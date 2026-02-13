ETV Bharat / state

धनयोगाचं आमिष दाखवून फसवणूक; 30 गुंतवणुकदारांना 3 कोटींचा चुना लावून ज्योतिषी विदेशात फरार

भविष्य सांगताना धनयोग येईल, अशी थाप मारत ज्योतिषानं 30 गुंतवणुकदारांची 3 कोटींची फसवणूक केल्याचा प्रकार नाशिकमध्ये घडला आहे. संशयित आरोपी हा विदेशात फरार झाला आहे.

stock trading fraud in name of astrology centre
डावीकडून प्रतिकात्मक, उजवीकडे संशयित आरोपी (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 13, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक- शेअर ट्रेडिंग करताना अनेकदा गुंतवणुकदारांना आर्थिक नुकसानीला किंवा फसवणुकीला सामोरं जावं लागतं. मात्र, शहरात चक्क ज्योतिषानं किमान 30 गुंतवणुकदारांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याबाबत नाशिकच्या सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सचिन देशमुख असे संशयित ज्योतिषाचं नाव आहे.

"तुमच्या राशीत धनयोग आहे. आता गुंतवणूक केली तर धनवर्षाव होईल", अशा गोड शब्दांत भविष्य सांगत संशयित ज्योतिषी हा भक्तांचा विश्वास संपादन करत होता. तो शरणपूर रोडवरील भक्तांना करोडो रुपयांचा चुना लावून विदेशात फरार झाला. पोलिसांनी त्याचे दोन फ्लॅट आणि एक कार्यालयावर जप्ती आणली आहे. त्याचे बँक खात्याचे स्टेमेंट चेक करून त्याच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी केली जात आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिकच्या गंगापूर रोड भागातील अंजनीय ज्योतिष केंद्रातील संशयित ज्योतिषी सचिन देशमुख यानं शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली उभारलेला कोट्यवधींचा आर्थिक व्यवहार अखेर सायबर गुन्ह्यात रूपांतरित झाला आहे. "धनयोग आहे, तुम्ही कुठेही गुंतवणूक केली तर तुम्हाला दुप्पट अथवा तिप्पट परतावा मिळेल. मी शेअर मार्केट ट्रेडिंगचं काम करतोय. त्यामधून खूप पैसे कमाविले आहेत", असे सांगत गुंतवणूक करण्यासाठी जास्त परतावा मिळण्याचं आमिष दाखवित होता.

  • हमी परताव्याचं आमिष दाखवत त्यानं शेकडो भक्तांचे कोट्यवधी रुपये लाटून कार्यालयाला कुलूप ठोकून पळ काढल्याची माहिती समोर आली आहे. शेअर ट्रेडिंगमध्ये भरघोस परतावा मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत ज्योतिषी देशमुख यानं गुंतवणुकदारांना तब्बल 3 कोटी रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
  • सुरुवातीला नाममात्र परतावा- ज्योतिषी सचिन देशमुख यानं सुरुवातीला काही गुंतवणुकीवर नाममात्र परतावा दिला. त्यामुळे गुंतवणुकदारांचा विश्वास वाढला. त्यांनी टप्प्याटप्प्यानं मोठ्या रकमा गुंतवण्यास सुरुवात केली. मात्र, काही काळानंतर परतावा देणं अचानक थांबवण्यात आलं. पैसे परत मागितल्यावर टाळाटाळ, विविध कारणे आणि खोटी आश्वासने देण्यात आल्याचं सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारीत म्हटलं आहे.

पोलिसांनी नागरिकांना केलं आवाहन- ट्रेडिंग, क्रिप्टो किंवा कोणत्याही गुंतवणुकीबाबत भरघोस परताव्याचं आमिष दाखवणाऱ्यांपासून सावध राहावे. अधिकृत नोंदणी, परवाने आणि व्यवहारांची खातरजमा केल्याशिवाय गुंतवणूक करू नये, असे सायबर पोलिसांनी आवाहन केलं आहे. ज्योतिषी सचिन देशमुख यानं केलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणात तक्रारदारांची संख्या वाढली आहे. सुरुवातीला एक अधिकृत तक्रार दाखल झाली होती. सध्या एकूण 30 गुंतवणुकदारांनी पोलिसात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. एकूण फसवणुकीची रक्कम 72 लाखांवरून 3 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. पोलिसांनी देशमुखच्या कार्यालयातून लॅपटॉप, पीसी, कोरे धनादेश आणि कागदपत्रे जप्त केली आहेत. संशयित ज्योतिषी देशमुख याच्याबाबत अजून कोणाला तक्रारी असल्यास त्यांनी सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन माहिती सायबर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पिसे यांनी केलं आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

NASHIK CRIME NEWS
ASTROLOGER CHEATS INVESTORS
INVESTORS FRAUD NEWS
ज्योतिषी गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरण
SHARE MARKET CHEATING CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.