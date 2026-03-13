वंदे भारतवर दगडफेक करणाऱ्या  गर्दुल्याच्या काही तासातच अटक; नशेत कृत्य केल्याची दिली कबुली

मुंबईहून शिर्डीकडे निघलेल्या वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेक करणाऱ्या गर्दुल्याला काही तासातच अटक करण्यात आलंय. त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 10:53 PM IST

मुंबई : वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेक करणाऱ्या ग्रुदल्याला अवघ्या काही तासांत अटक करण्यात पोलिसांना यश आलंय. शुक्रवारी सकाळी मुंबईहून शिर्डीकडे निघलेल्या वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेक करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेऊन आरपीएफ कल्याण आणि सीआयबी कल्याण यांनी घटना घडल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच त्याला ताब्यात घेतलं. सनी कांबळे असे आरोपीचं नाव आहे. त्यानं हे कृत्य गांजाच्या अंमलाखाली केल्याचं प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झालंय.

काय घडलीय घटना - 13 फेब्रुवारी रोजी गाडी क्रमांक 22223 CSMT – साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेस (डाउन) ही गाडी ठाकुर्ली आणि कल्याण रेल्वे स्थानकांदरम्यान KM क्र. 52/114 येथे आली असताना एका अज्ञात व्यक्तीनं गाडीवर दगडफेक केली. या घटनेदरम्यान C-1, C-3, C-4 आणि C-7 या डब्यांवर दगडफेक करण्यात आली. दगडफेकीमुळे त्या रेल्वेच्या डब्यांच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या आहेत. गाडीत बसलेल्या लोकांनी काढलेल्या मोबाईल फुटेजमध्ये ही व्यक्ती तिथंच उभी राहून त्याच्या मोबाईलमधून फोटो काढतानाचं स्पष्ट दिसून आलं.

पोलिसांनी तातडीनं सारी यंत्रणा कमाला लावली - या घटनेची माहिती डिव्हिजनल सिक्युरिटी कंट्रोल रुम (Divisional Security Control Room) (DSCR) आणि एस्कॉर्ट पथकाकडून मिळताच आरपीए कल्याण आणि सीआयबी कल्याण यांच्या संयुक्त पथकानं कल्याण येथील पत्रीपूल परिसरात शोधमोहीम राबवून संशयित व्यक्तीला तातडीनं ताब्यात घेतलं. वंदे भारत एक्सप्रेसवर झालेल्या या दगडफेकी प्रकरणी आरपीएफ पोलीस स्टेशन कल्याण इथं रेल्वे कायदा कलम 153 व 147 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेक (Source- ETV Bharat Reporter)
नशेच्या अंमलात प्रवाशांना घाबरवण्याचा हेतू - आरोपी सनी कांबळे (23), हा मुळचा पुणे इथं राहणारा आहे. त्यानंच ही दगडफेक केल्याची कबुली दिली. प्राथमिक चौकशी दरम्यान त्यानं सांगितलं की, गांजाचं अतिसेवन केल्यामुळे नशेच्या अवस्थेत सकाळी रेल्वे रुळाजवळ येऊन त्यानं काही दगड उचलले. प्रवाशांना घाबरवण्याच्या उद्देशानं जाणाऱ्या वंदे भारत गाडीच्या वेगवेगळ्या डब्यांवर फेकले. त्यानंतर आरोपीला कोर्टापुढे हजर करण्यात आलं असता त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानुसार आरोपीला आधारवाडी कारागृहात पाठवण्यात आलं.

संपादकांची शिफारस

