चांपा गावाची गोष्ट छोटी डोंगरा एवढी; 'स्टील भांडी बँक’ ठरतेय प्लास्टिक मुक्तीचा नवा आदर्श, शेजारच्या गावांनाही पडली 'भांडी बँके'ची भुरळ
चांपा ग्रामपंचायतीने (Champa Gram Panchayat) 'स्टील भांडी बँक' हा अभिनव उपक्रम सुरू केलाय. यामुळं गावात प्लास्टिकमुक्ती मोठा आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
Published : June 17, 2026 at 8:59 PM IST
नागपूर : प्लास्टिक (Plastic) नावाचा राक्षस पर्यावरणाचा झपाट्याने ऱ्हास करतोय. पर्यावरणावर काम करण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. विशेषतः कॅरीबॅग (Plastic Bags) वापरावर बंदी असणे काळाची गरज झाली आहे. मात्र, अद्याप सर्वसामान्यांमध्ये त्याबाबत गांभीर्य आलं नसल्याचं वारंवार निदर्शनास येतं. सरकारनं प्लास्टिकबंदीचा निर्णय लागू केला असला तरी, आजही महाराष्ट्र प्लास्टिकमुक्त झाला नाही.
प्लास्टिक कचऱ्याच्या निर्मूलनासाठी प्रभावी उपाययोजना : प्रत्येक गावातील रस्ते, नाले आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या पिशव्या, थर्माकोलच्या प्लेट्स आणि विविध डिस्पोजेबल वस्तूंचा कचरा साचत असल्यानं गावांचं सौंदर्य विद्रूप होत आहे. या कचऱ्यामुळं परिसर अस्वच्छ दिसण्याबरोबरच पर्यावरणालाही मोठा धोका निर्माण होत आहे. ही समस्या भविष्यात अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकते. त्यामुळं प्रत्येक गावात प्लास्टिक कचऱ्याच्या निर्मूलनासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महिला बचत गटांना ‘स्टील भांडी बँक’ सुरू : नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील चांपा गट ग्रामपंचायतीनं या दिशेने पुढाकार घेत गावाला स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी एक अभिनव उपक्रम सुरू केलाय. या उपक्रमामुळं गावातील प्लास्टिक आणि डिस्पोजेबल वस्तूंचा कचरा लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून अनेक महिलांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध झाली आहे. ग्रामपंचायतीनं गावातील दोन महिला बचत गटांना ‘स्टील भांडी बँक’ सुरू करून दिली आहे.
‘भन्नाट आयडिया’ची यशस्वी अंमलबजावणी : चांपा गावात सर्वत्र प्लास्टिक, थर्माकोलच्या प्लेट्स, डिस्पोजेबल पत्रावळ्या आणि ग्लासांचा कचरा दिसू लागला होता. ही बाब ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही खटकत होती. त्यातच एक जनावर दगावल्यानंतर त्याच्या पोटात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक आणि डिस्पोजेबल कचरा आढळून आला. त्यामुळं भविष्यात हे संकट आणखी गडद होऊ शकतं, याची जाणीव ग्रामस्थांना झाली. यानंतर गावात डिस्पोजेबल पत्रावळ्या, प्लेट्स आणि ग्लासांच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले. मात्र, नागरिकांच्या घरातील कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात स्टीलची भांडी उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी चांपा गट ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अतिष पवार यांनी ‘स्टील भांडी बँक’ ही संकल्पना मांडली. ग्रामपंचायतीनं ती उचलून धरत दोन महिला बचत गटांना स्टीलची भांडी उपलब्ध करून दिली.
महिलांना रोजगाराची नवी संधी : चांपा ग्रामपंचायतीने सर्वानुमते निर्णय घेत गावातील लहान-मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिक, थर्माकोल प्लेट्स, ग्लास आणि वाट्यांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याऐवजी स्टीलची भांडे उपयोगात आणली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्टील भांडी आणायची कुठून, निगा कोण राखणार, स्वच्छ करून हिशोब कोण ठेवणार असा प्रश्न निर्माण झालेला होता. यावर चांपा ग्रामपंचायतनं तोडगा काढला. या उपक्रमाची जबाबदारी गावातील ‘बिरसा महिला बचत गट’ आणि ‘सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट’ यांच्याकडं सोपविण्यात आली. गावात कोणत्याही कार्यक्रमासाठी आवश्यक भांडी या गटांकडून उपलब्ध करून दिली जातात. कार्यक्रम संपल्यानंतर भांडी स्वच्छ करून पुन्हा भांडी बँकेत जमा केली जातात. या उपक्रमामुळं महिलांना रोजगार मिळाला असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळत आहे.
