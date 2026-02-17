मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्या, अनिल देशमुख यांची उच्च न्यायालयात याचिका
या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं ईडीला 5 मार्चच्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
Published : February 17, 2026 at 6:14 PM IST
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांच्याविरूद्ध सुरू असलेल्या खटल्यात आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती मागत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं ईडीला 5 मार्चच्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
काय आहे अनिल देशमुखांची मागणी? : याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याला आपण न्यायालयात दिलेलं आव्हान अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळं यावर निकाल लागेपर्यंत आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया करू नये. कारण उद्या जर मूळ गुन्हाच रद्द झाला तर या सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेला काहीच अर्थ राहणार नाही. आपल्याविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे तपास यंत्रणेकडे नाहीत. सीबीआयनं केवळ राजकीय सूडापोटी आपल्याविरोधात ही एफआयआर दाखल केली आहे. या कथित आरोपांमागील मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं घेतलेली नाहीत. त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही?, असे सवाल अनिल देशमुख यांनी या याचिकेतून उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठानं 5 मार्चपर्यंत ईडीला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र, अनिल देशमुख यांचे हे सर्व आरोप बिनबुडाचे असून तपास यंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे, असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांनुसार सीबीआयचा तपास : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले होते. सीबीआयनं याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र या प्रकरणात ज्या-ज्या व्यक्तींची नावं समोर येत आहेत, त्यांचीही चौकशी सीबीआयनं करायला हवी, केवळ अनिल देशमुख यांचीच चौकशी करता कामा नये. तसंच ज्या समितीनं सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतलं. त्याचीही चौकशी करायला हवी. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरु झाली आहे. त्यामुळं एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास हा सर्वांविरोधात व्हायला हवा, असंही उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या लेटर बॉम्बमुळं अडचणीत सापडलेल्या अनिल देशमुख यांची ईडीनं मनी लाँड्रिंग आरोपांतर्गत चौकशी सुरू केली. 21 एप्रिल 2021 रोजी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयनं गुन्हा नोंदवल्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी ईडीनं अनिल देशमुख यांच्याविरोधात कारवाईचा भाग म्हणून अटक केली होती.
