चावण्यानं किंवा ओरखड्यानं माणसाला रेबीज होऊ शकतो आणि वेळेवर उपचार न झाल्यास मृत्यू ओढवू शकतो. तसंच मांजरांमुळं टॉक्सोप्लाझ्मोसिस हा आजार होऊ शकतो. जो गर्भवती महिलांसाठी धोकादायक असून दृष्टीवरही परिणाम करू शकतो. याशिवाय कृमी संसर्ग (वर्म इन्फेस्टेशन) आणि एकूण स्वच्छतेवर होणारे परिणामही गंभीर आहेत, असं डॉ. रितेश मिस्त्री यांनी सांगितलं.

रुग्णालयात मुक्त संचार करताना श्वान (ETV Bharat Reporter)

... त्यामुळं झोपमोड होते : "रात्री झोपल्यानंतर मांजरांचा सर्वाधिक त्रास होतो. कचऱ्याच्या डब्यात टाकलेल्या अन्नावर उड्या मारत त्यांची भांडणं होतात. त्यामुळं झोपमोड होते. तसंच मांजरं इथं-तिथं घाण करतात. त्यामुळं मोठा त्रास सहन करावा लागतो," असं जे.जे. रुग्णालयातील एका रुग्णाच्या नातेवाईकानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

...त्यांना हुसकावून लावणं गरजेचं : "अनेक प्राणीप्रेमी मांजर आणि कुत्र्यांना खायला देतात. परंतु त्यांना हुसकावून लावणं गरजेचं आहे. त्यांनी केलेल्या घाणीमुळे आणि दुर्गंधीमुळं काम करणं कठीण होतं आणि चिडचिड होते," असं कूपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी नाराजी व्यक्त करत सांगितलं.

प्रकरणाची दक्षता घेतली जाईल : "यासंदर्भात सफाई कर्मचाऱ्यांना निर्देश देण्यात येतील. लवकरात लवकर सर्व मांजरं आणि श्वानांना रुग्णालयाबाहेर काढण्यात येईल. ते पुन्हा आत येणार नाहीत, याची दक्षताही घेतली जाईल. मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांमधील स्वच्छता, सुरक्षा आणि व्यवस्थापनाच्या प्रश्नांवर यापूर्वीही रुग्णांनी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी भटक्या प्राण्यांचा वावर हा रुग्णांच्या आरोग्यास गंभीर धोका ठरत असल्यानं प्रशासनानं तातडीनं ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत," अशी प्रतिक्रिया केईएम रुग्णालयाच्या डीन डॉ. संगीता रावत यांनी दिली.

रुग्णालयात मुक्त संचार करताना मांजर (ETV Bharat Reporter)

रुग्ण, नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण : मुंबईतील कूपर, जे.जे., सेंट जॉर्ज आणि केईएम या प्रमुख महानगरपालिका रुग्णालयांमधील दुरवस्था गेल्या तीन महिन्यांत वारंवार समोर आली आहे. विशेषतः भटक्या मांजर आणि श्वानांच्या मुक्त वावरामुळं रुग्णांच्या सुरक्षेचा आणि स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विलेपार्ले येथील कूपर हॉस्पिटलच्या आवारातच नव्हे तर वॉर्डमध्येही मांजर आणि श्वानांचा वावर वाढल्याने रुग्ण, नातेवाईक आणि कर्मचारी यांच्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणांवर, विशेषतः रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावी होत नसल्याचं चित्र आहे.

महानगरपालिकेकडून राबवल्या जात आहेत विविध योजना : शहरात सुमारे 90 हजारांहून अधिक भटकी कुत्री असल्याचं अधिकृत आकडे सांगतात. त्यामुळं ही समस्या केवळ एखाद्या रुग्णालयापुरती मर्यादित नसून शहरव्यापी असल्याचं स्पष्ट होतं. महानगरपालिकेकडून भटक्या प्राण्यांच्या व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्राण्यांचं जिओटॅगिंग, निर्बीजीकरण केंद्रांचं बळकटीकरण, तसंच मोठ्या आश्रयस्थळांची उभारणी यांचा समावेश आहे.

रुग्णालयात मुक्त संचार करताना श्वान (ETV Bharat Reporter)

मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांमधील दुरवस्था पुन्हा उघड : एकूणच, भटक्या प्राण्यांचा वाढता वावर, स्वच्छतेचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळं मुंबईतील महानगरपालिका रुग्णालयांमधील दुरवस्था पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. रुग्णालयांसारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी ही परिस्थिती केवळ गैरसोय नसून सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर धोका ठरत असल्यानं तातडीनं प्रभावी आणि समन्वयित उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