पर्यावरण रक्षणासाठी प्रभावी पाऊल : बचत गटांमार्फत गावकऱ्यांना नाममात्र शुल्कात 900 ताटे, 1 हजार 500 वाट्या, 1 हजार ग्लास तसेच इतर आवश्यक भांडी उपलब्ध करून दिली जातात. कार्यक्रमानंतर ही भांडी परत घेतली जातात. या उपक्रमामुळं प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरात मोठी घट झाली असून डिस्पोजेबल कचऱ्याचं प्रमाण जवळपास संपुष्टात आलं आहे. भांड्यांची देखभाल आणि स्वच्छतेची जबाबदारी महिलांच्या स्वयं-सहाय्यता गटांकडं असल्यानं पर्यावरण संरक्षणासोबतच महिला सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्टही साध्य होत आहे.
प्लास्टिकमुक्त गावाचा आदर्श : प्लास्टिक आणि थर्माकोलपासून तयार होणाऱ्या वस्तू सहज विघटित होत नाहीत. त्यामुळं त्या अनेक वर्षे जमिनीत राहून मातीची सुपीकता कमी करतात. प्लास्टिक कचऱ्यामुळं नदी-नाले तुंबतात, आरोग्याच्या समस्या वाढतात आणि जनावरे हा कचरा खाल्ल्यानं त्यांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतो. अनेकदा जनावरे दगावतात. स्वच्छ आणि सुंदर गावासाठी नागरिकांनी प्लास्टिकचा वापर कमी करणं, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणं आवश्यक आहे.
गावाचं सौंदर्य विद्रूप होऊ लागलं : "भारताची आत्मा ग्रामीण भागात वसते," असं महात्मा गांधी यांनी म्हटलं होतं. देशाची खरी ओळख, संस्कृती, परंपरा आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया गावांमध्ये आहे. त्यामुळं आजही सुद्धा देशाची मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळं गावे स्वच्छ, सुशिक्षित, स्वावलंबी आणि विकसित झाली तरच देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य आहे. ग्रामीण विकास, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसारख्या विषयांवर भर देणं म्हणजे भारताच्या आत्म्याला बळकटी देणं होय. प्लास्टिक, थर्माकोल आणि डिस्पोजेबल वस्तूंच्या वाढत्या वापरामुळं गावाचं सौंदर्य विद्रूप होऊ लागलं आहे. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे मात्र, याकडं कुणीचं लक्ष नाही किंवा कुणाला लक्ष द्यायचं देखील नाही.
महिन्याकाठी या महिलांना 6 हजारांचा निव्वळ नफा : ज्यावेळी स्टील भांडी बँक ही संकल्पना गावात राबवण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा एकाच बचत गटापुरती ही योजना मर्यादित होती. मात्र, चांपा गावातील नागरिकांनी दिलेला प्रतिसाद बघता गावातील दुसऱ्या महिला बचत गटाने देखील 'स्टील भांडी बँक' सुरू केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या अभिनव संकल्पनेला मिळणार प्रतिसाद बघता शेजारच्या गावातील महिला बचत गटाकडून आणि ग्रामपंचायतकडून या संदर्भात विचारणा होत आहे. महिन्याभरात 22 ठिकाणी या महिलांनी 'स्टील भांडी बँके'तून सर्व प्रकारची भांडी वाढदिवस, साक्षगंध, तेरवीसह अनेक कार्यक्रमांना पुरवली आहेत. महिन्याकाठी या महिलांना 6 हजारांचा निव्वळ नफा मिळाला असल्याची माहिती बिरसा महिला बचत गटाच्या अध्यक्षा अर्चना अजय सिरसाम यांनी दिली.
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