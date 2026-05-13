ETV Bharat / state

मुंबईतील नालेसफाईचे सॅटेलाइट इमेजेस जाहीर करावेत; सफाईच्या कामावर सत्ताधारी विरोधक दोघांचीही तीव्र नाराजी

मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नालेसफाईचा मुद्दा चांगलाच गाजला. सदस्यांनी नालेसफाईच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Mumbai Municipal Corporation
मुंबई महापालिका (File Photo ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 13, 2026 at 1:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईत पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामं पूर्ण व्हावी, यासाठी महापौर रितू तावडे यांनी नालेसफाईच्या कामाचे पाहणी दौरे सुरू केले. दौऱ्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नालेसफाईचा मुद्दा चांगलाच गाजला. सदस्यांनी नालेसफाईच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी मंगळवारी (12 मे) पूर्व उपनगरातील नालेसफाईची पाहणी केली. झोन 5 मध्ये केवळ 20 टक्केच नालेसफाई झाल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कामात गती आणण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. पुढील 10 दिवसांत पुन्हा पाहणी करून प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

नाल्या साफ केल्या तर मग कचरा कुठून आला? : भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर यांनी प्रशासनाला अनेक प्रश्न विचारले. 80 टक्के नालेसफाई अचानक 20 टक्क्यांवर कशी आली? साफसफाईनंतर नाल्यांमध्ये पुन्हा प्लास्टिक कचरा कसा येतो? आणि हा कचरा नेमका कुठून येतो? असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. तसेच कामात पारदर्शकता यावी यासाठी नालेसफाईचे सॅटेलाइट इमेजेस जाहीर करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. खाडी भागांमध्ये वस्ती कशी वाढली, खाडीकिनारी झोपड्या कशा उभ्या राहिल्या आणि त्या उभ्या राहत असताना महापालिका अधिकारी काय करत होते, असा सवालही खणकरांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, एमआयएमचे जमीर कुरेशी यांनी नालेसफाईच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला. मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनीही नालेसफाई योग्य प्रकारे होत नसल्याकडे लक्ष वेधलं.

नालेसफाईच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप : काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आजमी यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना, गेल्या 4 वर्षांपासून प्रशासन भाजपाच्या प्रभावाखाली कार्यरत होतं, तर अवैध बांधकामं कशी झाली? असा प्रश्न उपस्थित केला. अधिकारी केवळ कार्यालयात बसून आकडेवारी तयार करत असून संपूर्ण प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

'यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नाही' : माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी नालेसफाईची टक्केवारी नेमकी कशी ठरवली जाते, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच मिठी नदीची पूर्वसूचना न देता अचानक पाहणी (सरप्राईज व्हिजिट) करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नालेसफाईच्या कामादरम्यान सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची अट असतानाही ही यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच निष्काळजी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

TAGGED:

BMC STANDING COMMITTEE MEETING
DRAIN CLEANING BMC
मुंबई महापालिका नालेसफाई
मुंबई नालेसफाई
DRAIN CLEANING IN MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.