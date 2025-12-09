सुंदर असं दृश्य! थंडीत स्टीम फॉग; तलावाच्या पाण्यात वाफांचा अनोखा नजारा
कडाक्याच्या थंडीत तलावाच्या पाण्यावर एका विशिष्ट पातळीवर जणू वाफेची रांगोळी काढली असावी, असा भास होणारं निसर्गाचं अनोखं रूप सध्या पाहायला मिळतंय.
Published : December 9, 2025 at 5:41 PM IST
अमरावती : सूर्योदयापूर्वी तलावाच्या पाण्यावर पांढऱ्या शुभ्र वाफांचा सुंदर नजरा हा डोळ्यांचं पारणं फेडणारा. कडाक्याच्या थंडीत तलावाच्या पाण्यावर एका विशिष्ट पातळीवर जणू वाफेची रांगोळी काढली असावी, असा भास होणारं निसर्गाचं अनोखं रूप सध्या पाहायला मिळतंय. अमरावती शहरालगत असणाऱ्या वडाळी तलाव, छत्री तलाव आणि विद्यापीठातील तलावांच्या पाण्यावर डोळे दीपावणाऱ्या या स्टीफ फॉग संदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा स्पेशल रिपोर्ट...
हिवाळ्यात सकाळी दिसणारं हे दृश्य अतिशय सुंदर असतं : "सध्या थंडीचं प्रमाण वाढलंय. यामुळं जमिनीच्या पृष्ठभागाजवळील हवा अधिक थंड असते. रात्रभर तलावातील पाण्याचं बाष्पीभवन होत राहतं. बाष्पीभवनामुळं तयार होणारी वाफ थंड वातावरणामुळं वर जाऊ शकत नाही. ही वाफ जमिनीपासून अर्थात पाण्याच्या पातळीपासून सुमारे 50 फूट उंचीपर्यंत तरंगत राहते. यामुळं तलावाच्या वर धुरकट धुक्यासारखा एक थर तयार झालेला सकाळी दिसतो," असं श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयाच्या हवामान विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी सांगितलं. तसंच, "सूर्य उगवल्यावर तापमान वाढायला लागतं आणि ही वाफ हळूहळू वर चढून विरळ होते. खरंतर हिवाळ्यात सकाळी तलावावर दिसणारं हे दृश्य अतिशय छान असतं," असं प्रा. अनिल बंड म्हणाले.
पाण्याच्या काही भागात स्टीम फॉग असं दृश्य दिसण्याचं कारण...
- तलावातील पाण्याचं तापमान हे सर्वत्र समान नसतं.
- काही भाग खोल असल्यामुळं त्याठिकाणी उष्णता जास्त काळ टिकते.
- उथळ भाग हा पटकन थंड होतो.
- ज्याठिकाणी पाणी उबदार राहतं, त्या विशिष्ट जागीच वाफा वर येतात.
- तलावात काही ठिकाणी पाण्याची हालचाल जास्त असते.
- काही ठिकाणी नैसर्गिक झरे असतात, अशा ठिकाणी पाणी अधिक गरम असतं. त्यामुळं या ठिकाणी पाण्यावर वाफ दिसते.
- गरम पाणी आणि थंड हवा, यामुळं पाण्यातून वाफेचे ढग दिसतात. मात्र, हे ढग पाण्याच्या त्याच पातळीवर दिसतात, जिथं पाणी गरम राहतं.
सूर्योदयानंतर तलाव दिसतो स्वच्छ : "हिवाळ्यात सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्योदय होताना नदी, नाले, तलाव याठिकाणी पाण्यावर धुकं जमलेलं दिसतं. सूर्य उगवल्यावर पाण्यातील उब आणि बाहेरचं तापमान यात फरक कमी होतो आणि वाफेचे कण हलके होऊन हळूहळू वर चढतात. यानंतर काही वेळातच ते पूर्णतः विरघळतात आणि तलाव पुन्हा स्वच्छ दिसू लागतो. तसंच तलावाच्या पृष्ठभागावर निसर्गाची ही किमया नोव्हेंबर ते जानेवारी या थंडीच्या मोसमात जास्त दिसते. रात्री वाढलेली थंडी आणि पाण्यातलं तापमान हवेशी जुळत नसल्यानं तलावावर विशिष्ट ठिकाणी वाफेची लांब आणि सुंदर चादर अंतरलेली दिसते," असं प्रा. अनिल बंड यांनी सांगितलं.
