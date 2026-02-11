ETV Bharat / state

भुताच्या अफवेनं शाळा, गाव ओस; तर भूत दाखवून दिल्यास 'एवढ्या' लाखाचं बक्षीस, अंनिसचं आव्हान

नाशिकच्या बागलाण तालुक्यातील आराई गावात एक विचित्र प्राणी आढळल्याच्या अफवांनी चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. यावर अंनिसनं प्रतिक्रिया दिली आहे.

आराई गावात दिसला एक विचित्र प्राणी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 5:35 PM IST

नाशिक : जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील आराई गावात एक विचित्र प्राणी दिसल्याचा दावा केला जात असून त्यापासून नागरिकांना धोका असल्याचा संदेश फोटोसह व्हायरल झाल्यानं गावात भीती पसरली आहे. त्याचा परिणाम गावातील जनजीवनावर झाला आहे. मात्र, भुताची अफवा पासरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसंच भूत दाखवून दिल्यास पंचवीस लाख रुपयांचं बक्षीस अंनिसने जाहीर केलंय.


गावात भीतीचं वातावरण : नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील आराई गावात एक विचित्र प्राणी दिसत असून त्याच्यापासून नागरिकांना धोका असल्याचा संदेश व्हायरल झाल्यानं गावात मोठ्या प्रमाणात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. याचा परिणाम गावातील जनजीवनावर झाला असून शेतीची कामं थांबली असून मुलं शाळेतही जात नसल्यानं शाळा आणि शिवार ओस पडली आहेत. हा प्रकार खोटा असून कोणीतरी खोडसाळपणा केल्याचं गावातील नागरिकांनी म्हटलं आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये असं आवाहन देखील करण्यात आलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना ठकसेन गोराणे (ETV Bharat Reporter)



अंनिसने गावाला दिली भेट : या घटनेची माहिती मिळताच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी गावात भेट देत नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये असं आवाहन केलंय. बागलाण तालुक्यातील आराई धामणगाव शेंमळी या भागात सध्या भीतीचं वातावरण आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमुळं ही भीती निर्माण झाली असून परिसरात भूत फिरत असल्याची अफवा पसरवली जात आहे. मात्र, जगात भूत हा प्रकार नसून ज्यानं हा खोडसाळपणा केलाय त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, तसंच एखाद्याने भूत असल्याचं सिद्ध करून दाखवलं तर त्याला अंनिसकडून 25 लाखांचं बक्षीस दिलं जाईल असं अंनिसचे राज्य सरचिटणीस डॉ. ठकसेन गोराणे यांनी सांगितलं.




वर्षभरापूर्वी अशीच होती अफवा : एक वर्षापूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील शिरवाडे-धामोरी रस्त्यावर नदीजवळ वाहनचालकाला भूत दिसलं, भुतानं त्या चालकाला मारहाण केली, अशी चर्चा धामोरी परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली होती. याचदरम्यान, काही फोटो आणि चित्रफीतही व्हायरल झाली. चित्रफितीत रडण्याचे आवाज ऐकायला येत होते. वाहनचालकाच्या पाठीवर मारहाणीच्या गंभीर जखमा असल्याचा फोटोही समोर आल्यानं, या रस्त्यावरून जाणाऱ्यांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली होती. याबाबत माहिती मिळताच अंनिस पदाधिकाऱ्यांनी धाव घेत नागरिकांमध्ये जनजागृती केली होती.

(टीप- 'ईटीव्ही भारत' कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)


